Mở rộng vụ Ngân 98: Khởi tố đầu mối sản xuất hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm

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Ngày 1/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố Đặng Thiên Hương, người được xác định là đầu mối sản xuất hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân chứa chất cấm trong vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98).

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh vừa mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân.

Cơ quan Công an xác định "nguồn cung" cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (SN 1992, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), Chủ Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ cung cấp cho Ngân 98, Hương còn đưa loại hàng này cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Các đối tượng từ trái sang phải Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng, Đặng Thiên Hương - (ảnh Bộ Công an).

Ngày 30/9/2026, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng nhập, buôn bán thực phẩm giảm cân từ Ngân 98 và Đặng Thiên Hương khẩn trương đến Cơ quan điều tra trình báo để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, các chất cấm có trong sản phẩm giảm cân trên tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Cụ thể, Sibutramine có nguy cơ cao gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein là chất hóa học có nguy cơ gây ung thư.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân trôi nổi, đặc biệt là các gói, viên "tặng kèm" không có nhãn mác, không công bố chất lượng.