4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Khung giờ Thìn Âm lịch (7h – 9h sáng): Bình tĩnh như ánh sáng ban mai

Khung giờ Thìn Âm lịch là thời điểm mặt trời vừa lên cao, ánh sáng buổi sáng lan tỏa dịu dàng, mang theo cảm giác khởi đầu và hy vọng.

Theo tử vi, những người sinh vào giờ này giống như mang theo "hơi thở của sương mai", đại diện cho sự tươi mới và nguồn năng lượng tích cực.

Người sinh giờ Thìn thường có tư duy sáng suốt, đầu óc tỉnh táo và khả năng quan sát tốt. Họ biết cách bắt đầu mọi việc một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, không hấp tấp hay nóng vội.

Sự điềm tĩnh ấy giống như việc nấu một nồi súp ngon: cần thời gian, sự kiên nhẫn và nhịp độ phù hợp. Nhờ vậy, họ dễ đạt được thành công bền vững thay vì những thành tựu chóng vánh.

Người xưa có câu: "Dậy sớm ba phúc, dậy muộn ba tai". Những ai mang năng lượng buổi sáng thường duy trì lối sống kỷ luật, biết sắp xếp cuộc đời theo trật tự.

Về già, họ vẫn giữ được nếp sống điều độ, tinh thần ổn định và cuộc sống bình yên.

Khung giờ Ngọ Âm lịch (11h – 13h): Rực rỡ như mặt trời chính ngọ

Giờ Ngọ là lúc mặt trời ở đỉnh cao nhất trong ngày, tượng trưng cho sức mạnh, sự thẳng thắn và nguồn năng lượng dồi dào.

Người sinh vào thời điểm này thường mang tính cách cởi mở, chân thành và sống rất rõ ràng.

Có quan niệm cho rằng họ phải trải qua thử thách sớm trong cuộc đời, nhưng chính những va chạm ấy lại giúp họ trưởng thành nhanh hơn người khác.

Nhờ vậy, khi bước vào giai đoạn trưởng thành, họ thường đạt được vị trí ổn định và tỏa sáng trong sự nghiệp.

Tính cách của họ giống như ánh nắng giữa trưa: ấm áp, trực diện và không che giấu. Họ hiểu rằng cuộc sống cần sự minh bạch, điều gì nên bộc lộ thì thẳng thắn thể hiện, điều gì cần giữ lại thì lặng lẽ cất sâu.

Những người sinh giờ Ngọ thường có tấm lòng rộng mở, sống phóng khoáng và dễ tạo cảm giác tin cậy.

Chính sự chân thành này giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững, tạo nền tảng cho thành công lâu dài.

Khung giờ Dậu Âm lịch (17h – 19h): Trầm lắng như hoàng hôn cuối ngày

Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm sắc đỏ cam dịu nhẹ, cũng là lúc khung giờ Dậu bắt đầu.

Trong dân gian, người sinh vào thời điểm này thường được ví là "tự mang theo bát cơm", hàm ý cuộc đời ít phải lo chuyện cơm áo.

Người sinh giờ Dậu thường sâu sắc, điềm đạm và có xu hướng suy nghĩ chín chắn hơn so với tuổi. Họ hiểu giá trị của sự chậm rãi và không chạy theo nhịp sống vội vàng.

Tuổi trẻ của họ có thể không quá nổi bật, thậm chí ít được chú ý. Nhưng theo thời gian, giống như rượu ủ lâu năm, giá trị thật dần bộc lộ. Thành công của họ thường đến muộn nhưng bền vững.

Họ biết tận hưởng những khoảnh khắc giản dị: một buổi tối yên tĩnh, tách trà nóng hay cuộc trò chuyện cùng gia đình.

Chính khả năng sống chậm này giúp họ giữ được sự cân bằng nội tâm và có hậu vận an nhàn.

Khung giờ Hợi Âm lịch (21h – 23h): Sáng suốt trong tĩnh lặng ban đêm

Giờ Hợi là khoảng thời gian mọi thứ chìm vào yên tĩnh, khi màn đêm bao phủ và thế giới dường như lắng lại.

Người sinh vào khung giờ này thường mang khí chất trầm ổn, suy tư và trưởng thành sớm về mặt tinh thần.

Họ có xu hướng quan sát nhiều hơn nói, suy nghĩ sâu sắc và nhìn nhận vấn đề đa chiều. Những trải nghiệm nội tâm phong phú giúp họ trở nên sáng suốt, đặc biệt khi bước vào tuổi trung niên và hậu vận.

Trong xã hội hiện đại đầy vội vã, sự tĩnh tại này trở thành lợi thế lớn. Khi về già, họ thường chọn cuộc sống thong dong, đọc sách, uống trà, suy ngẫm và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên.

Người sinh giờ Hợi hiểu rõ giá trị của sự tĩnh lặng, bởi chỉ khi từng trải qua bóng đêm, con người mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của bình minh.

Bài học ẩn sau bốn khung giờ Âm lịch

Nếu quan sát kỹ, bốn khung giờ này tượng trưng cho bốn trạng thái lý tưởng của cuộc sống con người:

Buổi sáng là sự tỉnh táo và khởi đầu.

Buổi trưa là sự thẳng thắn và nhiệt huyết.

Hoàng hôn là sự mãn nguyện và điềm tĩnh.

Ban đêm là sự chiêm nghiệm và trí tuệ.

Thực tế, thành công không chỉ nằm ở giờ sinh mà ở cách mỗi người sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Cuộc đời cũng giống như nấu một nồi cháo — không thể vội vàng mà cần thời gian và sự kiên nhẫn.

Thay vì lo lắng mình sinh vào giờ nào, điều quan trọng hơn là học cách sống như tinh thần của bốn khung giờ ấy, bắt đầu ngày mới tỉnh táo, sống chân thành giữa cuộc đời, chậm lại khi chiều xuống và dành thời gian chiêm nghiệm khi màn đêm buông.

Khi làm được điều đó, bất kỳ ai cũng có thể bước vào tuổi già với tâm thế nhẹ nhàng, an nhiên như mùa thu vàng rực rỡ.

