Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực

Thứ năm, 19:00 26/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 26/2 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau khi lao qua hệ thống rào chắn và văng xuống khu vực đang thi công mở rộng đường.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 26/2/2026, tại Km 159+350 thuộc địa phận xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, thời điểm trên chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30K-391.xx đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bất ngờ mất lái, đâm trực diện vào hệ thống rào tôn bảo vệ hành lang đường bộ.

Va chạm mạnh khiến chiếc xe văng ra khỏi phần đường chính và rơi xuống khu vực công trường đang được triển khai thi công mở rộng tuyến.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai - Ảnh 1.

Chiếc ô tô lao ra khỏi đường cao tốc.

Theo thông tin từ hiện trường, hai người ngồi trên xe đã bị thương nặng. Đặc biệt, một nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch khi bị một thanh sắt từ hàng rào bảo vệ đâm xuyên vào vùng ngực, gây mất máu cấp.

Ngay lập tức, các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ và người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai - Ảnh 2.

Một nạn nhân bị thanh sắt đâm xuyên ngực sau vụ tai nạn.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, điều kiện thời tiết tại khu vực xã Tân Hợp rất thuận lợi với trời nắng, mặt đường khô ráo và tầm nhìn thông thoáng. Hệ thống biển báo giao thông, rào chắn và các thiết bị cảnh báo an toàn tại khu vực đang thi công đều được bố trí đầy đủ và đúng quy định.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý đường cao tốc đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường, trích xuất dữ liệu hành trình để điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Lào Cai: Ô tô con văng khỏi cao tốc Nội Bài – Lào Cai - Ảnh 3.Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 8 người tử vong thương tâm

GĐXH - Sáng 27/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phình Hồ (Lào Cai). Chiếc xe khách chở khoảng 20 người trong đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đi tặng quà cho trẻ em vùng cao đã bất ngờ bị lật, khiến 8 người tử vong.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn trên phố Lê Trọng Tấn khiến 3 người nhập viện

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Hà Nội: Ô tô con gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong lúc sáng sớm

Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch

Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch

Hiện trường vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai khiến 8 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai khiến 8 người tử vong

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Mãn nhãn màn đua thuyền 'độc mộc' trên hồ Ba Bể

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Đúng 14h tại khu vực xuất phát ở thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên, những cặp đôi đồng loạt rẽ sóng, mở màn cuộc đua vòng qua đảo Bà Góa trên hồ Ba Bể. Từ những chiếc thuyền độc mộc của ngày xưa đến thuyền sắt tự đóng hôm nay, cuộc đua vẫn giữ nguyên tinh thần truyền thống của Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 4 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được xem là sinh đúng "giờ lành", sở hữu trí tuệ sáng suốt, sự nghiệp thuận lợi và càng về già càng an nhiên, viên mãn.

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, có những hạng giấy phép nào được áp dụng? Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Trong cơn mưa nặng hạt tối 25/2, một vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 và ô tô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã khiến đầu xe tải bị vò nát hoàn toàn, hất văng xa hàng trăm mét.

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 15/3/2026, xóa đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều điểm mới theo quy định Nghị định 58/2026/NĐ-CP.

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tin Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, nhiều người dâng ngựa, thuyền giấy khi đến lễ, rồi hóa vàng để cầu may mắn, bình an và tài lộc tại ngôi Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Xem nhiều

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được phúc khí vây quanh, mỗi khi gặp khó khăn lại xuất hiện người giúp đỡ đúng lúc.

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống
4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

Đời sống
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top