Mondelez Kinh Đô liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng phát triển bền vững
Bền bỉ theo đuổi tăng trưởng có trách nhiệm và tiên phong kinh tế tuần hoàn, Mondelez Kinh Đô Việt Nam tiếp tục được vinh danh nhờ những sáng kiến và kết quả nổi bật về phát triển bền vững và các đóng góp về trách nhiệm cộng đồng.
Tại lễ trao giải Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu Việt Nam (TOP50 CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Mondelez Kinh Đô được xướng tên ở hai hạng mục: "Hoạt động CSR Nổi bật" và "Tiên phong Kinh tế Tuần hoàn". Giải thưởng được thẩm định bởi hội đồng chuyên gia từ các tổ chức uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Đây là năm thứ ba doanh nghiệp được công nhận tại giải thưởng này.
Trước đó, doanh nghiệp cũng được vinh danh năm thứ tư liên tiếp tại Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 (Golden Dragon Awards 2026), góp mặt trong "Top 10 Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng 2025-2026". Chương trình do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 (Vietnam Connect Forum 2026), dưới sự chỉ đạo của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Ông Vaibhav Bhanchawat, Tổng giám đốc Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết: "Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của Mondelez Kinh Đô Việt Nam trong việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, với những sản phẩm ăn nhẹ được tạo ra đúng cách và có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng kinh doanh cần song hành cùng trách nhiệm với môi trường, cộng đồng và con người. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả vận hành và định hình tương lai ngành ăn nhẹ tại Việt Nam một cách bền vững."
Những ghi nhận liên tiếp này phản ánh chiến lược phát triển bền vững nhất quán của Mondelez Kinh Đô, được dẫn dắt bởi Mondelēz International với bốn trụ cột: Bao bì Bền vững, Nguyên liệu Bền vững, Khí hậu và Tác động Cộng đồng. Tại Việt Nam, doanh nghiệp thực hiện chiến lược Bao bì bền vững thông qua tối ưu thiết kế, cải tiến vật liệu, hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu trong nước để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Để giảm tác động lên khí hậu, hai nhà máy tại tỉnh Hưng Yên và TP.HCM áp dụng tiêu chuẩn vận hành toàn cầu IL6S nhằm giảm thiểu lãng phí và số hóa sản xuất, song song đẩy mạnh năng lượng tái tạo, giảm phát thải và tái sử dụng nước - góp phần cắt giảm lượng CO₂ và tiêu thụ nước hằng năm.
Không dừng ở vận hành, kiến tạo tác động tích cực cho cộng đồng cũng là cam kết xuyên suốt của Mondelez Kinh Đô trong định hướng phát triển bền vững, với các hoạt động hỗ trợ thế hệ trẻ, giáo dục môi trường và nâng đỡ cộng đồng yếu thế. Tiêu biểu là sáng kiến "Nâng cao nhận thức về rác thải - Trash Right 2026", hướng tới tiếp cận hơn 12.000 học sinh tại 10 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026, tập trung giáo dục thu gom, phân loại và tái chế rác thải từ lứa tuổi học đường.
Đặt con người làm trung tâm chiến lược, doanh nghiệp kiên trì kiến tạo môi trường làm việc đa dạng, công bằng và hòa nhập, nhờ đó hai năm liên tiếp được tổ chức Top Employers Institute vinh danh là "Top Employer". Ngay tại địa phương, nhà máy Mondelez Kinh Đô tại tỉnh Hưng Yên cũng được UBND tỉnh ghi nhận bằng khen cho những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.
Với hơn một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô sẽ tiếp tục theo đuổi tăng trưởng có trách nhiệm bằng cách đầu tư vào con người, vận hành bền vững và đồng hành cùng cộng đồng, từ đó mang đến những sản phẩm ăn nhẹ đúng nhu cầu, đúng thời điểm, được tạo ra đúng cách, và góp phần vào sự phát triển bền vững chung của Việt Nam.
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