Miền Bắc đón mưa to, Hà Nội giảm bao nhiêu độ?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khu vực Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt toàn Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội không nơi nào vượt quá 35 độ.
Nắng nóng miền Bắc kết thúc, thời tiết nhiều nơi có mưa dông
Theo bản tin dự báo thời tiết, Trung Bộ vẫn trong giai đoạn nắng nóng cao điểm. Còn Bắc Bộ thời tiết chuyển mưa dông diện rộng, chấm dứt nắng nóng.
Từ chiều tối qua mây ẩm đã phát triển ở khu vực vùng núi Bắc Bộ gây mưa một vài nơi như Tuyên Quang hay phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.
Khi nguồn ẩm gây mưa là rãnh áp thấp dịch chuyển sâu xuống kết hợp với hội tụ gió trên cao, mưa sẽ gia tăng. Mưa dông diễn ra trong 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm, khí quyển bị xáo trộn mạnh rất dễ kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài 4-5 ngày. Trong đó tại vùng núi Bắc Bộ có nơi lượng mưa vượt 130mm, dễ gây sạt lở đất cục bộ. Tại vùng đồng bằng có nơi lượng mưa trên 70mm. Từ hôm nay nắng nóng sẽ chấm dứt tại khu vực Bắc Bộ.
Do có mưa, mức nhiệt các khu vực tại Bắc Bộ không nơi nào vượt quá 35 độ.
Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm nhanh từ 40 độ xuống chỉ còn 34 độ. Cuối tuần nhiệt độ hạ còn 32-33 độ.
Tại Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt. Từ Thanh Hóa trở vào đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk nhiệt độ cao phổ biến từ 36-39 độ, có nơi nhiệt độ trên 39 độ.
Dự báo đợt nắng nóng này ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Phía Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối nay tiếp tục có mưa dông. Lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm, gây ngập úng cục bộ. Trong mưa dông tiềm ẩn lốc sét, gió giật mạnh.
Trước khi có mưa dông, sáng đến trưa Cao nguyên Trung Bộ có nắng, bầu không khí dễ chịu. Mức nhiệt không quá 30 độ.
Khu vực Nam Bộ thời tiết oi nóng hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 26/6 đến ngày 27/6:
- Bắc Bộ: Khu vực vùng núi, trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 27/6 đến ngày 5/7:
- Bắc Bộ: Đêm 27-29/6, khu vực vùng núi, trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ 1/7, mưa có xu hướng giảm dần.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ khoảng ngày 29-30/6 cường độ nắng nóng có khả năng giảm dần.
- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ khoảng ngày 30/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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