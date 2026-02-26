Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Về luật thi đấu, hội vật cơ bản áp dụng nguyên tắc của vật dân tộc truyền thống. Để vượt qua vòng loại, các đô vật phải giành chiến thắng trước 2 đối thủ bằng những đòn đánh khiến đối phương "lấm lưng, trắng bụng", tức lưng chạm đất hoàn toàn. Các đô vật lên sới mình trần, mặc quần cộc, thắt đai xanh hoặc đỏ để phân biệt. Sau vòng loại là bán kết và chung kết nhằm tìm ra người chiến thắng cuối cùng.