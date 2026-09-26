Loại thực phẩm và đồ uống tàn phá lá gan nếu ăn thường xuyên và quá mức

Đồ ăn nhanh, dùng nhiều thực phẩm chiên rán

Theo VOV, gà rán, khoai tây chiên, hay đồ xào ngập dầu chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa (transfat) và chất độc acrylamide do bị đun nóng ở nhiệt độ cao. Khi đi vào cơ thể, transfat bám chặt vào tế bào gan, gây tích tụ triglyceride và khởi phát hội chứng gan nhiễm mỡ.

Quá trình dầu mỡ bị tái chế liên tục còn sinh ra vô số gốc tự do tàn phá màng tế bào, kích hoạt phản ứng viêm mãn tính dẫn đến xơ gan và làm tăng cholesterol xấu gây áp lực cho hệ tuần hoàn gan.

Nội tạng động vật nấu không kỹ

Nội tạng động vật là nơi tập trung và tồn dư nhiều độc tố, kim loại nặng, hóa chất chăn nuôi chưa kịp đào thải của con vật, đồng thời chứa hàm lượng Cholesterol và Purin cực cao làm tăng mỡ máu, tạo gánh nặng chuyển hóa mỡ cho gan.

Nội tạng động vật là nơi tập trung và tồn dư nhiều độc tố, kim loại nặng.

Đặc biệt, ăn nội tạng nấu tái (như cháo lòng, tiết canh) có nguy cơ cao nhiễm sán lá gan. Loại ký sinh trùng này trực tiếp đục khoét đường mật, gây tắc nghẽn ứ mật, áp xe gan và hình thành các dải xơ cơ học phá hủy gan từ bên trong.

Ăn phải thực phẩm bị nấm mốc

Thông tin trên cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, những loại thực phẩm hay bị nấm mốc như lạc, đậu tương, ngũ cốc, ngô... sản sinh chất aflatoxin có độc tính mạnh thuộc nhóm thức ăn hại gan, nguy cơ gây ra thoái hóa hoặc hoại tử tế bào gan và có thể dẫn tới ung thư gan.

Do đó, trước khi ăn cần chú ý kiểm tra xem thức ăn có bị nấm mốc hay hư hỏng gì không. Không nên cố ăn những thức ăn đã có dấu hiệu hư hỏng, để tránh nguy cơ gây hại cho gan, làm giảm tuổi thọ của lá gan.

Các loại đồ uống có cồn

Những thức uống có cồn như rượu, bia thì tại ruột sẽ hấp thụ trực tiếp vào máu rồi qua gan. Tại gan các chất này được xử lý để tránh gây hại trực tiếp cho cơ thể, chỉ một lượng nhỏ rượu cũng có thể làm cho gan phải hoạt động nhiều và tổn thương các tế bào gan.

Những thức uống có cồn như rượu, bia thì tại ruột sẽ hấp thụ trực tiếp vào máu rồi qua gan.

Do đó, nên như uống quá nhiều rượu gan không thể xử lý hết được chất độc sẽ gây ngộ độc rượu cấp hoặc lâu dài chính gan cũng bị suy yếu, nhiễm độc.

Dưa chua muối

Dưa muối được sử dụng để ăn kèm được nhiều người yêu thích. Nhưng trong dưa chua thường chứa hàm lượng nitrit và muối cao. Những chất khả năng gây hại cho gan, nếu như ăn quá nhiều trong thời gian dài sẽ tăng áp lực cho gan. Nguy cơ gây những bệnh lý tại gan.

Thực phẩm kém vệ sinh

Ăn uống kém vệ sinh sẽ ra tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Một số món ăn như gỏi tô, cá, ăn rau sống nước có thể làm tăng nguy cơ nhiễm ký sinh trùng ảnh hưởng tới hoạt động và chức năng gan.

Chuyên gia khuyến cáo không nên ăn các thực phẩm tôm cá sống để bảo vệ lá gan. Với rau sống khi ăn cần phải rửa sạch, ngâm rửa dưới vòi nước và cũng nên hạn chế ăn. Đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.

Măng tươi

Một trong các thức ăn hại gan đó chính mà măng. Món măng tương đối dễ ăn, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanide rất cao, những chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hoá thành một loại acid gây hại cho gan.

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