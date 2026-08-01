Bắc Ninh: Triệt phá ổ nhóm người nước ngoài giăng bẫy 'tình cảm', lập sàn thương mại giả để lừa đảo

Ngày 1/8, theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các tụ điểm hoạt động tội phạm có yếu tố nước ngoài núp bóng dưới hình thức thuê nhà, căn hộ lưu trú dài hạn.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có nhiều người nước ngoài cùng nhiều máy tính, điện thoại có dấu hiệu phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Cục A05

Cụ thể vào ngày 20/7, tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà tại Khu đô thị Him Lam (phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 20 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Qua xác minh, có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép. Các đối tượng sử dụng hệ thống thiết bị điện tử để lập ra các sàn thương mại điện tử giả mạo, mạo danh nền tảng mua sắm trực tuyến nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Trung Quốc.

Tiếp tục mở rộng điều tra, chiều 21/7, công an kiểm tra một cơ sở lưu trú trên đường Nguyễn Quyền, phát hiện thêm 17 người nước ngoài cùng tang vật gồm hàng loạt máy tính, điện thoại di động phục vụ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, kết bạn với người gốc Hoa sinh sống tại Bắc Mỹ và châu Âu, sau đó dựng lên các kịch bản "lừa đảo tình cảm" hết sức tinh vi để chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật vụ án. Ảnh: Cục A05

Lợi dụng vỏ bọc nhập cảnh hợp pháp, các nhóm này thuê nhà để vận hành nhiều loại hình tội phạm mạng khác nhau như: môi giới cờ bạc qua mạng, phát tán nội dung đồi trụy, và vận hành sàn thương mại điện tử giả mạo nhắm vào nạn nhân tại nhiều quốc gia như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị kỹ thuật liên quan.

Ngay sau khi triệt phá các ổ nhóm, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hành chính và trục xuất nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về cư trú, xuất nhập cảnh. Đối với các hồ sơ có yếu tố tội phạm xuyên quốc gia, cơ quan công an đã chuyển giao cho cơ quan chức năng nước ngoài phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý 10 vụ việc với gần 150 người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động tội phạm công nghệ cao và vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú trên địa bàn.

Hiện hai vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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