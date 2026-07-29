Uống nước gừng sả chanh đúng cách để giải độc gan

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Nhiều người cho rằng việc thải độc gan bằng chanh, sả và gừng là một phương pháp tự nhiên và hiệu quả. Vậy có nên dùng nước chanh sả gừng giải độc gan hay không và nên dùng như thế nào, cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nước chanh sả gừng giải độc gan công thức số 1

Cách nấu nước chanh sả gừng đơn giản với nguyên liệu và cách làm như sau: Thành phần: 5 cây sả, 2 quả chanh, 1 củ gừng lớn, 750g đường thốt nốt.

Cách làm: Gừng gọt vỏ, thái mỏng. Sả lột vỏ ngoài, đập dập cắt khúc 5cm. Đun sôi 2 lít nước cùng 750g đường thốt nốt cho đến khi đường tan, thêm sả và gừng vào đun kỹ 15 - 20 phút. Tắt bếp, vắt chanh và thưởng thức.

Lưu ý sử dụng: Bạn nên uống vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút, sau mỗi bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Không nên uống lúc đói để tránh đau dạ dày. Nếu bạn đang giảm cân, hãy thay đường bằng mật ong và thêm nó sau khi đun sả, gừng.

Nước chanh sả gừng giải độc gan công thức số 2

Nguyên liệu và các bước thực hiện nấu nước chanh sả gừng số 2 như sau:

Thành phần: 1 củ gừng, 3 cây sả, 100ml mật ong nguyên chất, 2 quả chanh tươi, 500ml nước đun sôi.

Uống nước gừng sả chanh đúng cách để giải độc gan - Ảnh 1.

Bạn nên uống vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút, sau mỗi bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa.

Cách làm: Sả, chanh rửa sạch, thái lát, đun sôi với 500ml nước. Sau khi sôi, tiếp tục đun nhỏ lửa để tinh chất ra hết. Tắt bếp, vắt chanh, cho ra cốc. Thêm mật ong vào bình thủy tinh, đổ hỗn hợp trên vào bình, khuấy đều tay.

Lưu ý sử dụng: Dùng 2 lần/ngày, mỗi lần 100ml.

Nước chanh sả gừng với quế

Nguyên liệu và các bước thực hiện nấu nước chanh sả gừng, quế như sau:

Thành phần: 1 thanh quế, 1 củ gừng, 3 cây sả, 1/4 củ nghệ, 1/4 muỗng cà phê ớt bột/ớt cayenne, 1 quả chanh tươi, 1/2 thìa mật ong.

Cách làm: Gừng, sả thái lát mỏng đun sôi với 500ml nước trong 10 phút. Sau đó, thêm 1 thanh quế và nghệ, ớt bột vào, đun nhỏ lửa thêm 10 phút nữa, thỉnh thoảng khuấy đều. Tắt bếp, thêm mật ong và chanh, để nguội, lọc lấy nước.

Lưu ý sử dụng: Uống 2-3 ly mỗi ngày khi đói để hấp thu tối đa các dưỡng chất, đặc biệt vào buổi tối giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Sử dụng trong khoảng 3-7 ngày.

Trà gừng chanh mật ong giải độc gan

Nguyên liệu và các bước thực hiện nấu trà gừng mật ong như sau:

Thành phần: 1 củ gừng, 1 gói trà túi lọc, 2 muỗng cà phê mật ong, 500ml nước.

Uống nước gừng sả chanh đúng cách để giải độc gan - Ảnh 2.

Uống 2 - 3 ly/ngày, khi bụng đói để hấp thu tối đa các dưỡng chất và vào buổi tối giúp ngủ ngon. Dùng trong 3 - 7 ngày.

Cách làm: Gừng thái lát đun sôi với 500ml nước trong 5 - 10 phút thì vớt gừng ra. Ngâm trà túi lọc với 500ml trên, 5 - 10 phút thì vớt trà ra. Rót 100ml trà ra ly, thêm mật ong vào khuấy đều.

Lưu ý sử dụng: Uống 2 - 3 ly/ngày, khi bụng đói để hấp thu tối đa các dưỡng chất và vào buổi tối giúp ngủ ngon. Dùng trong 3 - 7 ngày.

Trà chanh gừng giải độc gan

Nguyên liệu và các bước thực hiện nấu trà chanh gừng như sau:

Thành phần: 1 củ gừng, 1 gói trà túi lọc, 1 quả chanh, 500ml nước.

Cách làm: Gừng thái lát đun sôi với 500ml nước trong 5 - 10 phút thì vớt gừng ra. Ngâm trà túi lọc với 500ml trên, 5 - 10 phút thì vớt trà ra. Rót 100ml trà ra ly, vắt chanh vào khuấy đều.

Lưu ý sử dụng: Uống trà chanh gừng mỗi ngày, tối đa 3 lần/ngày.

Cách giải độc gan với gừng, chanh, sả, đường phèn, muối

Nguyên liệu và các bước thực hiện nấu nước chanh sả gừng như sau:

Thành phần: 4 quả chanh không hạt, 100g gừng, 10 cây sả, 500g đường phèn, 1/2 muỗng cà phê muối, 2,5 lít nước.

Cách làm: Cho vào nồi 2,5 lít nước đun sôi cùng đường phèn cho đến khi đường tan. Thêm sả đập dập vào nồi, nấu 5 phút, sau đó thêm gừng đập dập, ½ thìa cà phê muối đun 1 phút, tắt bếp. Vắt nước cốt chanh vào, để nguội, thưởng thức.

Uống nước gừng sả chanh đúng cách để giải độc gan - Ảnh 3.

Uống nước chanh sả gừng sau bữa ăn khoảng 30 phút để không gây ra tình trạng đau dạ dày.

Lưu ý sử dụng: Có thể thay đường phèn bằng đường ăn kiêng.

Lưu ý khi sử dụng gừng, sả, chanh để giải độc gan

Dưới đây là một số lưu ý bạn cần nắm khi dùng gừng, sả, chanh: Uống nước chanh sả gừng trước khi đi ngủ giúp ngủ ngon hơn. Uống nước chanh sả gừng sau bữa ăn khoảng 30 phút để không gây ra tình trạng đau dạ dày.

Không nên uống nước sả khi đói, đặc biệt là nếu bạn có vấn đề về dạ dày hoặc cao huyết áp, để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe. Chỉ nên uống 1 ly/ngày trong 2 tuần liên tiếp.

Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, phát ban, kích ứng da hoặc buồn nôn khi uống nước chanh sả gừng, hãy ngừng sử dụng.

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