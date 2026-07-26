Loại quả đang vào mùa ngon nhất, tốt cho tim mạch và huyết áp, biết 4 mẹo này sẽ chọn được quả ngọt thơm

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Quả na giàu vitamin C, tốt cho tim mạch và huyết áp

Quả na là một trong những trái cây giàu dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong 100gr quả na có khoảng 101 kcal, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, carbohydrate tự nhiên cùng nhiều magie, sắt… Đặc biệt, loại quả này không chứa chất béo bão hòa, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống cân đối.

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong na góp phần tăng cường sức đề kháng, đồng thời cùng các chất chống oxy hóa hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Kali và magie trong na góp phần duy trì huyết áp ổn định, hỗ trợ hoạt động của tim mạch khi được sử dụng trong chế độ ăn lành mạnh.

Quả na có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Hoàng Luyến

Thời điểm này, quả na đang vào chính vụ. Quả thường có chất lượng ngon nhất với phần thịt trắng ngà, mềm, thơm, vị ngọt tự nhiên. Dù vậy, để thuận tiện vận chuyển nên thị trường vẫn có nhiều quả được thu hoạch còn xanh làm giảm chất lượng. Để lựa chọn được quả na ngon, mọi người cần biết mẹo dưới đây.

4 mẹo chọn quả na ngọt thơm, chín cây

Quan sát màu sắc vỏ quả na

Theo chia sẻ của chị Hoàng Luyến – chủ vườn na ở Lạng Sơn, quả na chín cây vỏ bên ngoài thường chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt pha vàng hoặc trắng ngà. Màu sắc của quả đồng đều, lớp vỏ không còn xanh bóng như quả non. Ngược lại, những quả na có màu xanh sẫm, không đều hoặc còn xanh bóng thường là được hái sớm, chất lượng không được ngọt thơm.

Quan sát về màu sắc quả na để chọn được na ngon. Ảnh: Hoàng Luyến

Quan sát mắt na nở to

Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất với những quả na chín cây tự nhiên. Quả na sẽ có mắt nở to, căng tròn, khoảng cách giữa các mắt khá rộng, các đường rãnh tách nhẹ nhưng quả vẫn chắc. Quả na còn non thường có mắt na nhỏ, nhọn và khít. Còn mắt tách quá rộng, nứt nhiều hoặc lộ phần thịt cho thấy na đã chín quá mức, dễ bị dập và nhanh hỏng.

Kiểm tra độ mềm của quả na

Lựa chọn quả na ngon và chín cây thì khi cầm lên sẽ thấy quả hơi mềm nhưng vẫn có độ đàn hồi, cầm chắc tay do phần thịt đầy đặn. Nếu bóp nhẹ thấy quả còn cứng thì na chưa chín. Ngược lại, nếu quả na xuất hiện nhiều vết lõm, nhũn là đã chín quá lâu, không bảo quản được lâu.

Na ngon khi cầm lên sẽ thấy quả hơi mềm nhưng vẫn có độ đàn hồi. Ảnh: Hoàng Luyến





Quan sát phần cuống

Những quả na mới thu hoạch thường có cuống còn tươi, bám chắc vào thân quả, không bị khô héo hay thâm đen. Khi đưa lên gần mũi sẽ cảm nhận được mùi thơm dịu đặc trưng.

Nên chọn quả na cuống còn tươi. Ảnh: Hoàng Luyến

Ngoài ra, chị Hoàng Luyến cũng tư vấn thêm, người mua cũng nên ưu tiên những quả có dáng tròn đều, cân đối, vỏ nguyên vẹn, không bị nứt lớn, dập hoặc có dấu hiệu sâu bệnh để đảm bảo chất lượng.

Nếu mua na chưa chín hẳn, mọi người cần để ở nhiệt độ phòng khoảng 1-2 ngày cho quả chín tự nhiên. Sau khi đã chín, cho vào bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để giữ được hương vị ngon nhất.

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