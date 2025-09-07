Dự báo thời điểm không khí lạnh gây rét đậm rét hại xuất hiện sớm ở miền Bắc
GĐXH - Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm hơn, khoảng tháng 9 - 10, rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.
Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện ở miền Bắc
Trên VTV, ông Hoàng Đức Cường (Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay, không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9-10/2025 và gia tăng cường độ, tần suất từ tháng 11/2025. Hiện tượng rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng từ nửa cuối tháng 12/2025). Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.
Từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh.
Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới; khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam. Theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam.
Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm. Điều đó càng làm rõ nét tín hiệu cảnh báo cho một mùa mưa lũ phức tạp. Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ".
Thông tin mới nhất về bão số 7
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 km/h.
Dự báo, đến 4h ngày mai (8/9), bão ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10 - 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 4h ngày 9/9, bão di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với sức gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 16h ngày 19/9, bão di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với sức gió mạnh dưới cấp 6. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, suy yếu thành vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 13; sóng cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Dự báo thời tiết hôm nay
Hôm nay và ngày mai (8/9), miền Bắc tiếp tục oi nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 34-36 độ.
Dự báo ngày mai (8/9), miền Bắc tiếp tục oi nóng, ít mưa. Từ chiều tối và đêm 9/9, miền Bắc đón một đợt mưa lớn diện rộng do tàn dư của bão số 7, trọng tâm mưa là trung du, vùng núi Đông Bắc Bộ.
Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.
Dự báo Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ đêm 9/9 đến ngày 11/9 cũng có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.
Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.
Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 29-32 độ.
TPHCM hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 30-32 độ.
Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay ở duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.
