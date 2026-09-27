Món canh thơm ngon, sánh mịn với hương vị nấm đậm đà khiến cả nhà ăn hết sạch cả nồi cơm

Khi thời tiết trở nên se lạnh hơn vào mùa thu, một bát canh ấm áp và dễ chịu chính là thứ bạn cần. Không cần phải là canh sườn hay canh gà, món canh củ mài viên và nấm này là hoàn hảo.

Món canh này chỉ cần 3 nguyên liệu: Nấm ngọc châm nâu, nấm ngọc châm trắng và củ mài. Nấm thì khỏi phải nói, chúng có vị umami tự nhiên nên khi nấu món ăn này bạn không cần phải nêm gia vị cầu kỳ. Nguyên liệu chính của món canh hôm nay là củ mài, và điều đặc biệt nằm ở cách chế biến. Bạn hãy vo củ mài thành từng viên tròn trước khi cho vào canh. Điều này làm cho củ mài ngon hơn và mềm mịn hơn so với chỉ thả vào và nấu thông thường, với kết cấu tan chảy trong miệng. Sao bạn không thử làm món này nhỉ?

Nguyên liệu làm món canh củ mài viên và nấm

1 đoạn củ mài, 1 lòng trắng trứng gà, tinh bột bắp (tùy khẩu vị), 1 gói nấm ngọc châm trắng, 1 gói nấm ngọc châm nâu, một ít gốc hành lá, gừng, tỏi, một ít hành lá thái nhỏ, bột tiêu đen (tùy khẩu vị), 1 muỗng canh dầu mè, muối, dầu ăn.

Cách làm món canh củ mài viên và nấm

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị nguyên liệu chính hôm nay, đó là củ mài. Rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành từng miếng và hấp trong nồi hấp cho đến khi mềm. Sau khi hấp, rửa lại bằng nước lạnh để nguội hoàn toàn. Cho các miếng củ mài đã nguội vào bát và nghiền nhuyễn bằng thìa. Sau đó thêm lòng trắng trứng (nhớ dùng lòng trắng trứng; không cần lòng đỏ). Thêm một lượng tinh bột bắp vừa đủ và một chút muối, sau đó trộn đều và để sang một bên.

Bước 2: Với món ăn này ngoài nấm ngọc châm, bạn có thể dùng bất kỳ loại nấm nào mình thích. Sau khi cắt bỏ gốc thì rửa sạch, vắt khô nước và để sang một bên. Đồng thời, chuẩn bị một bát đựng canh bằng sứ để giữ nhiệt tốt và cho một ít hành lá thái nhỏ, một lượng tiêu đen vừa đủ và một thìa dầu mè vào.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng nồi, cho một ít dầu ăn vào và đun nóng. Thêm phần gốc hành lá và tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho nấm ngọc châm nâu và nấm ngọc châm trắng vào nồi. Vặn lửa lớn, xào nhanh để làm bay hơi bớt nước và làm dậy mùi thơm tươi ngon của nấm. Đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn.

Bước 4: Sau đó, lấy phần củ mài đã chuẩn bị ở bước 2 ra, làm ướt tay bằng nước, lấy một nắm, vo thành những viên nhỏ và thả vào canh. Lặp lại quá trình này cho đến khi hết lượng bột củ mài nghiền. Nêm thêm chút muối. Nấu trên lửa lớn khoảng 3 phút, sau đó tắt bếp. Đổ phần canh vừa nấu vào bát sứ có hành đã chuẩn bị trước đó, dùng muôi khuấy đều để dậy mùi thơm của hành lá cùng với dầu mè và bột tiêu. Như vậy là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh củ mài viên và nấm

Mùi thơm đậm đà của nấm vô cùng hấp dẫn, chỉ cần một ngụm nước dùng cũng đủ kích thích vị giác của bạn ngay lập tức. Đặc biệt, những viên củ mài rất mềm, tan chảy trong miệng. Ngon tuyệt, dễ làm và chắc chắn đáng để thử!

Để đảm bảo các viên củ mài giữ được hình dạng và không bị vỡ vụn, bạn cần thêm một chút tinh bột; nếu không, chúng sẽ dễ bị tan ra trong quá trình nấu. Bạn cũng có thể làm các viên củ mài với kết cấu khác nhau, chẳng hạn như không nghiền nhuyễn khoai lang hoàn toàn, để lại một số miếng nhỏ cũng được.