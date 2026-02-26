Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'
GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.
Mời bạn đọc xem thêm video:
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng "lấm lưng, trắng bụng".
