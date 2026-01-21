Mẹ mải chụp ảnh, con trai làm vỡ chiếc vương miện hơn 7 tỷ đồng

Vào ngày 13/12, Zhang Kaiyi, một người có sức ảnh hưởng với 13,6 triệu follower chia sẻ rằng chiếc vương miện phượng hoàng bằng vàng nặng 2kg - món quà cưới do chồng cô tự tay thiết kế và chế tác đã bị hư hại nặng tại một sự kiện ở Bắc Kinh.

Theo đoạn video giám sát được Zhang đăng tải, sự việc xảy ra khi một người mẹ đang mải mê chụp ảnh chiếc vương miện. Cậu con trai có vẻ đang học tiểu học thì cố gắng lau chùi hộp kính bảo vệ để mẹ chụp được hình ảnh rõ nét hơn.

Tuy nhiên, chiếc hộp trưng bày không được cố định chắc chắn trên bệ đã bị đổ, kéo theo chiếc vương miện rơi xuống và chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Cậu bé lau chùi tủ kính trưng bày khiến chiếc vương miện bị rơi. Ảnh: Douyin

Điều khiến nhiều người không khỏi xúc động chính là câu chuyện phía sau món đồ xa xỉ này. Cô cho biết, chồng mình hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Học viện Mỹ thuật Trung ương danh tiếng của Trung Quốc. Hai người quen nhau qua mạng và quyết định về chung một nhà chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Chiếc vương miện phượng hoàng được thiết kế và chế tác vô cùng tỉ mỉ, vốn là trang sức truyền thống dành cho cô dâu và chính là món quà cưới do anh tự tay thực hiện – một trong số ít hiện vật mang tính biểu tượng, ghi dấu tình yêu của họ.

Zhang Kaiy cho biết cô và chồng rất thất vọng về những gì đã xảy ra. Ảnh: Douyin

Với trọng lượng 2kg, món đồ được định giá gần 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng). Một chuyên gia trang sức vàng cho tờ Shanghai Xinmin Evening News ước tính, riêng chi phí chế tác đã có thể lên tới 200.000 - 400.000 nhân dân tệ (tương đương 747 triệu - 1,5 tỷ).

Ngoài việc tiếc về vật chất, Zhang còn bày tỏ sự lo lắng về mặt tinh thần. Cô cảm thấy rất buồn vì lo rằng sự cố này có thể mang lại điềm xấu cho cuộc hôn nhân và đứa con sắp chào đời của họ.

Chiếc vương miện tinh xảo được chồng cô thiết kế và chế tác. Ảnh: Douyin

Thế nhưng, trong một video chia sẻ tiếp theo, cô nói mình đã được an ủi bởi nhiều cư dân mạng. Họ nhắc đến một quan niệm dân gian rằng khi một vật quan trọng bị hư hỏng, có nghĩa là nó đã "đỡ đạn" thay chủ, ngăn chặn vận rủi đến với họ.

Chiếc vương miện được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh, trong một triển lãm với chủ đề "Tình yêu" gồm tác phẩm của 86 nghệ sĩ. Điều đáng nói là Zhang khẳng định cô đăng video không phải để đòi bồi thường từ hai mẹ con người gây ra sự cố, vì họ đã mua bảo hiểm cho hiện vật. Thay vào đó, cô muốn nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy để mắt đến con cái khi tham quan triển lãm và đừng "chỉ mải mê với điện thoại".

Các chuyên gia cho biết việc chế tác rất tốn kém. Ảnh: Douyin

Bài đăng của Zhang thu hút 180.000 lượt thích và 35.000 bình luận, đồng thời châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi về trách nhiệm thuộc về ai. Một bộ phận chỉ trích hành động thiếu ý thức của hai mẹ con, trong khi số khác cho rằng đơn vị tổ chức triển lãm mới phải chịu trách nhiệm chính vì không cố định hộp trưng bày một cách an toàn.

"Mình thường xuyên thấy những vết tay trên hộp kính ở các bảo tàng quốc gia, nơi trưng bày cổ vật vô giá. Việc chạm vào hộp kính dường như là thói quen phổ biến", cư dân mạng nhận xét.

Một người khác tự nhận làm trong ngành tổ chức triển lãm chia sẻ: "Khi lắp đặt triển lãm, lúc nào chúng tôi cũng phải kiểm tra bệ trưng bày để đảm bảo hiện vật trong trạng thái tốt nhất, tránh được tai nạn từ những người không văn minh."