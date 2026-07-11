Một số món ăn từ phổi lợn giúp bổ phổi, giảm ho, đờm, khó thở

Món ăn từ phổi lợn giúp bổ phổi, giảm ho

Để phổi lợn có thể phát huy tối đa tác dụng cho lá phổi của bạn, chúng cần được chế biến cùng với một số vị thuốc thường được Đông y sử dụng.

Trong quan điểm của Y học cổ truyền, sự phối ngũ giữa các vị thuốc có ý nghĩa rất lớn vì nó giúp tăng tác dụng của từng vị thuốc, hạn chế những tác dụng xấu mà mỗi vị có thể mang lại.

Người bị viêm phế quản mãn tính

Người bị viêm phế quản mãn tính thì nên sử dụng bài thuốc phổi lợn hầm đẳng sâm, bách hợp.

Nguyên liệu: Phổi lợn 250g, đẳng sâm 15g, bách hợp 30g.

Cách chế biến: Từng thành phần sau khi làm sạch thì bỏ chung vào nồi, thêm nước rồi hầm nhừ, bỏ bã thuốc, thêm gia vị.

Người bị hen phế quản

Người bị hen phế quản nên ăn phổi lợn hấp xuyên bối mẫu.

Để phổi lợn có thể phát huy tối đa tác dụng cho lá phổi của bạn, chúng cần được chế biến cùng với một số vị thuốc thường được Đông y sử dụng.

Nguyên liệu: phổi lợn 200g, xuyên bối mẫu 15g, đường trắng 60g.

Cách chế biến: Phổi lợn sau khi làm sạch mang thái miếng, tán bột xuyên bối mẫu. Sau đó đem trộn phổi lợn, xuyên bối mẫu và đường trắng rồi mang đi hấp cách thủy.

Người bị lao phổi

Người bị lao phổi nên ăn phổi lợn xào tỏi.

Nguyên liệu: Phổi lợn 200g, tỏi tươi, dầu ăn

Cách chế biến: Phổi lợn làm sạch rồi thái miếng. Đun nóng dầu trên chảo rồi phi tỏi, sau đó cho phổi lợn vào xào chung, nêm thêm gia vị và có thể chế thêm một chút rượu vang.

Người bị viêm mủ màng phổi, áp-xe phổi

Nguyên liệu: Phổi lợn một cái, củ cải 200g, gừng tươi, hành, tỏi, gia vị, dầu ăn, nước 1000ml.

Cách chế biến: Phổi lợn làm sạch và thái miếng, gừng tươi thái lát, hành và tỏi băm nhỏ, củ cải thái khúc. Đun nóng dầu trên chảo rồi cho hành, tỏi, gừng phi thơm, sau đó cho phổi lợn vào xào qua. Chế thêm 1000ml nước rồi hầm cùng củ cải. Khi chín, nêm gia vị cho vừa miệng và có thể chế thêm một ít rượu vang.

phổi lợn có thể coi là một vị thuốc tốt cho sức khỏe lá phổi của bạn.

Người bị ho, đờm dai dẳng lâu ngày không dứt

Nguyên liệu: Phổi lợn 500g, gạo tẻ 100g, ý dĩ 50g, rượu vang, hành, gừng, gia vị, nước.

Cách chế biến: Phổi lợn sau khi làm sạch thì thêm nước vừa đủ, cho rượu vang vào và đun gần chín, vớt ra, thái miếng. Cho tiếp phổi đã thái miếng vào nồi cùng với gạo đã vo sạch, ý dĩ, hành, gừng và thêm gia vị. Đun lửa to cho sôi rồi hầm lửa nhỏ cho đến khi gạo chín nhừ.

Những lưu ý khi sử dụng phổi lợn

Dù phổi lợn có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là cho hai lá phổi của bạn, tuy nhiên đây vẫn được xem là cơ quan chứa nhiều độc tố. Phổi thuộc hệ hô hấp, mà lợn có thói quen hít thở sát đất nên trong phổi lợn có chứa một lượng lớn bụi bẩn, bụi kim loại nặng, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng.

Chưa kể tới việc chăn nuôi lợn bằng các loại thức ăn tăng trọng cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng thịt và các cơ quan trong đó có phổi.

Chính vì vậy, lựa chọn và làm sạch phổi lợn trước khi chế biến là điều rất quan trọng. Dưới đây là một số lưu ý khi lựa chọn phổi lợn:

Tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ của phổi lợn: lựa chọn phổi từ những con lợn được chăn nuôi hữu cơ là tốt nhất. Hoặc bạn có thể mua từ những đơn vị, siêu thị phân phối uy tín, đã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lựa chọn những miếng phổi lợn có màu hồng, sáng bóng, độ đàn hồi tốt thì đó là những miếng phổi còn tươi.

Dù phổi lợn có nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là cho hai lá phổi của bạn, tuy nhiên đây vẫn được xem là cơ quan chứa nhiều độc tố.

Để làm sạch phổi trước khi chế biến, bạn cần thực hiện theo các bước sau: Rửa sạch phổi lợn cùng với nước bằng cách đổ nước vào trong phổi theo mạch khí quản, xóc rửa phổi như rửa một cái chai để nước vào và loại bỏ chất bẩn tận sâu trong các phế nang. Lắc bóp cho sạch nước, lặp lại như vậy cho đến khi ra nước trong thì thôi.

Cắt các màng nhầy trong phổi lợn, sau đó làm sạch từng khúc phổi lợn. Với những món cần thái miếng phổi, sau khi thái, bạn có thể chần phổi bằng nước sôi trước khi tiến hành các bước chế biến tiếp theo.

Ướp phổi lợn bằng gừng hoặc nước hạt tiêu đun sôi để nguội, ngâm trong khoảng 30 phút để loại mùi tanh. Một điều cần lưu ý nữa đó là phổi lợn cũng như các cơ quan nội tạng khác có chứa hàm lượng đạm giàu nhân purin cao. Khi sử dụng dài ngày có thể gây tăng acid uric máu và dẫn tới bệnh gút.

Do đó, sử dụng mức độ vừa phải các món ăn chế biến từ phổi lợn sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho lá phổi của bạn mà không gây những ảnh hưởng bất lợi khác tới sức khỏe.

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