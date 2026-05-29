Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệt
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, do những sóng lạnh yếu từ phương Bắc đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển xuống tạo đà cho mây dông phát triển, gây mưa diện rộng tại khu vực Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ.
Dự báo sáng nay mưa dông tiếp tục xảy ra ở khu vực này với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có những nơi mưa vượt 50mm.
Cảnh báo trong mưa dông xảy ra lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm cần đề phòng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn đồi dốc; ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị.
Do sóng lạnh xâm nhập xuống khiến cho vùng áp thấp nóng yếu đi nhanh. Hôm nay Bắc Bộ chấm dứt hoàn toàn nắng nóng, mức nhiệt ban ngày dao động từ 31-34 độ. Về chiều tối khả năng lại xảy ra mưa dông.
Tuy nhiên, theo bảng dự báo thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội và miền Bắc có mưa trong 2 ngày. Đến Chủ nhật trời không mưa, xuất hiện nắng nóng và kéo dài đến giữa tuần sau, mức nhiệt tăng dần 35-36 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ nắng nóng cũng giảm nhanh. Từ Thanh Hóa trở xuống TP Huế không nơi nào xảy ra nắng nóng gay gắt, mức nhiệt dao động từ 34-35 độ.
Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, ngoại trừ phường Cẩm Thành mức nhiệt vẫn ở mức cao 37 độ, các nơi khác mức nhiệt không vượt quá 31 độ. Về chiều tối một số nơi có thể xuất hiện mưa dông.
Gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn khiến mưa dông xuất hiện nhiều hơn ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Cảnh báo có những điểm mưa to trên 80mm, dễ gây ra hiện tượng ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị. Dự báo mưa còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 29/5 đến ngày 30/5:
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); từ ngày 30/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
- Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 29/5 có nắng nóng.
- Khu vực tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 30/5 đến ngày 7/6:
- Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ khoảng ngày 1-3/6 khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; từ khoảng chiều tối và đêm 3-4/6, có mưa rào và dông rải rác.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; từ ngày 1/6 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ 1/6 ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm 30-31/5 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.