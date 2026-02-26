Mới nhất
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Thứ năm, 12:29 26/02/2026 | Đời sống
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 1.

Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại phường Dương Nỗ (TP Huế) diễn ra Lễ hội truyền thống đấu vật đầu Xuân năm mới 2026. Hoạt động thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 2.

Theo tục lệ hàng năm, cứ vào ngày mùng mười tháng Giêng, hội vật làng Sình được tổ chức, trở thành điểm hẹn văn hóa truyền thống đặc sắc.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 3.

Sau phần nghi lễ và tiếng trống khai hội, các đô vật là thanh, thiếu niên địa phương bắt đầu các phần tranh tài.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 4.

Lễ hội vật truyền thống làng Sình có truyền thống lâu đời, được tổ chức nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương và dân tộc, khơi dậy nét văn hóa truyền thống đặc trưng của thành phố nói chung, của làng Sình nói riêng.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 5.

Năm nay, hội vật diễn ra với hai nội dung chính gồm vật thiếu niên và vật thanh niên theo hình thức thi đấu vòng loại. Điều đặc biệt của vật làng Sình là không phân chia hạng cân mà chỉ chia theo độ tuổi gồm thiếu nhi, thiếu niên và người lớn.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 6.

Về luật thi đấu, hội vật cơ bản áp dụng nguyên tắc của vật dân tộc truyền thống. Để vượt qua vòng loại, các đô vật phải giành chiến thắng trước 2 đối thủ bằng những đòn đánh khiến đối phương "lấm lưng, trắng bụng", tức lưng chạm đất hoàn toàn. Các đô vật lên sới mình trần, mặc quần cộc, thắt đai xanh hoặc đỏ để phân biệt. Sau vòng loại là bán kết và chung kết nhằm tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 7.

Diễn ra vào những ngày đầu năm mới, vật làng Sình luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và du khách.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 8.

Từ sáng sớm, rất đông người dân địa phương có mặt quanh sới vật để chờ theo dõi những pha tranh tài gay cấn.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 9.

Nhiều em nhỏ trong làng cùng người thân đến để theo dõi những phần tranh tài trên sới vật.

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 10.

Lễ hội vật làng Sình mang ý nghĩa cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Ngoài ra, đây là hoạt động văn hóa truyền thống giàu tinh thần thượng võ, khích lệ việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí của lớp trẻ.

 Mời bạn đọc xem thêm video:

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng "lấm lưng, trắng bụng".

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng' - Ảnh 11.Khám phá những lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc khi xuân về

GĐXH - Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để mọi người đi trẩy hội, cầu tài lộc cho một năm mới may mắn. Vào những ngày đầu xuân, miền Bắc có rất nhiều lễ hội độc đáo, đặc sắc với không khí vui tươi.

