Loại lá đầy vườn nhà, dễ trồng ở ban công có lợi cho người bệnh gout, đem ăn sống hay chế biến đều ngon

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, lá tía tô chứa khoảng 0,2% tinh dầu cùng các hợp chất như hydrocarbon, aldehyde, xeton, furan... Loại lá này còn chứa các hoạt chất có đặc tính chống oxy hóa, chống dị ứng, chống viêm.

Một số nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy các hoạt chất trong lá tía tô có khả năng tác động đến một số enzym liên quan quá trình hình thành axit uric. Vì vậy, tía tô được xem là thực phẩm có thể hỗ trợ giảm đau và tiêu viêm hiệu quả cho người bệnh gout.

Tía tô có thể dễ dàng trồng trong vườn nhà hoặc ở ban công. Lá tía tô bán ngoài chợ cũng khá rẻ, mọi người có thể mua để sử dụng trong bữa ăn hằng ngày. Lá tía tô tươi, khô hoặc dạng bột đều có thể được sử dụng tùy mục đích chế biến.

Cách dùng và chế biến lá tía tô giữ được dưỡng chất

Nếu biết cách chế biến, tía tô không chỉ giữ được hương vị tự nhiên mà còn góp phần bảo toàn các dưỡng chất.

Lá tía tô được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Phổ biến nhất là ăn sống cùng các món gỏi, bún, phở hoặc dùng để cuốn thịt nướng, hải sản. Khi ăn sống, lá giữ được phần lớn các chất dinh dưỡng và mùi thơm đặc trưng, đồng thời kích thích vị giác. Trước khi sử dụng, cần rửa sạch dưới vòi nước và ngâm với nước muối loãng để giảm bụi bẩn và vi sinh vật bám trên lá.

Lá tía tô cũng có thể dùng để đun lấy nước uống. Khi đun, một phần hoạt chất trong lá tía tô có thể hòa tan vào nước. Bạn có thể áp dụng đun nước lá tía tô theo cách rửa sạch khoảng 50gr lá tía tô, đun với nước khoảng 15 phút rồi sử dụng khi còn ấm.

Ngoài ra, lá tía tô phơi khô có thể dùng để pha trà hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác tạo nên thức uống thanh mát trong ngày hè.

Bên cạnh việc ăn sống, tía tô còn được dùng để chế biến nhiều món ăn như cá, chuối đậu, nghêu... Để giữ được mùi thơm đặc trưng, nên cho tía tô vào ở giai đoạn cuối khi nấu. Nếu đun quá lâu, lá dễ bị nhũn, mất hương vị và làm giảm một phần hàm lượng vitamin.

Một món ăn đơn giản khác là trứng rán cùng lá tía tô. Món ăn có hương thơm đặc trưng, giúp thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình.

Dù ăn sống, nấu canh hay pha nước uống, mỗi cách chế biến đều mang lại hương vị riêng. Việc đa dạng cách sử dụng tía tô không chỉ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn mà góp phần vào việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Lưu ý khi dùng lá tía tô

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, dù tía tô mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng hoặc sử dụng thay thế hoàn toàn các loại rau khác. Để bảo đảm cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, cần xây dựng chế độ ăn cân đối và đa dạng thực phẩm.

Việc kết hợp tía tô với các nguyên liệu tươi ngon và chế biến hợp lý sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn, đồng thời nâng cao giá trị dinh dưỡng.

Người bệnh gout chỉ nên sử dụng tía tô như một thực phẩm hỗ trợ và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng thường xuyên. Hiệu quả có thể khác nhau tùy từng người và không thay thế các phương pháp điều trị đã được chỉ định. Trong quá trình dùng nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, sưng đau tăng lên thì nên dừng lại và tham khảo ý kiến bác sĩ.

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