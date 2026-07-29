Món ăn thú vị được phát hiện là bí quyết giúp cơ thể giữ nước, tránh say nắng của người Nhật

Nhiều người cho rằng chỉ cần uống nhiều nước là đủ để phòng say nắng. Tuy nhiên, trong những ngày nhiệt độ tăng cao, cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất một lượng đáng kể các chất điện giải như natri và kali qua mồ hôi. Đây cũng là lý do tạo nên một thói quen đơn giản của người Nhật: Ăn chuối rắc thêm một chút muối. Món ăn này đang được nhiều người quan tâm.

Ăn chuối rắc muối được người Nhật áp dụng để giảm say nắng trong những ngày nắng nóng khắc nghiệt. Ảnh: Đài truyền hình Yamanashi

Vì sao người Nhật ăn chuối rắc muối khi trời nắng?

Trong các đợt nắng nóng tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị chuối cùng một ít muối cho công nhân làm việc ngoài trời như một cách hỗ trợ bổ sung điện giải.

Ý tưởng này được bác sĩ Rokka Fukuda, chia sẻ trên Japan Yahoo News, giám đốc một cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Yamanashi và cũng là Chủ tịch Hiệp hội Chạy địa hình Nhật Bản, áp dụng từ khoảng năm 2010 khi hỗ trợ các vận động viên thi đấu đường dài.

Theo ông, chuối vốn giàu kali và magiê nhưng lại chứa rất ít natri. Vì vậy, chỉ cần rắc thêm một lượng nhỏ muối là có thể bổ sung đồng thời ba khoáng chất quan trọng mà cơ thể thường mất đi khi đổ nhiều mồ hôi.

Nhiều vận động viên cho biết họ cảm thấy ít bị chuột rút hơn sau khi sử dụng cách kết hợp này trong các cuộc đua kéo dài.

Chuối cung cấp những dưỡng chất gì?

Chuối được xem là một trong những loại trái cây giàu khoáng chất. Một quả chuối khoảng 100 g cung cấp khoảng 360 mg kali, 32 mg magiê, carbohydrate giúp bổ sung năng lượng nhanh.

Trong khi đó, muối ăn là nguồn cung cấp natri. Khi kết hợp với nhau, chuối và muối có thể góp phần bổ sung các chất điện giải bị mất qua mồ hôi, hỗ trợ duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.

Chỉ ăn chuối rắc muối có đủ để chống say nắng?

Các chuyên gia cho biết chuối rắc muối chỉ là một biện pháp hỗ trợ bổ sung điện giải, không thể thay thế các nguyên tắc phòng say nắng quan trọng hơn như: Uống đủ nước trước khi cảm thấy khát. Hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt. Nghỉ giải lao thường xuyên nếu phải lao động hoặc tập luyện ngoài trời. Mặc quần áo thoáng mát, đội mũ và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp.

Đối với những người vận động cường độ cao hoặc làm việc ngoài trời trong nhiều giờ liên tục, việc bổ sung dung dịch điện giải theo hướng dẫn của nhân viên y tế hoặc chuyên gia dinh dưỡng vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.

Có nên ăn chuối rắc muối mỗi ngày?

Theo bác sĩ Fukuda, sau một đêm ngủ kéo dài 7-8 tiếng, cơ thể vẫn tiếp tục mất nước qua hô hấp và mồ hôi nên nhiều người thức dậy trong tình trạng mất nước nhẹ mà không nhận ra.

Ông cho rằng ăn một quả chuối cùng một nhúm muối nhỏ như bữa phụ trong những ngày nắng nóng có thể là lựa chọn hữu ích để bổ sung khoáng chất.

Tuy nhiên, người mắc tăng huyết áp, bệnh thận hoặc đang phải hạn chế natri nên thận trọng với việc thêm muối vào thực phẩm và cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có chế độ ăn đặc biệt.

Chuối rắc muối không phải là "bí quyết thần kỳ" chống say nắng, nhưng đây là cách kết hợp giúp bổ sung đồng thời kali, magiê và natri - những chất điện giải cơ thể dễ mất khi ra nhiều mồ hôi. Nếu được sử dụng hợp lý cùng với việc uống đủ nước, nghỉ ngơi và tránh nắng đúng cách, món ăn đơn giản này có thể góp phần hỗ trợ cơ thể trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài.

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