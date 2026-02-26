Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Thứ năm, 15:15 26/02/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.

BB - Ảnh 1.

Hình ảnh nơi tổ chức hội tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể nhìn từ trên cao rực rỡ sắc màu cờ hoa, lều bạt trải dài ven hồ, tạo nên bức tranh lễ hội sống động giữa thiên nhiên núi rừng.


BB - Ảnh 2.

Dòng người tấp nập đổ về khu vực tổ chức lễ hội, mang theo không khí háo hức của những ngày đầu xuân.

BB - Ảnh 3.

Cờ Tổ quốc tung bay trên nền núi xanh thẳm, khẳng định tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong ngày hội xuống đồng.

BB - Ảnh 4.
BB - Ảnh 5.

Khu vực hội chợ xuân rực rỡ sắc màu với các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương, thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm.

BB - Ảnh 6.

Sáng ngày 26/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng), trong không khí những ngày đầu Xuân, UBND xã Ba Bể đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Lồng Tồng Ba Bể 2026.

BB - Ảnh 7.
BB - Ảnh 8.

Nghi lễ khai mạc được tổ chức trang trọng trên sân khấu ngoài trời, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân.

BB - Ảnh 9.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026.

Sau phần khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các đại biểu tỉnh Thái Nguyên cùng nhau cắt băng khai mạc và thăm các gian trưng bày Hội Báo Xuân 2026.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm - Ảnh 9.

Du khách dừng chân đọc báo, thưởng lãm những ấn phẩm xuân, cảm nhận nhịp sống báo chí hòa cùng sắc xuân vùng cao.

Cũng tại lễ hội nhiều trò chơi dân gian được tổ chức. Trong đó, tung còn là một trong những trò chơi vui nhất của người Tày trong ngày hội xuân, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Chơi tung còn là một trong những dịp se duyên của nam nữ thanh niên, là thông điệp mong muốn âm dương hòa hợp, thiên nhiên thuận hòa, mùa màng bội thu, cả năm may mắn.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm - Ảnh 11.

Trò chơi bịt mắt đánh trống.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm - Ảnh 12.

Một số cô gái trong trang phục dân tộc H' Mông đi trẩy hội.

Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm - Ảnh 13.

Hoà cùng không khí lễ hội, nhiều du khách cùng nhau đi du lịch trên hồ Ba Bể, một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Thái Nguyên.

Video non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm:

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba Bể

Thái Nguyên: Chờ một cú hích hạ tầng để bứt phá du lịch ven hồ Ba Bể

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Lịch khai hội xuân 2025 ở miền Bắc - Trung - Nam cho người dân đi trảy hội

Lịch khai hội xuân 2025 ở miền Bắc - Trung - Nam cho người dân đi trảy hội

Du khách thích thú với những trò chơi dân gian tại hội Lồng Tồng

Du khách thích thú với những trò chơi dân gian tại hội Lồng Tồng

Đầu xuân đi hội Lồng Tồng

Đầu xuân đi hội Lồng Tồng

Cùng chuyên mục

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hội vật truyền thống làng Sình (TP Huế) được tổ chức thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí rộn ràng, náo nhiệt dịp đầu năm mới.

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 4 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được xem là sinh đúng "giờ lành", sở hữu trí tuệ sáng suốt, sự nghiệp thuận lợi và càng về già càng an nhiên, viên mãn.

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, có những hạng giấy phép nào được áp dụng? Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Trong cơn mưa nặng hạt tối 25/2, một vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 và ô tô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã khiến đầu xe tải bị vò nát hoàn toàn, hất văng xa hàng trăm mét.

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/3/2026, xóa đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều điểm mới theo quy định Nghị định 58/2026/NĐ-CP.

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tin Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, nhiều người dâng ngựa, thuyền giấy khi đến lễ, rồi hóa vàng để cầu may mắn, bình an và tài lộc tại ngôi Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được phúc khí vây quanh, mỗi khi gặp khó khăn lại xuất hiện người giúp đỡ đúng lúc.

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang năng lượng tài lộc mạnh mẽ, dễ gặp may mắn về tiền bạc, sự nghiệp thuận lợi và hậu vận an nhàn.

Xem nhiều

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được phúc khí vây quanh, mỗi khi gặp khó khăn lại xuất hiện người giúp đỡ đúng lúc.

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

Đời sống
Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống
Chính quyền thông tin về clip cháu bé nghi bị 'hành hung' tại chợ Viềng ở Ninh Bình

Chính quyền thông tin về clip cháu bé nghi bị 'hành hung' tại chợ Viềng ở Ninh Bình

Đời sống
Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Video hàng nghìn người vây kín sới vật xem trai tráng 'lấm lưng, trắng bụng'

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top