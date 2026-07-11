Chuyên gia hướng dẫn cách ăn chuẩn để hấp thu trọn dinh dưỡng hai món cá quen thuộc của người Việt trong top ngon nhất châu Á

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Canh chua cá và cá kho tộ là hai món ăn quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị đậm đà, đây còn là những món ăn cung cấp nhiều dưỡng chất nếu được chế biến và sử dụng hợp lý.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ trên VnExpress, cá là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao, đồng thời cung cấp nhiều chất béo có lợi, vitamin và khoáng chất.

So với thịt đỏ, cấu trúc protein trong cá mềm hơn, các sợi cơ ngắn hơn nên cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thu. Đây cũng là lý do cá thường được khuyến khích xuất hiện thường xuyên trong thực đơn, đặc biệt với người lớn tuổi và những người cần chế độ ăn nhẹ nhàng.

Đáng chú ý, năm 2024, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas từng xếp canh chua cá và cá kho tộ vào danh sách những món ăn chế biến từ cá được đánh giá cao tại châu Á dựa trên bình chọn của thực khách.

Canh chua cá: Món ăn cân bằng nhiều nhóm dinh dưỡng

Theo TS.BS Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, canh chua cá là một trong những cách chế biến giúp giữ được khá nhiều giá trị dinh dưỡng của cá.

Món ăn thường sử dụng các loại cá như cá lóc, cá chép, cá basa hoặc cá hồi, kết hợp cùng cà chua, dứa, me, đậu bắp, giá đỗ, dọc mùng và nhiều loại rau thơm.

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Nhờ sự kết hợp này, một bát canh chua không chỉ cung cấp protein từ cá mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ từ rau củ.

So với các món chiên hoặc nướng, cá nấu canh giúp hạn chế lượng dầu mỡ sử dụng trong quá trình chế biến, đồng thời giữ được hương vị tự nhiên của nguyên liệu.

Các chuyên gia cho rằng chỉ cần ăn thêm cơm hoặc một lượng tinh bột vừa phải, canh chua cá đã tạo nên bữa ăn khá cân đối về dinh dưỡng.

Tuy nhiên, người mắc bệnh dạ dày, trào ngược dạ dày – thực quản hoặc thường xuyên bị tăng tiết axit nên lưu ý vì vị chua của món ăn có thể khiến triệu chứng trở nên khó chịu hơn.

Cá kho tộ: Đậm đà, đưa cơm nhưng nên ăn vừa phải

Nếu canh chua mang hương vị thanh nhẹ thì cá kho tộ lại nổi bật nhờ vị mặn ngọt đặc trưng, rất phù hợp khi dùng cùng cơm nóng.

Món ăn thường được chế biến từ các loại cá nước ngọt hoặc cá da trơn, kết hợp với nước màu, tiêu, hành, tỏi và các gia vị truyền thống.

Hướng dẫn ăn cá đúng cách để hấp thu dinh dưỡng tối đa cho sức khỏe năm 2026 - Ảnh 2.

Theo TS.BS Từ Ngữ, cũng chia sẻ trên VnEpress, nếu sử dụng các loại cá nhỏ được kho nhừ, người ăn có thể dùng luôn phần xương mềm, qua đó bổ sung thêm canxi cho cơ thể.

Tuy nhiên, cá kho tộ thường sử dụng khá nhiều nước mắm, muối và đường để tạo hương vị. Nếu ăn quá thường xuyên hoặc chế biến quá mặn, món ăn có thể làm tăng lượng natri trong khẩu phần, không có lợi cho người tăng huyết áp hoặc mắc bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến nghị nên điều chỉnh lượng gia vị khi nấu, đồng thời ăn kèm nhiều rau xanh để bữa ăn cân đối hơn.

Ăn cá thế nào để tốt cho sức khỏe?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá vẫn là một trong những nguồn thực phẩm nên có mặt thường xuyên trong thực đơn hằng tuần. Bên cạnh canh chua và cá kho, mọi người có thể thay đổi bằng các món hấp, luộc hoặc áp chảo để đa dạng khẩu vị và hạn chế lượng dầu mỡ.

Việc kết hợp cá với nhiều loại rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp bữa ăn đầy đủ dưỡng chất hơn, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì chế độ ăn uống cân bằng lâu dài.

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