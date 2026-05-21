Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, trạng thái mưa về đêm và sáng, trưa chiều trời oi nóng còn kéo dài ở khu vực Bắc Bộ đến hết ngày 21/5.
Nguyên nhân vùng hội tụ gió ở mực 1500m đến 5000m và gió Đông Nam thường hoạt động mạnh về tối, đêm. Vì vậy nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa mưa to về đêm và sáng với lượng mưa phổ biến từ 30-120mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Nguy cơ gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực sườn đồi núi.
Đến trưa và chiều, các hình thế gây mưa tạm yếu đi, có những khoảng nắng và khá oi bức. Nhiệt độ cao nhất ở các phường phổ biến từ 30-34 độ, cộng với độ ẩm cao từ 75% trở lên.
Theo TS Nguyễn Ngọc Huy (chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai) cho biết, từ ngày 23/5 đến ngày 27/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón một đợt nắng nóng rất gay gắt.
Cụ thể, đợt mưa dông diện rộng hiện tại sẽ duy trì rải rác ở các vùng miền đến ngày 21/5. Đến ngày 22/5 giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng, chủ yếu xảy ra ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.
Vùng chịu ảnh hưởng của nắng nóng là khu vực Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khu vực Đông Bắc, các khu vực ven biển từ Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TP Huế.
Dự báo bắt đầu từ ngày 23/5 nắng nóng xảy ra bình thường sau đó tích lũy nhiệt tăng dần lên mức nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt khí tượng lúc cao điểm có thể lên đến 39-40 độ trong các ngày 25 và 26/5.
Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó khu vực Nam Bộ có những điểm mưa to, với lượng mưa vượt 50mm chỉ trong thời gian ngắn. Nguy cơ gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp, ngoài ra trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.
Trước khi có mưa dông, các khu vực này vẫn sẽ có nắng. Như phường Tân Hòa (Đồng Nai), phường Tân Ninh (Tây Ninh) nắng nóng 35 độ. Còn các phường khác mức nhiệt 31-33 độ.
Tại Cao nguyên Trung Bộ trưa chiều nay mức nhiệt từ 30-32 độ. Còn tại các phường ven biển Trung Bộ nắng nhiều và nóng hơn, mức nhiệt từ 34-35 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 21/5 đến ngày 22/5:
- Khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa rào và dông rải rác, ngày 22/5 có nắng nóng cục bộ, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nắng nóng.
- Khu vực Tây Bắc Bộ: Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông rải rác, ngày 22/5 có nắng nóng cục bộ.
- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Ngày 22/5 khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 22/5 đến ngày 30/5:
- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông rải rác đến ngày 23/5 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 23-28/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 23-25/5 khu vực Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 26/5 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏaXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.
