Non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm
GĐXH - Trong không gian hùng vĩ của núi rừng và mặt hồ xanh biếc, Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể và Hội Báo Xuân 2026 tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương hòa mình vào sắc xuân rộn rã.
Khu vực hội chợ xuân rực rỡ sắc màu với các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương, thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm.
Nghi lễ khai mạc được tổ chức trang trọng trên sân khấu ngoài trời, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân.
Sau phần khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và các đại biểu tỉnh Thái Nguyên cùng nhau cắt băng khai mạc và thăm các gian trưng bày Hội Báo Xuân 2026.
Cũng tại lễ hội nhiều trò chơi dân gian được tổ chức. Trong đó, tung còn là một trong những trò chơi vui nhất của người Tày trong ngày hội xuân, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Chơi tung còn là một trong những dịp se duyên của nam nữ thanh niên, là thông điệp mong muốn âm dương hòa hợp, thiên nhiên thuận hòa, mùa màng bội thu, cả năm may mắn.
Video non nước Ba Bể ở Thái Nguyên bừng sáng trong ngày hội đầu năm:
