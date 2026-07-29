11 mâm cơm gia đình nấu vội, không có đặc sản nhưng toàn món ngon
GĐXH - Sau một ngày tất bật với công việc, đưa đón con, lo toan đủ thứ, nhiều người phụ nữ vẫn phải đối mặt với một câu hỏi quen thuộc: "Tối nay ăn gì?". Đôi khi không phải vì thiếu nguyên liệu hay thiếu thời gian, mà đơn giản là bí ý tưởng.
Mới đây, trên nhóm các chị em yêu bếp, chị Huyền Li Lô đã chia sẻ bộ sưu tập những mâm cơm gia đình với mong muốn giúp các chị em có thêm gợi ý cho bữa ăn hằng ngày. Điều đặc biệt là những mâm cơm này không theo xu hướng "eat clean", không quá cầu kỳ hay đắt đỏ, mà đậm chất cơm nhà miền Bắc với những món ăn quen thuộc như cà muối, canh chua, món rang, món xào.
Những hình ảnh ấy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều người bởi chúng gợi nhớ đến hương vị gia đình mà ai cũng từng yêu thích.
Có lẽ điều chạm đến cảm xúc của nhiều người không nằm ở những món ăn xuất hiện trên mâm cơm, mà là cảm giác ấm áp phía sau đó.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi việc đặt đồ ăn qua ứng dụng ngày càng phổ biến, những bữa cơm nhà vẫn giữ một giá trị rất riêng. Đó là nơi mọi người ngồi lại sau một ngày dài, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ, chia sẻ niềm vui, nỗi lo và gắn kết tình cảm gia đình.
Bởi suy cho cùng, điều khiến một mâm cơm trở nên ngon không chỉ là nguyên liệu hay cách nấu nướng. Đôi khi, hương vị đáng nhớ nhất lại đến từ cảm giác được trở về nhà, nhìn thấy những người thân yêu đang chờ mình bên bàn ăn.
Và có lẽ vì thế, dù ngoài kia có bao nhiêu món ngon hấp dẫn, một mâm cơm giản dị với cà muối, bát canh nóng và tiếng cười của người thân vẫn luôn là "đặc sản" mà không nhà hàng nào có thể thay thế được.
11 mâm cơm gia đình không có đặc sản nhưng toàn món ngon
Mâm cơm gia đình số 1:
Mâm cơm gia đình số 2:
Mâm cơm gia đình số 3:
Mâm cơm gia đình số 4:
Mâm cơm gia đình số 5:
Mâm cơm gia đình số 6:
Mâm cơm gia đình số 7:
Mâm cơm gia đình số 8:
Mâm cơm gia đình số 9:
Mâm cơm gia đình số 10:
Mâm cơm gia đình số 11:
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