Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Thứ năm, 09:06 26/02/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.

Con giáp Tuất: Tam Hợp nâng đỡ, tiền bạc vững vàng

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân - Ảnh 1.

Giai đoạn này, con giáp Tuất dễ nhận lộc liên quan đến bất động sản, khoản thưởng đến muộn hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó. Ảnh minh họa

Tử vi cho thấy, từ nay đến Rằm tháng Giêng, tuổi Tuất là một trong những con giáp có vận khí mạnh nhất nhờ cục diện Tam Hợp Dần – Ngọ – Tuất.

Hỏa khí của năm tương sinh với bản mệnh Thổ giúp dòng tiền trở nên ổn định, tài lộc tích tụ bền vững.

Giai đoạn này, con giáp Tuất dễ nhận lộc liên quan đến bất động sản, khoản thưởng đến muộn hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó.

Đặc biệt, quý nhân nam giới có thể mang đến cơ hội hợp tác mang tính chiến lược, tạo nền tảng tài chính thuận lợi cho quý I năm 2026.

Để tận dụng vận may, bản mệnh nên khai bút hoặc mở hàng vào ngày mùng 10 âm lịch.

Việc đặt vật phẩm gốm sứ màu vàng tại hướng Chính Nam cũng được xem là cách tăng cường tài khí hiệu quả.

Con giáp Ngọ: Danh tiếng mở đường cho tài lộc

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân - Ảnh 2.

Để giữ tiền tốt hơn, con giáp Ngọ nên sử dụng ví màu vàng hoặc nâu nhằm cân bằng hỏa khí, giúp tài lộc tụ lại thay vì hao tán. Ảnh minh họa

Dù bước vào năm tuổi, nhưng tháng Giêng lại tạo thế tương sinh cho con giáp Ngọ, giống như "củi thêm vào lửa", giúp uy tín cá nhân và danh tiếng được nâng cao rõ rệt.

Chính sự ghi nhận từ tập thể và các mối quan hệ xã hội trở thành nguồn mang lại tiền bạc bền lâu.

Thu nhập của con giáp Ngọ trong thời gian này chủ yếu đến từ sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo và sức hút cá nhân.

Ngoài ra, bản mệnh còn có duyên với những khoản lộc bất ngờ như quà biếu hoặc trúng thưởng trong dịp tân niên.

Để giữ tiền tốt hơn, con giáp Ngọ nên sử dụng ví màu vàng hoặc nâu nhằm cân bằng hỏa khí, giúp tài lộc tụ lại thay vì hao tán.

Mang theo linh vật hình chó (Tuất) cũng giúp hoàn thiện thế Tam Hợp, gia tăng cát khí hộ thân.

Con giáp Hợi: Quý nhân xuất hiện, tài vận hanh thông

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân - Ảnh 3.

Con giáp Hợi nên xuất hành hướng Chính Tây để đón Tài Thần. Ảnh minh họa

Nhờ mối quan hệ Nhị Hợp Dần – Hợi cùng sự xuất hiện của Thiên Ất Quý Nhân, tuổi Hợi được dự báo là con giáp có tài vận nhẹ nhàng nhưng hiệu quả trong nửa đầu tháng Giêng.

Nguồn tiền chủ yếu đến từ các mối quan hệ xã giao. Những người có vị thế hoặc kinh nghiệm sẽ mang đến thông tin kinh doanh giá trị hoặc hỗ trợ tài chính đúng thời điểm, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn mong đợi.

Con giáp Hợi nên xuất hành hướng Chính Tây để đón Tài Thần.

Ngoài ra, việc phóng sinh cá chép vào ngày Rằm tháng Giêng được xem là cách kích hoạt dòng chảy tài lộc, giúp vận may kéo dài suốt cả năm.

Con giáp Mùi: Lục Hợp trợ lực, nguồn thu tăng mạnh

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân - Ảnh 4.

Để tăng thêm may mắn, con giáp Mùi có thể trang trí phòng khách bằng hoa tươi sắc đỏ hoặc vàng nhằm thu hút sinh khí. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp hưởng lợi rõ rệt từ mối quan hệ Lục Hợp với năm Ngọ, lại được cát tinh Nguyệt Đức che chở nên vận trình diễn ra suôn sẻ.

Tài vận của con giáp Mùi nổi bật ở nguồn thu nhập phụ, tiền hoa hồng hoặc doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ, làm đẹp và kinh doanh cá nhân.

Uy tín cùng sự khéo léo trong giao tiếp khiến khách hàng chủ động tìm đến, giúp thu nhập tăng trưởng ổn định.

Để tăng thêm may mắn, con giáp Mùi có thể trang trí phòng khách bằng hoa tươi sắc đỏ hoặc vàng nhằm thu hút sinh khí.

Việc đi lễ chùa cầu an và thắp hương tại ban Thần Tài vào giờ Hoàng đạo ngày Rằm cũng được xem là cách "giữ" vận may lâu dài.

Lời khuyên cho các con giáp trước Rằm tháng Giêng

Dù thuộc con giáp nào, khoảng thời gian trước Rằm tháng Giêng vẫn được xem là thời điểm khởi động năng lượng cho cả năm.

Giữ tinh thần tích cực, hạn chế tranh cãi về tiền bạc và duy trì thái độ vui vẻ sẽ giúp mỗi người tránh làm phân tán vận khí tốt lành của mùa xuân.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Hậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dảHậu vận đỏ rực: 3 con giáp càng lớn tuổi càng nhiều nhà đất, tiền lúc nào cũng dư dả

GĐXH - Có những con giáp càng đi qua năm tháng càng tích lũy được khối tài sản đáng nể. Khi tuổi đời tăng lên, họ sở hữu trong tay nhiều nhà cửa, đất đai, tài chính lúc nào cũng rủng rỉnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờ

Tháng sinh ảnh hưởng đến sự nghiệp ra sao: Thống kê khoa học tiết lộ phát hiện bất ngờ

Thói quen 'unfriend' bốc đồng của người EQ thấp

Thói quen 'unfriend' bốc đồng của người EQ thấp

5 cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc lâu càng thấy 'đẳng cấp' khác biệt

5 cung hoàng đạo nữ càng tiếp xúc lâu càng thấy 'đẳng cấp' khác biệt

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

5 thói quen của con khiến cha mẹ khó chịu lại là dấu hiệu trẻ có IQ và EQ cao

Qua tuổi 70, nếu cha mẹ vẫn làm được 5 điều này thì đó chính là phúc của con cháu

Qua tuổi 70, nếu cha mẹ vẫn làm được 5 điều này thì đó chính là phúc của con cháu

Cùng chuyên mục

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 4 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được xem là sinh đúng "giờ lành", sở hữu trí tuệ sáng suốt, sự nghiệp thuận lợi và càng về già càng an nhiên, viên mãn.

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, có những hạng giấy phép nào được áp dụng? Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Hà Nội: Cố vượt qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông nát, văng xa hàng trăm mét

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Trong cơn mưa nặng hạt tối 25/2, một vụ va chạm kinh hoàng giữa đoàn tàu khách mang số hiệu SE3 và ô tô tải tại khu vực xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) đã khiến đầu xe tải bị vò nát hoàn toàn, hất văng xa hàng trăm mét.

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Điểm mới về xóa đăng ký thường trú, tạm trú áp dụng từ 15/3 tới, hàng triệu người dân nên biết

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 15/3/2026, xóa đăng ký thường trú, tạm trú có nhiều điểm mới theo quy định Nghị định 58/2026/NĐ-CP.

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Chi nửa triệu đồng mua ngựa giấy đốt cầu may tại Đền Chợ Củi

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Tin Quan Hoàng Mười là vị tướng tài ba, nhiều người dâng ngựa, thuyền giấy khi đến lễ, rồi hóa vàng để cầu may mắn, bình an và tài lộc tại ngôi Đền Chợ Củi (Hà Tĩnh).

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được phúc khí vây quanh, mỗi khi gặp khó khăn lại xuất hiện người giúp đỡ đúng lúc.

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang năng lượng tài lộc mạnh mẽ, dễ gặp may mắn về tiền bạc, sự nghiệp thuận lợi và hậu vận an nhàn.

Vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?

Vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được quy định thế nào? Dưới đây là các mức phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hình ảnh lao động đẹp mắt của người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' ngày đầu năm

Hình ảnh lao động đẹp mắt của người dân Hà Tĩnh trúng 'lộc biển' ngày đầu năm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày đầu năm Bính Ngọ, dọc bờ biển qua xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) người dân đổ ra biển cào ốc tép do sóng đánh dạt vào, bán cho thương lái, thu về hàng triệu đồng.

Xem nhiều

3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túc

3 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời khổ trước sướng sau, trung niên sung túc

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào ba khung giờ Âm lịch dưới đây phải trải qua không ít thử thách ở giai đoạn đầu, càng trưởng thành càng dễ đạt được cuộc sống sung túc.

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Đời sống
Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng Yên

Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng Yên

Đời sống
Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuế

Quy định mới về thuế thu nhập cá nhân 2026, người lao động cần biết xem có phải là đối tượng chịu thuế

Đời sống
Chính quyền thông tin về clip cháu bé nghi bị 'hành hung' tại chợ Viềng ở Ninh Bình

Chính quyền thông tin về clip cháu bé nghi bị 'hành hung' tại chợ Viềng ở Ninh Bình

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top