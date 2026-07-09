Loại rau giàu chất xơ vừa ép nước vừa làm được nhiều món ngon giúp hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho người tuổi trung niên
GĐXH – Loại rau này vừa dùng ép nước vừa là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon trong ngày hè. Người mỡ máu cao, tuổi trung niên có thể bổ sung vào trong thực đơn hàng ngày để hỗ trợ giảm mỡ máu.
Lợi ích của rau cần tây trong kiểm soát mỡ máu cao
Cần tây là loại rau phổ biến được dùng trong các bữa ăn, thích hợp chế biến thành các món xào, canh hoặc salad.
Trong đông y, theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, cần tây có vị ngọt đắng, the mát có công dụng dưỡng huyết mạch, thanh nhiệt, lợi tỳ ích khí, giảm ho, khử phong thấp... Rau cần tây có thể dùng độc lập hoặc kết hợp với những loại thảo dược khác để trị nhiều bệnh, trong đó tốt với bệnh lý cao huyết áp và làm hạ cholesterol.
Những người thường xuyên ăn cần tây, hàm lượng cholesterol trong cơ thể sẽ giảm rõ rệt, đồng thời cũng có tác dụng ổn định huyết áp. Người cao huyết áp hay lên cơn cao huyết áp có thể uống 1 cốc nước ép cần tây để điều hòa lại huyết áp mà không cần đến thuốc.
Theo y học hiện đại, rau cần tây có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Trong cần tây có nhiều chất xơ, vitamin K, vitamin C, folate, kali cùng các hợp chất thực vật như flavonoid và phthalide… góp phần vào quá trình chuyển hóa chất béo, hạn chế tích tụ mỡ.
Chất xơ trong cần tây giúp giảm hấp thu cholesterol tại đường tiêu hóa, đồng thời tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đây là yếu tố quan trọng với những người bị rối loạn mỡ máu.
Một số nghiên cứu cũng cho thấy, các chất chống oxy hóa trong cần tây có thể góp phần hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu - yếu tố liên quan đến sự hình thành mảng xơ vữa động mạch. Hàm lượng kali khá dồi dào còn hỗ trợ duy trì huyết áp ở mức ổn định khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý.
Tỷ lệ nước trong cần tây lên đến 96%, ít calo nên thích hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý cần tây chỉ là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh, không thể thay thế thuốc điều trị rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp. Mọi người cần tham khảo ý kiến bác sĩ, nhất là những người đang cần uống thuốc kiểm soát cholesterol trong máu.
Ngoài ra cần lưu ý rau cần tây sau khi mua về nên sử dụng ngay để đảm bảo chất lượng. Nếu bảo quản trong tủ lạnh thì bạn cũng không nên để quá 1 tuần vì để quá lâu hàm lượng furocoumarin trong loại rau này sẽ gây ngộ độc.
Video: Loại rau giàu chất xơ vừa ép nước vừa chế biến được nhiều món ngon giúp hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho người tuổi trung niên (Hà My).
Món ngon với rau cần tây
Nước ép cần tây
Nước ép cần tây là thức uống được ưa chuộng trong ngày hè với vị thanh mát, ít năng lượng. Cách chế biến nước ép cần tây đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch 3-5 cọng cần tây, cắt khúc rồi ép lấy nước. Để dễ uống và tăng hương vị thơm ngon cho nước ép, mọi người có thể kết hợp với các loại nguyên liệu khác như táo, dưa leo hoặc chanh.
Mỗi lần chỉ nên uống khoảng 150-250ml, tránh lạm dụng uống thay nước lọc. Thời điểm uống nên chọn vào buổi sáng, trước bữa ăn khoảng 30 phút để tăng khả năng hấp thu dưỡng chất và giúp tạo cảm giác no lâu.
Salad cần tây
Món ăn đơn giản, dễ chế biến này tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ giảm mỡ trong máu. Salad cần tây là món ăn giàu chất xơ.
Mọi người có thể kết hợp cần tây cùng các nguyên liệu: cà chua, dưa leo, táo, rau xà lách cùng một ít hạt óc chó, hạnh nhân… Trộn với dầu ô liu nguyên chất và nước cốt chanh để tăng hương vị.
Trứng rán cần tây
Sự kết hợp giữa trứng và cần tây tạo nên món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, mới lạ cho bữa cơm gia đình. Món ăn cung cấp protein, vitamin và chất xơ tốt cho sức khỏe.
Cách làm đơn giản: Cần tây rửa sạch, thái nhỏ rồi trộn cùng trứng đã đánh tan, nêm gia vị vừa ăn và rán chín.
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