Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm

Cũng tại lễ hội nhiều trò chơi dân gian được tổ chức. Trong đó, tung còn là một trong những trò chơi vui nhất của người Tày trong ngày hội xuân, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Chơi tung còn là một trong những dịp se duyên của nam nữ thanh niên, là thông điệp mong muốn âm dương hòa hợp, thiên nhiên thuận hòa, mùa màng bội thu, cả năm may mắn.