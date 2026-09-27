Nên ăn hay bỏ đầu tôm?

Đầu tôm có thực sự nhiều chất độc?

VOV cho hay phần màu vàng cam trong đầu tôm thường được gọi là “gạch”, thực chất chủ yếu liên quan đến gan tụy – cơ quan tham gia tiêu hóa và dự trữ chất dinh dưỡng của tôm.

Giống nhiều cơ quan nội tạng của động vật thủy sản, gan tụy có thể chứa hàm lượng một số chất ô nhiễm cao hơn phần cơ, tùy thuộc loài, kích thước và môi trường sống. Trong đó, cadmium là kim loại nặng được đặc biệt quan tâm bởi nếu phơi nhiễm kéo dài ở mức cao có thể gây ảnh hưởng đến thận và xương.

Điều này không có nghĩa mọi đầu tôm đều chứa lượng cadmium nguy hiểm. Tôm nuôi hoặc tôm đánh bắt từ nguồn nước được kiểm soát vẫn có thể được sử dụng nếu đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm.

Ăn đầu tôm thế nào cho hợp lý?

Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Vũ Cooking Class (TP HCM) chia sẻ trên Ngôi sao cho hay: Với tôm nhỏ và vừa có nguồn gốc rõ ràng, người khỏe mạnh có thể ăn đầu tôm với lượng vừa phải nếu đã được nấu chín kỹ. Tuy nhiên, không nên xem đầu tôm là nguồn bổ sung canxi đặc biệt. Phần thịt tôm mới là phần thực phẩm chính, cung cấp protein cùng nhiều chất dinh dưỡng.

Đặc biệt, không nên cố ăn đầu tôm nếu tôm có mùi bất thường, không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ được đánh bắt từ vùng nước ô nhiễm. Với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người cần kiểm soát phơi nhiễm kim loại nặng, có thể ưu tiên phần thịt thân tôm để thận trọng hơn.

Một lưu ý khác là nấu đầu tôm thành nước dùng rồi lọc bỏ xác không thể được xem là biện pháp loại bỏ hoàn toàn kim loại nặng, bởi các chất này có thể phân bố trong nhiều phần của cơ thể tôm và không biến mất chỉ nhờ quá trình đun nấu.

Vì vậy, thay vì quá lo lắng hay tuyệt đối kiêng đầu tôm, hãy ưu tiên tôm có nguồn gốc rõ ràng, chế biến chín kỹ, ăn đa dạng và sử dụng đầu tôm ở mức vừa phải.

Đầu tôm làm món gì ngon?

Trong ẩm thực gia đình, đầu tôm có thể được tận dụng để tạo vị đậm đà cho nhiều món. Đơn giản nhất là tôm rang muối, tôm rang me hoặc tôm rim – những món này có thể giữ nguyên đầu tôm nếu tôm nhỏ, tươi và có nguồn gốc rõ ràng.

Đầu tôm cũng có thể rang với hành, tỏi rồi giã hoặc xay lọc lấy nước, dùng làm nền cho nước sốt hoặc nước dùng. Với món canh bầu nấu tôm, canh rau đay mồng tơi nấu tôm, cháo tôm hay bún riêu tôm, phần đầu được nấu lấy vị ngọt rồi lọc bỏ xác cũng là cách chế biến quen thuộc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lọc bỏ xác không đồng nghĩa với loại bỏ hoàn toàn kim loại nặng nếu nguyên liệu vốn bị nhiễm. Vì vậy, nguồn gốc tôm vẫn là yếu tố quan trọng.

Không nên ăn đầu tôm nếu nguyên liệu có mùi bất thường, không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ được khai thác từ vùng nước ô nhiễm. Trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai có thể ưu tiên phần thịt thân tôm để thận trọng hơn.

Chọn tôm tươi, rõ nguồn gốc, chế biến chín kỹ và ăn đa dạng là cách đơn giản để vừa thưởng thức được hương vị của tôm, vừa bảo đảm an toàn cho bữa ăn gia đình.

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