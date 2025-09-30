Một người mẹ có 3 thói quen này, chứng tỏ cô ấy thực sự rất xuất sắc!

Donald Winnicott (nhà phân tâm học và là bác sĩ nhi khoa người Anh) từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi".

"Vừa đủ tốt" (Good Enough Mother) nghĩa là, chúng ta không cần phải hoàn hảo, không cần phải là người mẹ 100 điểm, chỉ cần đối với con, chúng ta là đủ tốt, là được.

Vậy, một người mẹ xuất sắc sẽ như thế nào?

Nếu bạn có 3 thói quen dưới đây, điều đó chứng tỏ bạn, thực sự rất tuyệt vời

"Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'vừa đủ tốt' là đủ rồi". Ảnh minh hoạ

3 thói quen của người mẹ tuyệt vời

1. Ổn định cảm xúc

Một bà mẹ chia sẻ, cô dẫn con trai đi bơi. Hai mẹ con đang vui vẻ nói chuyện về những điều thú vị ở hồ bơi.

Nhưng khi đến cổng, con trai cô phát hiện ra, mình đã quên mang theo quần bơi!

Không phải đã nhắc con mấy lần nhớ mang theo rồi sao? Không phải mẹ đã cố ý đặt nó trên ghế sofa rồi sao? Sao con vẫn quên được?

Ngay lập tức, người mẹ không kìm được muốn nổi nóng. Cô thực sự muốn nói: Vậy thì con đừng bơi nữa, chẳng nhớ gì cả, bơi làm gì!

Cô bực tức bước vào, đi được vài bước, lý trí mách bảo: Thôi, mua cho con một cái đi. Dù sao, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, con cũng đã mong chờ đi bơi từ lâu.

Thế là cô kéo con đi chọn quần bơi, nhưng rồi phát hiện, chiếc quần bơi loại bình thường, vốn chỉ 30-40 nghìn, lại có giá đến 98 nghìn!

Nhìn con trai, cơn giận trong cô càng bốc lên. Tất cả là tại con, một việc nhỏ cũng không làm tốt được, nếu con nhớ mang quần bơi, đâu đến nỗi khó chịu thế này?

Con trai đứng bên cạnh, cũng chẳng vui vẻ gì.

Cơn thịnh nộ của người mẹ càng lớn hơn: Mẹ khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, lái xe xa như vậy đưa con đi chơi, bỏ ra số tiền lớn mua vé, con tự quên quần bơi mà con còn không vui, mẹ đúng là tự tìm khổ.

Định bụng tuôn ra hết, cô đột nhiên thấy một cặp mẹ con khác, tay trong tay vừa đi vừa cười khúc khích ngang qua.

Khoảnh khắc đó, cô nhận ra, khung cảnh cô tưởng tượng trước khi xuất phát, chẳng phải chính là cảnh tượng này sao?

Cô khó khăn lắm mới có thể dành thời gian cho con, tại sao lại phải vì vài chục nghìn đồng và một lỗi nhỏ của con mà làm hỏng hết niềm vui?

Thế là, cô không do dự mua quần bơi cho con. Sau đó, con trai chơi rất vui vẻ, và họ đã có một buổi chiều hạnh phúc.

Cô cảm thấy may mắn vì lúc đó đã không để cảm xúc nhất thời chi phối, nổi cơn thịnh nộ với con, làm hỏng chuyến đi mà con mong chờ bấy lâu.

Người mẹ ổn định cảm xúc sẽ nuôi dạy ra những đứa trẻ có cảm giác an toàn hơn.

Mẹ thường xuyên mắng mỏ, chỉ trích, con cái sẽ luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bất an. Ảnh minh hoạ

Bởi lẽ, nếu người mẹ thường xuyên không kìm được mà la hét, chỉ trích, mắng mỏ con vì những chuyện nhỏ nhặt, đứa trẻ sẽ thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, bất an. Nó sẽ trở nên rụt rè, sợ mình lại làm sai điều gì đó khiến mẹ tức giận.

Trong tiềm thức, con sẽ hình thành cảm giác bất an, làm việc rụt rè, sợ mắc lỗi.

Ngược lại, người mẹ ổn định cảm xúc, nếu có thể chấp nhận, bao dung những lỗi nhỏ của con, đứa trẻ sẽ ở trong trạng thái thư giãn. Con sẽ có cảm giác an toàn hơn, có thêm dũng khí và tự tin để mạnh dạn khám phá thế giới.

2. Không đặt toàn bộ thân phận vào chữ "Mẹ"

Tâm lý học cho rằng, một người cần có nhận dạng đa chiều về thân phận mới có thể duy trì sức khỏe tâm lý.

Điều này nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là, khi trở thành mẹ, chúng ta không thể xác định thân phận của mình là vai trò duy nhất "người mẹ".

Nếu bạn vừa ra khỏi nhà, bất kể gặp ai, bạn đều giới thiệu mình là "Tôi là mẹ của ai đó" - Điều đó có nghĩa là bạn đã đặt tất cả giá trị của mình vào vai trò "người mẹ".

Ảnh minh hoạ

Vậy, làm thế nào để thực hiện giá trị bản thân? Là phải trở thành "một người mẹ tốt"?.

Thế là, tất cả trọng tâm của bạn đều dồn vào con. Con ăn có ngon không, có vui hay khó chịu không, chơi với bạn bè hay bị bắt nạt, thành tích học tập tăng hay giảm?.

Mọi hành động của con đều nằm dưới tầm mắt của bạn. Con gặp một chút vấn đề, bạn sẽ cực kỳ lo lắng, tìm mọi cách để "giải quyết".

Bạn sẽ vắt kiệt hết không gian của mình, đồng thời, đứa trẻ cũng không còn một chút không gian để thở.

Đến khi con lớn hơn một chút, bạn sẽ thấy, con nổi loạn đặc biệt dữ dội, chống đối bạn cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, cảm giác giá trị của bạn sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Sinh con rồi, chúng ta là một người mẹ, nhưng đồng thời, chúng ta cũng có sở thích, đam mê của riêng mình, có những vai trò khác cần cân bằng.

Chúng ta có thể có công việc, có vòng tròn xã hội riêng, có những điều mình thích làm, thậm chí có thể học hỏi và phát triển bản thân.

Khi chúng ta không quá tập trung vào con cái, con mới có thể trưởng thành trong tình yêu "vừa đủ tốt".

Ảnh minh hoạ

3. Giỏi thể hiện tình yêu

Chúng ta luôn nghĩ: Chúng ta đã làm nhiều điều như vậy, đã chi nhiều tiền cho con như thế, chắc chắn con biết chúng ta yêu nó nhiều đến mức nào, phải không?.

Chưa chắc.

Một đứa trẻ tuổi vị thành niên mà tôi biết, khi cãi nhau với mẹ, cô bé nói:

"Bây giờ con nhớ lại, con không cảm thấy một chút tình yêu nào của mẹ dành cho con, tất cả chỉ là ký ức về việc mẹ mắng con, quát con, đánh con. Nếu mẹ không yêu con, tại sao lại sinh con ra?"

Mẹ cô bé đã bật khóc ngay lúc đó.

Là người ngoài cuộc, chúng ta sẽ cảm thấy: Đứa trẻ này sao vô ơn thế. Hồi nhỏ mẹ nó đã từ bỏ công việc lương cao để ở nhà chăm sóc nó.

Khi nó ốm yếu, chính người mẹ đã một mình ôm nó chạy đến bệnh viện. Buổi tối cũng là mẹ một mình thức trắng trông chừng nó, sợ nó xảy ra chuyện gì.

Ngày thường, mẹ thay đổi cách chế biến ba bữa ăn mỗi ngày, sợ nó ăn không ngon, ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể.

Kết quả là, cuối cùng nó lại nghĩ mẹ không yêu nó.

Nhưng đứng ở góc độ của đứa trẻ, chúng ta cũng sẽ thấy, người mẹ này chưa bao giờ nói với con những lời như "Mẹ thích con lắm", "Mẹ yêu con rất nhiều".

Thường ngày, cô hầu như không ôm con, cũng không cười với con. Cô luôn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, ra lệnh cho con: "Con phải làm cái này", "Con mau làm xong cái kia đi".

Con gái hơi nghịch ngợm một chút, cô lại nổi giận, thậm chí đánh mắng.

Con gái càng lớn, mối quan hệ giữa hai mẹ con càng tệ.

Không phải chúng ta không được giận con, không được dạy dỗ con. Mà là, cùng lúc dạy dỗ, chúng ta cũng cần dùng hành động để con biết rằng, chúng ta rất yêu thương con.

Luôn thể hiện tình cảm để trẻ biết rằng "mẹ luôn yêu con". Ảnh minh hoạ

Chúng cần cảm nhận được tình yêu từ cái ôm, lời nói, ánh mắt của bạn, chứ không tự động hiểu những hành động "chăm sóc" hằng ngày là tình yêu.



Khi bạn thực sự cảm thấy rất yêu con, hãy ôm con một cái, nhìn con dịu dàng, và nói một câu: "Mẹ thực sự yêu con rất nhiều".

Những cử chỉ và ngôn ngữ này đều truyền đi tín hiệu yêu thương, để con biết: "Mình đang được yêu thương".

Bạn có được thói quen nào trong 3 thói quen trên không? Có được một điều thôi cũng đã rất tuyệt vời rồi!