Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân
GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.
Con giáp Tuất: Tam Hợp nâng đỡ, tiền bạc vững vàng
Tử vi cho thấy, từ nay đến Rằm tháng Giêng, tuổi Tuất là một trong những con giáp có vận khí mạnh nhất nhờ cục diện Tam Hợp Dần – Ngọ – Tuất.
Hỏa khí của năm tương sinh với bản mệnh Thổ giúp dòng tiền trở nên ổn định, tài lộc tích tụ bền vững.
Giai đoạn này, con giáp Tuất dễ nhận lộc liên quan đến bất động sản, khoản thưởng đến muộn hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó.
Đặc biệt, quý nhân nam giới có thể mang đến cơ hội hợp tác mang tính chiến lược, tạo nền tảng tài chính thuận lợi cho quý I năm 2026.
Để tận dụng vận may, bản mệnh nên khai bút hoặc mở hàng vào ngày mùng 10 âm lịch.
Việc đặt vật phẩm gốm sứ màu vàng tại hướng Chính Nam cũng được xem là cách tăng cường tài khí hiệu quả.
Con giáp Ngọ: Danh tiếng mở đường cho tài lộc
Dù bước vào năm tuổi, nhưng tháng Giêng lại tạo thế tương sinh cho con giáp Ngọ, giống như "củi thêm vào lửa", giúp uy tín cá nhân và danh tiếng được nâng cao rõ rệt.
Chính sự ghi nhận từ tập thể và các mối quan hệ xã hội trở thành nguồn mang lại tiền bạc bền lâu.
Thu nhập của con giáp Ngọ trong thời gian này chủ yếu đến từ sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo và sức hút cá nhân.
Ngoài ra, bản mệnh còn có duyên với những khoản lộc bất ngờ như quà biếu hoặc trúng thưởng trong dịp tân niên.
Để giữ tiền tốt hơn, con giáp Ngọ nên sử dụng ví màu vàng hoặc nâu nhằm cân bằng hỏa khí, giúp tài lộc tụ lại thay vì hao tán.
Mang theo linh vật hình chó (Tuất) cũng giúp hoàn thiện thế Tam Hợp, gia tăng cát khí hộ thân.
Con giáp Hợi: Quý nhân xuất hiện, tài vận hanh thông
Nhờ mối quan hệ Nhị Hợp Dần – Hợi cùng sự xuất hiện của Thiên Ất Quý Nhân, tuổi Hợi được dự báo là con giáp có tài vận nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong nửa đầu tháng Giêng.
Nguồn tiền chủ yếu đến từ các mối quan hệ xã giao. Những người có vị thế hoặc kinh nghiệm sẽ mang đến thông tin kinh doanh giá trị hoặc hỗ trợ tài chính đúng thời điểm, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn mong đợi.
Con giáp Hợi nên xuất hành hướng Chính Tây để đón Tài Thần.
Ngoài ra, việc phóng sinh cá chép vào ngày Rằm tháng Giêng được xem là cách kích hoạt dòng chảy tài lộc, giúp vận may kéo dài suốt cả năm.
Con giáp Mùi: Lục Hợp trợ lực, nguồn thu tăng mạnh
Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp hưởng lợi rõ rệt từ mối quan hệ Lục Hợp với năm Ngọ, lại được cát tinh Nguyệt Đức che chở nên vận trình diễn ra suôn sẻ.
Tài vận của con giáp Mùi nổi bật ở nguồn thu nhập phụ, tiền hoa hồng hoặc doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ, làm đẹp và kinh doanh cá nhân.
Uy tín cùng sự khéo léo trong giao tiếp khiến khách hàng chủ động tìm đến, giúp thu nhập tăng trưởng ổn định.
Để tăng thêm may mắn, con giáp Mùi có thể trang trí phòng khách bằng hoa tươi sắc đỏ hoặc vàng nhằm thu hút sinh khí.
Việc đi lễ chùa cầu an và thắp hương tại ban Thần Tài vào giờ Hoàng đạo ngày Rằm cũng được xem là cách "giữ" vận may lâu dài.
Lời khuyên cho các con giáp trước Rằm tháng Giêng
Dù thuộc con giáp nào, khoảng thời gian trước Rằm tháng Giêng vẫn được xem là thời điểm khởi động năng lượng cho cả năm.
Giữ tinh thần tích cực, hạn chế tranh cãi về tiền bạc và duy trì thái độ vui vẻ sẽ giúp mỗi người tránh làm phân tán vận khí tốt lành của mùa xuân.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
