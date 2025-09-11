Không khí lạnh sắp tràn về, khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, diễn biến thời tiết trong 1 tháng tới (từ nay đến 10/10), số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trên Biển Đông khoảng 2,2 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam khoảng 1,1 cơn) và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Nhận định về diễn biến mưa, cơ quan khí tượng cho biết, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực Nam bộ và các nơi khác ở Trung bộ có nhiều ngày có mưa rào và giông. Trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.
Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
"Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.
Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.
Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng", cơ quan khí tượng cảnh báo.
Cũng theo cơ quan khí tượng, từ cuối tháng 9, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.
Về thời tiết nắng nóng, có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế trong những ngày đầu của thời kỳ dự báo.
Dự báo từ nay đến cuối năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều hơn trung bình nhiều năm. Khoảng 6-8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và một nửa số cơn này có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
"Từ nay đến tháng 10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế là khu vực trọng tâm của bão hoặc áp thấp nhiệt đới tác động. Từ nửa cuối tháng 10 đến tháng 11, từ Huế trở vào Duyên hải Nam Trung bộ, cũng như khu vực Nam bộ là khu vực trọng tâm.
Cần đề phòng những cơn bão và áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông làm cho thời gian ứng phó ngắn", Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo.
Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 11, khu vực Trung bộ khả năng có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.
Trường hợp bão hoặc áp thấp nhiệt đới tác động đến miền Trung kết hợp với gió đông và không khí lạnh thì có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn, để phòng khả năng xảy ra lũ lịch sử ở khu vực miền Trung trong thời gian tới.
