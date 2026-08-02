'Lò' kem trộn biến mỹ phẩm giả thành hàng hiệu bán rầm rộ trên Facebook, TikTok

| Pháp luật

Nhóm bị can mua nguyên liệu trôi nổi, trộn kem, sang chiết, dán nhãn giả các thương hiệu nổi tiếng rồi bán trên Facebook, TikTok, phân phối đến nhiều đại lý.

Viện KSND Khu vực 9 TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kiều Hoàng Nhã (SN 1987), là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi và Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) về tội “ Sản xuất, buôn bán hàng giả” , theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

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Các bị can trong vụ án (từ trái sang phải): Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương,Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương. (Ảnh: CA)

Các đồng phạm gồm Trần Quốc Trung (SN 2005, Lâm Thị Mộng Linh (SN 1993), Trần Thị Phương (SN 1987) và Đỗ Văn Bạc (quản lý Công ty TNHH In Bao bì Duy Phú), cùng bị truy tố về tội “Sản xuất hàng giả”, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Lâm Thị Kim Nương thuê nhà trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, TP.HCM để lập “xưởng” sản xuất mỹ phẩm nhưng không đăng ký kinh doanh.

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Tang vật của vụ án. (Ảnh: CA)

Nương mua nguyên liệu trôi nổi tại khu vực Chợ Lớn, sau đó đặt Kiều Hoàng Nhã gia công, cung cấp hàng bán thành phẩm. Nương thuê Trung, Linh và Phương thực hiện các công đoạn trộn kem, sang chiết, dán tem nhãn và đóng gói sản phẩm.

Bị can Đỗ Văn Bạc dù biết các đối tượng không có hồ sơ pháp lý về nhãn hiệu nhưng vẫn nhận in hàng nghìn tem, nhãn giả mạo xuất xứ Mỹ, Thái Lan cho các thương hiệu như OLAY, Vaseline, Abutine C3C, Bạch Ngọc Liên...

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Tang vật của vụ án. (Ảnh: CA)

Sau khi hoàn thiện, số mỹ phẩm giả được Nương chào bán trên mạng xã hội Facebook thông qua tài khoản “Shop Mỹ Phẩm Cô Nương” và TikTok, sau đó phân phối cho các đại lý tại khu vực miền Tây và miền Trung.

Ngày 2/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện Lâm Thị Kim Nương đang thuê một số nhân viên sản xuất, vận chuyển nhiều sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ hơn 10.200 sản phẩm mỹ phẩm giả, hàng trăm kg kem, hóa chất chưa pha chế cùng nhiều máy móc, tem, nhãn phục vụ việc sản xuất.

Theo kết luận của Hội đồng định giá, tổng giá trị số tài sản là hàng giả bị thu giữ hơn 104 triệu đồng.

Hiện vụ án đã được chuyển đến TAND Khu vực 9 TP.HCM để đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.

'Lò' kem trộn biến mỹ phẩm giả thành hàng hiệu bán rầm rộ trên Facebook, TikTok - Ảnh 4.Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.

(Nguồn: tienphong.vn)Link: https://tienphong.vn/lo-kem-tron-bien-my-pham-gia-thanh-hang-hieu-ban-ram-ro-tren-facebook-tiktok-post1864300.tpo
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