Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị phạt 189 triệu đồng vì 5 vi phạm trong lĩnh vực dược

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Dược Cửu Long bị xử phạt tổng cộng 189 triệu đồng do có 5 hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược, liên quan đến thủ tục đăng ký lưu hành thuốc, kinh doanh thuốc, báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu và kê khai giá thuốc.

Cụ thể, hành vi có mức xử phạt cao nhất là không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành (GĐKLH) và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đưa thuốc lưu hành đối với các thay đổi lớn hoặc thay đổi nhỏ cần phê duyệt.

Vi phạm này xảy ra đối với nhiều sản phẩm như: Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Terpin codein 10, Ovac-20, Nootripam 800, Panalgan Plus và Cotrimxazon 960. Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng.

Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Cửu Long (phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long), do ông Nguyễn Văn Sang là người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Dược Cửu Long còn không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý đối với các thay đổi nhỏ thuộc diện phải thông báo trước khi lưu hành đối với 8 loại thuốc, gồm Aecysmux Effer 200, Panalgan Sachet, Ciprofloxacin 500, DCL-Empagliflozin 10mg, Levocef 500, Nootripam 800, Panalgan Plus và Cotrimxazon 960. Hành vi này bị xử phạt 35 triệu đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã bán thuốc Nootripam 800 (hoạt chất Piracetam 800mg) cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Vi phạm này cũng bị xử phạt 35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công ty bị xử phạt 4 triệu đồng do không lập báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo quy định của pháp luật trong cả giai đoạn trước và sau khi Nghị định số 163/2025/NĐ-CP có hiệu lực.

Một vi phạm khác được Cục Quản lý Dược chỉ ra là doanh nghiệp không thực hiện kê khai giá đối với 4 mặt hàng thuốc thiết yếu, gồm Levocef 500, Cotrimxazon 960, Ovac-20 và Aecysmux Effer 200. Hành vi này bị xử phạt 25 triệu đồng.

Tổng hợp các mức xử phạt đối với 5 hành vi vi phạm, Công ty Cổ phần Dược Cửu Long phải nộp 189 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Quyết định xử phạt được Cục Quản lý Dược ban hành nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định về đăng ký lưu hành, kinh doanh và quản lý giá thuốc, góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn trong hoạt động, lưu hành dược phẩm.