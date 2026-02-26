Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 26/2/2026, tại Km 159+350 thuộc địa phận xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, thời điểm trên chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30K-391.xx đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào hệ thống rào tôn bảo vệ hành lang đường bộ.

Va chạm mạnh khiến chiếc xe văng ra khỏi phần đường chính và rơi xuống khu vực công trường đang được triển khai thi công mở rộng tuyến.

Chiếc ô tô lao ra khỏi đường cao tốc.

Theo thông tin từ hiện trường, hai người ngồi trên xe đã bị thương nặng. Đặc biệt, một nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị một thanh sắt từ hàng rào bảo vệ đâm xuyên vào vùng ngực, gây mất máu cấp.

Ngay lập tức, các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực sau vụ tai nạn.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, điều kiện thời tiết tại khu vực xã Tân Hợp rất thuận lợi với trời nắng, mặt đường khô ráo và tầm nhìn thông thoáng. Hệ thống biển báo giao thông, rào chắn và các thiết bị cảnh báo an toàn tại khu vực đang thi công đều được bố trí đầy đủ và đúng quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường, trích xuất dữ liệu hành trình để điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn.