Sau thí điểm, không gian văn hóa, phố đi bộ thứ 3 ở Hà Nội có gì đặc biệt thu hút người dân, du khách?

Hà Nội tăng cường phòng cháy chữa cháy tại các kho hàng, nhà xưởng sản xuất GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 3842/UBND-NC ngày 30/7/2026 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trên địa bàn thành phố.

Theo Đề án thí điểm vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ sẽ được tổ chức trên phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ, dự kiến hoạt động vào các tối cuối tuần, ngày lễ và những dịp cao điểm.

Không gian hướng tới xây dựng bản sắc "Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng", kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn là mô hình "Phố ẩm thực Cầu Giấy". Thay vì các ki-ốt cố định, thành phố nghiên cứu sử dụng khoảng 15 xe bán hàng lưu động hoặc gian hàng di động có thiết kế đồng bộ. Các gian hàng phải niêm yết giá, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu bằng mã QR và bảo đảm thu gom rác, nước thải theo quy định.

Không chỉ là một tuyến phố đi bộ mới, không gian văn hóa tại phố Thành Thái (phường Cầu Giấy) được Hà Nội định hướng trở thành điểm đến kết hợp văn hóa, sáng tạo, ẩm thực và công nghệ.

Thực đơn được định hướng với ít nhất 50% là các món ăn mang bản sắc Hà Nội - Cầu Giấy, kết hợp món Á - Âu và thực phẩm lành mạnh. Không gian ẩm thực cũng được xây dựng theo chủ đề từng ngày như "Hà Nội phố cổ thu nhỏ", "Ẩm thực đường phố thế giới" hay "Ẩm thực chay và sống xanh", tạo sự mới mẻ cho du khách.

Không gian đi bộ còn được kết nối với Công viên Cầu Giấy để hình thành quần thể sinh hoạt cộng đồng, gồm tranh tường nghệ thuật, tác phẩm sắp đặt, khu vui chơi trẻ em, sân khấu biểu diễn đường phố, triển lãm ngoài trời, khu check-in và các lễ hội theo mùa. Thành phố cũng dự kiến tổ chức thường xuyên các hoạt động âm nhạc, triển lãm nghệ thuật, hội chợ sáng tạo, sự kiện khởi nghiệp và lễ hội Cốm Vòng trong tương lai.

Đáng chú ý, người dân địa phương được xác định là "chủ nhà" của không gian văn hóa. Cư dân sẽ được ưu tiên tham gia tổ chức, cung cấp dịch vụ tại các công trình cố định, góp phần tạo bản sắc riêng và duy trì các hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, đề án còn hướng tới xây dựng phố đi bộ thông minh. Người dân và du khách có thể tra cứu bản đồ, lịch sự kiện, vị trí bãi đỗ xe, hướng dẫn di chuyển, thanh toán điện tử, đặt trước một số dịch vụ hoặc gửi phản ánh qua nền tảng số của thành phố, ưu tiên tích hợp trên ứng dụng iHanoi. Hà Nội cũng nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera AI tại các khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ công tác quản lý.

Để bảo đảm hoạt động thông suốt, phương án giao thông được tổ chức theo mô hình ba lớp. Vùng lõi ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ và các hoạt động văn hóa; vùng đệm vẫn bảo đảm việc đi lại của cư dân và các cơ sở kinh doanh; vùng ngoài thực hiện phân luồng từ xa, kết hợp hệ thống biển báo điện tử để hạn chế ùn tắc.

Theo Quyết định số 3905/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành ngày 31/7, giai đoạn đầu của đề án sẽ triển khai tại khu vực Công viên Cầu Giấy và phố Thành Thái, sau đó nghiên cứu mở rộng sang các tuyến Khúc Thừa Dụ, Trương Công Giai, kết nối với phố Duy Tân, Khu Công nghệ thông tin tập trung và Công viên hồ điều hòa CV1, từng bước hình thành một không gian văn hóa, sáng tạo mới ở phía Tây Thủ đô.

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