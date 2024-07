Mới có 6 ngân hàng hoàn thành kết nối luồng liên kết phục vụ chi trả an sinh xã hội

Ngân hàng Nhà nước: Vừa nâng điều kiện ưu đãi vay mua bất động sản, vừa giảm mặt bằng lãi suất cho vay GĐXH - Ngày 23/7, tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, NHNN đang trình Chính phủ để nâng điều kiện ưu đãi hơn cho người mua nhà.

Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội (ASXH) trên ứng dụng VNeID giúp người dân có thể nhận trợ cấp từ Chính phủ một cách nhanh chóng, phục vụ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ người dân.



Đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch 01 giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ (Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BCA-NHNN giữa Bộ Công an và NHNN, vào ngày 23/7, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Đề án 06 luôn được coi là một "điểm sáng" mang tính đột phá, là nhiệm vụ then chốt, quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Đề án 06 luôn được coi là một "điểm sáng" mang tính đột phá, là nhiệm vụ then chốt, quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Theo Thống đốc NHNN, về cơ bản các đầu mục nhiệm vụ tại Kế hoạch 01 đều đã được triển khai, tập trung vào các nội dung như: Làm sạch thông tin dữ liệu khách hàng, ứng dụng CCCD chip, tài khoản VneID trong xác minh, nhận biết thông tin khách hàng…



Đặc biệt, Ngân hàng là ngành đầu tiên thực hiện kết nối tới hệ thống định danh và xác thực điện tử để ứng dụng tài khoản VneID ngay khi các quy định tại Luật Căn cước và Nghị định 69/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Ngành ngân hàng đã phối hợp với C06, Bộ Công an thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC); đồng thời đã kết nối kỹ thuật và hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc quản lý Nhà nước về phòng chống rửa tiền…

Các ngân hàng thương mại đẩy nhanh kết nối luồng liên kết tài khoản

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, trong đó bao gồm nhiều quy định về xác minh, nhận biết thông tin khách hàng thông qua tài khoản VneID, CCCD gắn chip, dữ liệu dân cư…; triển khai Luật các Tổ chức tín dụng 2024, Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tăng cường an ninh, an toàn trong cung ứng dịch vụ cho khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số của ngành…

Đến nay, công tác phối hợp triển khai nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch 01 giữa NHNN và Bộ Công an cũng ghi nhận những con số tích cực.

Cụ thể, thực hiện 06 đợt rà soát, đối chiếu dữ liệu theo phương thức offline khoảng 57 triệu hồ sơ khách hàng vay; đang trao đổi với C06 để hoàn thiện các thủ tục kết nối trực tuyến với CSDLQGDC và ký Phụ lục bổ sung hợp đồng quy định chi tiết về khai thác sản phẩm online.

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, đến nay, có 06 tổ chức tín dụng đã hoàn thành kết nối luồng liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng phục vụ cho chi trả an sinh xã hội, bao gồm: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, LPBank, NamAbank, MBBank.

Đến hết ngày 22/7/2024, đã có 26,3 triệu HSKH được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với CCCD gắn chip; có 22 tổ chức tín dụng đang triển khai ứng dụng VNeID cho 03 luồng quy trình nghiệp vụ chính, gồm: mở tài khoản thanh toán; xác thực giao dịch thanh toán; đối chiếu, xác thực thông tin khách hàng.

Trong đó, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên đã golive với hơn 600.000 hồ sơ tài khoản.

Hiện nay có 6 tổ chức tín dụng, gồm: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Lpbank, NamAbank, MBBank đã hoàn thành kết nối luồng liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng phục vụ cho chi trả an sinh xã hội, trong đó đã liên kết được 173.716 tài khoản an sinh xã hội.

3 tổ chức tín dụng gồm Coopbank, TPbank, PVcombank đang thử nghiệm tài khoản an sinh xã hội…

Ngoài ra, NHNN cũng thường xuyên chỉ đạo các TCTD, chi nhánh NHNN nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ CSDLQGDC trong hoạt động cho vay, thực hiện có hiệu quả Công điện 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen" gắn với Đề án 06.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, thực tiễn công tác triển khai Đề án 06 còn phải đối mặt với một số thách thức, đặc biệt liên quan đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn, bảo mật hệ thống, khi ngày càng nhiều thủ đoạn giả mạo tinh vi, khó lường được thực hiện. Đối với ngành Ngân hàng hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, các hoạt động, dịch vụ được thực hiện trên môi trường điện tử, cần có sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông… trong việc giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, bảo vệ dữ liệu khách hàng, người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, ngành Ngân hàng mong muốn các đơn vị chức năng, nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục có những hợp tác chặt chẽ hơn nữa với NHNN trong thời gian tới để đề xuất những giải pháp, định hướng phù hợp thực tiễn để ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tại Đề án 06, hoàn thiện nhóm nhiệm vụ tại Kế hoạch 01 giữa hai đơn vị, qua đó góp phần hạn chế, ngăn ngừa tội phạm và hỗ trợ triển khai các sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của ngành.

