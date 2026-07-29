'Công chúa hàng hiệu' Tiên Nguyễn ăn món ăn Việt khi thăm Vancouver

Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên) được mệnh danh là "đệ nhất rich kid" (hoặc ái nữ/rich kid hàng đầu) của Việt Nam. Cô là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (được mệnh danh là "vua hàng hiệu") và cựu diễn viên, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cô đang có chuyến du lịch khám phá Vancouver cùng ông xã Justin Cohen, Tiên Nguyễn check in với Science World - một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Vancouver được "khoác áo" mới nhân dịp World Cup 2026 cùng Steam Clock - chiếc đồng hồ hơi nước lắp đặt từ năm 1977 trên khu phố lịch sử Gastown.

Tiên Nguyễn khoe vẻ tươi tắn khi du ngoạn trên vịnh False Creek, tạo dáng trước Science World - biểu tượng nổi tiếng của Vancouver với mái vòm hình địa cầu mô phỏng quả bóng World Cup. Ái nữ của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng tranh thủ ghé một nhà hàng Việt, thưởng thức các món đậm hương vị quê nhà như bún đậu mắm tôm, phở bò, bún chả,... Doanh nhân Gen Z chú thích thêm: "I need my Viet food" (tạm dịch: Tôi thèm đồ ăn Việt quá).

Bún đậu mắm tôm là một trong các món ăn đậm hương vị Việt tại Vancouver.

Tiệm đồ Việt "níu chân" Tiên Nguyễn tại Vancouver, nằm trên con phố Denman nhộn nhịp ở khu West End. Không gian tại quán được bài trí theo phong cách Hà Nội những năm bao cấp. Tường quán phủ kín các bức tranh vẽ tay tái hiện phố cổ, kết hợp đèn chụp đỏ, cửa chớp xanh, tủ kính cũ, radio cassette và nhiều vật dụng hoài niệm được sắp đặt khéo léo, tạo cảm giác như bước vào một góc Hà Nội giữa lòng Vancouver.

Thực đơn tại đây trung vào các món Việt quen thuộc như nem rán Hà Nội, nem cua bể, chả cốm chiên, thịt xiên nướng, gỏi cuốn, bún đậu mắm tôm, phở cùng nhiều món ăn mang hương vị Bắc Bộ. Các món ăn đều được giữ hương vị truyền thống nhưng mang diện mạo hiện đại, phù hợp với cả người Việt xa quê lẫn thực khách quốc tế. Các món khai vị ở đây dao động khoảng 15-25 CAD (khoảng 280.000-470.000 đồng), trong khi món chính phổ biến từ 22-35 CAD (khoảng 410.000-650.000 đồng). Ngoài đồ ăn, quán ăn này cũng phục vụ cà phê Việt cùng các món tráng miệng dân dã như tàu hũ hoa nhài.

Trong các món ăn này, bạn cũng có thể làm bún đậu mắm tôm tại nhà với công thức chuẩn vị Hà Nội dưới đây:

Cách làm món bún đậu mắm tôm Hà Nội

Đậu phụ chấm mắm tôm là món ăn yêu thích của nhiều người nhưng hầu hết đều ngại làm tại nhà vì e ngại phức tạp, nhiều công đoạn.

Chọn và rán đậu phụ: Chọn mua đậu phụ ngon với các dấu hiệu như màu trắng ngà, mùi thơm nhẹ, cảm lên cảm giác mềm tay và có độ đàn hồi dẻo là làm từ đậu tương nguyên chất. Đậu phụ mua về dùng vải màn hoặc khăn sạch thấm khô, tùy theo khẩu vị mà rán nguyên miếng rồi cắt hoặc cắt thành miếng rồi rán.

Cách rán đậu phụ: Đun nóng từ từ chảo rồi cho mỡ lợn vào một lúc, khi thử đầu đũa thấy sủi tăm là đạt độ nóng. Hạ lửa vừa rồi cho đậu vào rán. Ban đầu để yên cho đậu định hình rồi dần vàng giòn mặt dưới thì mới lật trở rán mặt còn lại. Vớt ra để khay thưa cho ráo dầu, khi ăn mới cắt miếng vừa ăn.

Luộc chân giò: Chân giò lọc xương, bó chặt rồi buộc tròn đem luộc ở lửa nhỏ, thêm chút hành gừng đập dập cho thơm. Sau 15 - 20 phút, thử xiên tăm tre thấy không chảy nước hồng là chân giò đã chín, để ngâm một lúc cho chân giò mọng nước. Sau đó, vớt chân giò ra ngâm ngay vào âu nước đá sạch. Việc sốc nhiệt nhanh giúp da chân giò se lại giòn ngon, đồng thời hạn chế thoát hơi nước từ trong vì thế trắng hơn. Sau đó, thấm khô rồi để ngăn mát tủ lạnh vài tiếng để thịt kết dính săn chắc giúp khi thái lát mỏng dễ dàng.

Nem rán, chả cốm: Bún đậu Hà Nội truyền thống chỉ thuần đậu phụ, bún đồng xu và mắm tôm. Theo thời gian, để chiều vị giác của thực khách nên các hàng quán đưa vào nhiều topping hơn như có thêm nem rán vàng ruộm, chả cốm rán dẻo bùi.

Lòng rán: Dồi, khấu đuôi, gan sau khi luộc để nguội, đem rán xém vàng, vớt ra để ráo dầu rồi cắt miếng vừa ăn.

Rau sống: Bún đậu mắm tôm không thể thiếu rau kinh giới, tía tô để hài hòa âm dương. Theo y học cổ truyền và y học hiện đại, rau kinh giới giúp thanh nhiệt, kháng khuẩn, chống viêm… Các loại rau sống rửa sạch, vẩy ráo nước. Dưa chuột gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.

Cách pha mắm tôm: Cho vào bát 2 thìa canh mắm tôm, 1/2 - 1 thìa đường, 1 thìa cà phê rượu trắng. Vắt thêm nước chanh hoặc quất rồi đánh cho bông lên. Có thể rưới chút mỡ nóng rán đậu phụ vào khuấy đều. Chính mỡ nóng, rượu trắng vừa giúp khử mùi vừa diệt trừ vi khuẩn (nếu có) khi lên men mắm tôm để món ăn lành hơn với người yếu bụng.

Trình bày và thưởng thức: Lần lượt xen kẽ xếp bún đồng xu, đậu rán cắt miếng vừa ăn, nem rán, chả cốm, thịt chân giò thái lát mỏng cùng rau sống, dưa chuột sao cho hài hòa.

Yêu cầu thành phẩm: Từng miếng đậu phụ nóng hổi, bên ngoài giòn, bên trong mềm béo kết hợp chả cốm dẻo bùi, lòng lợn béo giòn, nem rán vàng ruộm, bún đồng xu trắng mềm, rau sống tươi mát… chấm đẫm mắm tôm mặn ngọt hài hòa rất bắt vị.

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