Thời tiết Hà Nội lại sắp có mưa dông kèm sấm sét, gió giật mạnh?

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phường/xã: Ô Diên, Hoài Đức, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc. Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường/xã: Hồng Hà, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Tây Tựu... có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo trong những giờ tới, thời tiết Hà Nội có mưa dông. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Thời tiết Hà Nội từ sáng đến trưa (khung giờ từ 7h-11h ngày 30/5/2026): Có mây, không mưa, trời nắng; nhiệt độ dao động từ 26-30 độ.

Thời tiết Hà Nội từ chiều đến tối (khung giờ từ 12h-17h ngày 30/5/2026): Không mưa, trời nắng; nhiệt độ dao động từ 31-33 độ.

Dự báo khả năng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội khá thuận lợi cho thí sinh tham gia buổi thi đầu tiên vào lớp 10 THPT công lập.