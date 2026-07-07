Uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì? Cách uống thế nào cho đúng?
GĐXH - Việc sử dụng lá của cây ổi để đun nước uống hàng ngày là một phương pháp chăm sóc sức khỏe rất tốt. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì và cách sử dụng sao cho đúng.
Uống nước lá ổi tươi có tác dụng gì?
Nước lá ổi tươi giúp cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả
Thức uống này chứa hàm lượng lớn các chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru.
Hoạt chất tanin đặc trưng trong lá ổi có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, hỗ trợ làm dịu nhanh chóng các vùng niêm mạc ruột bị viêm nhiễm hoặc kích ứng. Người dùng chỉ cần uống một ly nước ấm sau bữa ăn để giảm bớt các chứng đầy bụng khó tiêu.
Tăng cường chức năng của hệ miễn dịch
Hàm lượng vitamin C đậm đặc có trong loại lá này chính là chất xúc tác quan trọng giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào bạch cầu. Thành phần này đóng vai trò như một lá chắn vững chắc giúp cơ thể chống lại các đợt tấn công của vi khuẩn gây hại.
Việc duy trì thói quen uống nước lá ổi đều đặn cũng giúp tăng khả năng hấp thụ sắt và nâng cao sức đề kháng.
Hỗ trợ kiểm soát tốt chỉ số đường huyết
Nhiều nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng các hợp chất polyphenol và flavonoid có khả năng làm giảm sự hấp thu đường từ thức ăn vào máu.
Các hoạt chất sinh học này giúp cải thiện đáng kể chức năng hoạt động của insulin trong cơ thể người. Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho những bệnh nhân đang mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao đối mặt với căn bệnh này.
Cách nấu nước lá ổi tươi đúng cách
Người dùng nên thực hiện quy trình nấu nước thảo mộc theo các bước tiêu chuẩn dưới đây: Bạn đem phần lá hái về rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng để loại bỏ hết bụi bẩn và ký sinh trùng bám ngoài.
Bạn bắc nồi lên bếp đun sôi khoảng một lít nước lọc rồi mới thả toàn bộ phần lá sạch vào. Người nấu vặn nhỏ lửa đun liu riu trong mười lăm phút cho lá tiết hết chất rồi lọc bỏ bã lấy nước uống.
Mẹo chọn và bảo quản lá ổi tươi
Bạn hãy áp dụng các mẹo nhỏ sau để giữ cho nguồn nguyên liệu luôn được tươi ngon nhất: Bạn chỉ nên thu hái những lá cây sạch, không bị sâu bệnh tấn công và không nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật.
Người dùng cần rửa sạch lá nhẹ tay, để thật ráo nước trước khi bọc kín bằng giấy báo cất vào ngăn mát tủ lạnh. Bạn tuyệt đối không để lá bị đọng nước trong túi nilon vì độ ẩm cao sẽ làm lá bị thối nhũn rất nhanh.
Uống nước lá ổi hàng ngày có tốt không?
Bạn hoàn toàn có thể duy trì thói quen uống nước sắc này hàng ngày nhưng chỉ nên dùng với liều lượng điều độ. Người dùng không được nấu nước quá đặc hoặc thay thế hoàn toàn cho nguồn nước lọc tự nhiên của cơ thể.
Việc sử dụng liên tục trong thời gian dài cần có những khoảng nghỉ ngắn để hệ tiêu hóa được cân bằng.
Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức loại nước thảo mộc này là sau các bữa ăn chính khoảng mười lăm phút. Việc uống vào thời gian này sẽ giúp hỗ trợ cơ thể tối ưu hóa quá trình tiêu hóa và kiểm soát đường huyết. Bạn cần tránh uống nước khi bụng đang trống rỗng vì dễ gây ra cảm giác xót ruột, cồn cào.
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