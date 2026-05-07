Giá điện thay đổi theo khung giờ: Nhiều gia đình ‘sốt vó’ lo hóa đơn tăng âm thầm
GĐXH - Những ngày đầu mùa nóng, thông tin điều chỉnh khung giờ tính giá điện đang trở thành chủ đề được nhiều gia đình quan tâm. Dù chưa bước vào cao điểm nắng hè, không ít người đã bắt đầu tính toán lại thói quen sử dụng điện vì lo hóa đơn tiền điện có thể tăng lên “âm thầm” từng tháng.
Canh giờ sử dụng điện để tránh tình trạng hóa đơn cao vì giá điện tăng
Theo quy định mới về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường, việc sử dụng điện vào từng thời điểm trong ngày sẽ được phân tách rõ hơn nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Dù thay đổi này chủ yếu áp dụng với nhóm sản xuất, kinh doanh, song thông tin liên quan đến giá điện sinh hoạt vẫn khiến nhiều hộ gia đình chú ý bởi tâm lý lo ngại chi phí sinh hoạt có thể bị ảnh hưởng gián tiếp.
Đặc biệt, khi mùa hè đang tới gần, câu chuyện giá điện mùa hè càng trở nên nhạy cảm hơn với các gia đình sống tại thành phố – nơi nhu cầu dùng điều hòa, quạt, tủ lạnh tăng mạnh trong những ngày nắng nóng. Chính vì vậy, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các cách tiết kiệm điện ể giảm áp lực chi tiêu.
Chị Nguyễn Thu Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà có hai con nhỏ nên cứ vào hè là điều hòa gần như bật suốt đêm. Nghe thông tin về giờ cao điểm, tôi bắt đầu để ý hơn đến việc dùng điện trong nhà. Chỉ cần hóa đơn tăng vài trăm nghìn mỗi tháng cũng đủ thấy áp lực".
Không riêng các gia đình có trẻ nhỏ, nhiều phụ nữ trung niên – những người trực tiếp cân đối chi tiêu trong gia đình – cũng đang thay đổi thói quen sử dụng điện để tránh tình trạng hóa đơn điện tăng cao khi thời tiết bước vào đợt nóng cao điểm.
Trong khi đó, trên các hội nhóm nội trợ, chủ đề cách giảm tiền điện giữa lúc lo ngại giá điện biến động cũng đang thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều chị em chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thiết bị điện hợp lý để giảm áp lực chi tiêu hàng tháng.
Chị Phạm Thị Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Trước đây buổi tối thường bật cùng lúc điều hòa, máy giặt, nồi chiên, bình nóng lạnh. Giờ thì phải chia thời gian dùng ra. Cái gì không cần thiết là tắt ngay, chứ chi phí sinh hoạt giờ tăng nhiều thứ quá".
Thực tế, những năm gần đây, hóa đơn điện mùa hè luôn là một trong những khoản chi khiến nhiều gia đình "đau đầu". Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng giá, chỉ cần giá điện tăng hoặc lượng điện tiêu thụ tăng mạnh cũng đủ khiến không ít người phải cân nhắc lại thói quen sinh hoạt.
Không chỉ vậy, nhiều bài viết chia sẻ mẹo tiết kiệm điện mùa hè hiện cũng đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Từ việc hẹn giờ điều hòa, chuyển sang dùng quạt tuần hoàn, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn cùng lúc cho đến mẹo đóng kín cửa để giữ nhiệt… đều được chị em truyền tai nhau để giảm áp lực tiền điện mùa nóng.
Giá điện thay đổi khung giờ người dùng nên quan tâm nhiều hơn đến thói quen tiêu dùng điện
Ông Trần Minh Đức – chuyên gia tư vấn năng lượng – nhận định: "Xu hướng sắp tới là người dân sẽ quan tâm nhiều hơn đến thói quen tiêu dùng điện. Không chỉ để giảm chi phí mà còn để thích nghi với cơ chế sử dụng điện theo khung giờ ngày càng rõ ràng hơn".
Theo ông Đức, điều quan trọng không nằm ở việc "cắt giảm cực đoan", mà là sử dụng điện hợp lý. Những thay đổi nhỏ như tắt bớt thiết bị khi không cần thiết, hạn chế dùng nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc hay bảo dưỡng điều hòa định kỳ đều có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ.
Đáng nói, trong bối cảnh tâm lý "thắt chặt chi tiêu" đang xuất hiện ngày càng rõ ở nhiều gia đình, câu chuyện giá điện không còn đơn thuần là khoản phí sinh hoạt hàng tháng. Với nhiều người nội trợ, đó còn là áp lực cân đối tài chính giữa lúc mọi chi phí từ thực phẩm, học hành đến sinh hoạt đều có xu hướng tăng lên trước mùa hè.
