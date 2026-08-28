An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Chương trình Sức sống hàng Việt tại Hà Nội giới thiệu đặc sản An Giang 2026 - Ảnh 1.Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Diễn ra từ ngày 28 đến 30/8, chương trình quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của An Giang, mang đến Hà Nội nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây.

Các sản phẩm là đặc sản của An Giang như nước mắm, thủy sản chế biến, bánh hạnh nhân, đường thốt nốt, lạp xưởng bò (tùng lò mò), muối tôm Miền Tây Kim Giang, tổ yến, yến chưng và mật ong dú...

Nhiều sản phẩm tham gia chương trình được phân hạng OCOP từ 3 đến 5 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm như VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP, GMP.

Chương trình Sức sống hàng Việt tại Hà Nội giới thiệu đặc sản An Giang 2026 - Ảnh 2.

Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây".

Theo bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, Hà Nội là thị trường lớn, có sức mua cao và hệ thống phân phối đa dạng. Tham gia chương trình giúp doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm, trực tiếp tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng và tìm kiếm thêm đối tác, kênh phân phối.

"Đây là cơ hội để các sản phẩm An Giang có thêm một điểm tiếp cận tại thị trường Hà Nội. Thông qua hoạt động giới thiệu, bán hàng trực tiếp và kết nối trên nền tảng số, doanh nghiệp có thể quảng bá sản phẩm rộng hơn, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ", bà Nguyễn Duy Linh Thảo cho hay.

Chương trình Sức sống hàng Việt tại Hà Nội giới thiệu đặc sản An Giang 2026 - Ảnh 3.

Chương trình nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương cần đưa hàng hóa đến đúng nơi có nhu cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng và kiểm chứng khả năng cạnh tranh.

"Sức sống hàng Việt" được tổ chức theo hướng kết hợp bán hàng trực tiếp với các nền tảng số, qua đó giúp sản phẩm địa phương mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Những phản hồi từ thị trường cũng là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, phương thức bán hàng và từng bước mở rộng hệ thống phân phối.

Chương trình Sức sống hàng Việt tại Hà Nội giới thiệu đặc sản An Giang 2026 - Ảnh 4.

Diễn ra từ ngày 28 đến 30/8, chương trình quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của An Giang, mang đến Hà Nội nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây.

Chương trình Sức sống hàng Việt tại Hà Nội giới thiệu đặc sản An Giang 2026 - Ảnh 5.

Các sản phẩm là đặc sản của An Giang như nước mắm, thủy sản chế biến, bánh hạnh nhân, đường thốt nốt, lạp xưởng bò (tùng lò mò), muối tôm Miền Tây Kim Giang, tổ yến, yến chưng và mật ong dú...

Điểm nhấn của chương trình lần này là phiên livestream "An Giang - Tinh hoa miền Tây", diễn ra từ 19h đến 22h ngày 28/8 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Diễn viên Văn Anh trực tiếp trải nghiệm và giới thiệu các sản phẩm gồm mật ong dú Mekong Bee, yến chưng Fanza, muối tôm Miền Tây Kim Giang và nước mắm Phú Quốc.

Việc kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream đưa sản phẩm từ không gian 62 Tràng Tiền lên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi sự kiện. 

Ông Linh cho biết, qua 11 số triển khai, "Sức sống hàng Việt" từng bước đa dạng hóa phương thức kết nối sản phẩm địa phương với thị trường, tạo thêm cơ hội để hàng Việt tìm đầu ra và mở rộng thị trường trong nước.

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