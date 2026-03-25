Một lựa chọn khác biệt giữa đại đô thị: The Parkland giải bài toán ở thực
Khi thị trường chuyển sang ưu tiên nhu cầu ở thực, khác biệt không còn nằm ở quy mô mà ở chất lượng sống. Giữa các sản phẩm ngày càng tương đồng, The Parkland trở thành đô thị dẫn dắt nguồn cung khi được nhắc đến như một lựa chọn khác biệt nhờ quy hoạch hiện đại và không gian sống đáp ứng mọi nhu cầu.
Một nhịp sống khác giữa đại đô thị
The Parkland - Imperia Ocean City, dự án do MIK Group phát triển tại Vinhomes Ocean Park 2 đã tiếp cận bài toán ở thực ngay từ cách lựa chọn mô hình compound hiện đại. Trong đó, không gian ở được giữ riêng tư phía trong, còn lớp thương mại và các hoạt động đô thị được bố trí bên ngoài. Sự tách lớp này tạo nên một khoảng đệm vừa đủ, để cư dân vẫn kết nối với nhịp sống chung, nhưng giữ được sự tĩnh tại cần thiết giữa dòng chuyển động của đô thị.
Tinh thần đó được cụ thể hóa trong cách sắp xếp không gian, khi mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%. Các khối nhà được tách thành từng cụm, mở ra những khoảng thở riêng giữa công viên, mặt nước và các tuyến dạo bộ. Trong nhịp không gian ấy, mỗi nhóm cư dân đều có thể tìm thấy một nhịp sống phù hợp. Người trẻ có thể linh hoạt giữa công việc và sinh hoạt cá nhân, các gia đình có không gian để gắn kết, trong khi những hộ đa thế hệ vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.
Không gian sống cũng không dừng lại trong phạm vi căn hộ. Công viên trung tâm quy mô 3,6 ha trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi trải nghiệm nối tiếp, từ những khu vườn nhỏ, mặt nước đến các lối dạo bộ len vào từng cụm nhà. Nhịp sống vì thế được kéo dài ra ngoài không gian riêng, gắn với những hoạt động thường ngày như đi bộ, vận động nhẹ hay tìm một khoảng lặng sau một ngày bận rộn.
Dòng chảy đó được duy trì nhờ cách dự án tổ chức và vận hành không gian một cách khoa học và nhất quán. Các lớp tiện ích và dịch vụ được bố trí ở khoảng cách phù hợp, đủ gần để thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày nhưng vẫn giữ được sự tách biệt cần thiết, giúp không gian ở luôn yên tĩnh và ổn định.
Để tạo ra chuẩn mực sống tiêu chuẩn quốc tế, ngay từ giai đoạn nghiên cứu, The Parkland được đơn vị thiết kế quốc tế NBBJ quy hoạch tổng thể. Được nhắc đến như một đơn vị đứng sau nhiều công trình đô thị quy mô lớn. NBBI đãkết hợp cùng thiết kế nội thất từ Ong&Ong (Singapore), thương hiệu giàu kinh nghiệm trong các dự án nhà ở cao cấp tại châu Á mang đến chất lượng cho cuộc sống đẳng cấp tại The Parkland. Điều này cũng đã tạo nên sự khác biệt của dự án giữa đại đô thị khi quy hoạch, tiện ích và thiết kế được kết nối trong một tổng thể liền mạch, nơi mỗi không gian đều được chăm chút để chạm đến trải nghiệm sống hàng ngày.
Không gian sống đi cùng bài toán tài chính hợp lý
Trên nền tảng quy hoạch hiện đại đã được định hình, The Parkland tiếp tục mở rộng cách tiếp cận vào từng lớp không gian sống. Phân khu Forest Garden vì thế trở thành lát cắt tiêu biểu, nơi bài toán ở thực được thể hiện rõ hơn qua sự cân bằng giữa riêng tư, nhịp sống và khả năng vận hành trong đời sống hàng ngày.
Gồm hai tòa tháp cao 35 tầng nằm tại lõi trung tâm The Parkland, Forest Garden vừa kết nối thuận tiện với nhịp sống đại đô thị, vừa giữ được những khoảng xanh cần thiết để cân bằng đời sống hằng ngày. Không chạy theo mật độ, phân khu này ưu tiên một nhịp sống ổn định hơn, với mật độ xanh cao, thiết kế căn hộ linh hoạt và không gian đủ yên tĩnh cho cư dân trẻ cũng như các gia đình hiện đại.
Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm sống, Forest Garden còn mở ra cơ hội sở hữu với những điều kiện tài chính thuận lợi hơn ở thời điểm hiện tại. Người mua có thể tận dụng mức chiết khấu thanh toán sớm lên tới 12%, cộng thêm ưu đãi theo tiến độ, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà và tỷ lệ vay linh hoạt tới 70%, giúp giảm đáng kể áp lực dòng tiền ban đầu. Bên cạnh đó, khách hàng giao dịch trong thời điểm này còn có thêm các giá trị gia tăng như cơ hội nhận quà tặng "lộc vàng" và tham gia chương trình bốc thăm với giải thưởng là xe Mercedes C200. Những yếu tố này góp phần gia tăng sức hấp dẫn trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn chọn lọc hơn.
Trong một đại đô thị ngày càng nhiều lựa chọn tương đồng, khác biệt không còn nằm ở những gì dễ thấy như quy mô hay số lượng tiện ích, mà đến từ cách các yếu tố đó được tổ chức để phục vụ đời sống thực.
The Parkland với cách tiếp cận tập trung vào trải nghiệm sống từ quy hoạch, không gian đến vận hành đang tạo nên một lợi thế riêng. Với những người mua nhà ưu tiên giá trị ở thực, đó có thể là yếu tố đủ để đưa ra quyết định trong một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn.
MIK Group
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 24/3/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 24/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.