Tôm đồng nấu với gì ngon? Gợi ý 4 món ngon với tôm đồng dân dã vừa bổ dưỡng vừa đưa cơm ngày hè
GĐXH - Tôm đồng có thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, giàu canxi và khoáng chất. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, gợi ý cho bạn 4 món ngon với tôm đồng thích hợp cho bữa cơm ngày nắng nóng dưới đây.
Tôm đồng nấu canh bầu thanh mát, giàu dinh dưỡng ngày hè
Chuẩn bị 1 lượng tôm đồng. Nếu chọn được tôm trứng sẽ càng ngon hơn. Làm sạch tôm, giã nhỏ rồi lọc lấy nước vừa đủ ăn. Bầu gọt vỏ, băm dọc lấy phần thịt và bỏ phần ruột.
Nước tôm đem đun sôi, làm sao để phần gạch (thịt tôm) nổi lên thành miếng thì vớt ra hoặc để nguyên tùy sở thích. Tiếp đó cho bầu, hành, rau mùi vào và nêm lại gia vị vừa miệng là được nồi canh ngon.
Video: Gợi ý và cách làm món ngon với tôm đồng. (Hà My)
Nước canh trong, vị ngọt thanh của bầu hòa cùng vị đậm đà của tôm đồng giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng. Món ăn này ăn cùng với cà pháo muối hoặc dưa muối đều đưa cơm.
Canh tôm đồng nấu mồng tơi, mướp
Mướp hương mềm thơm kết hợp với rau mồng tơi và vị ngọt đậm đà của tôm đồng tạo nên món canh dễ ăn, đưa cơm mà không hề ngấy.
Nguyên liệu: 1 mớ rau mồng tơi, 2 quả mướp hương, 300gr tôm đồng. Gia vị: Muối, hạt nêm, bột canh.
Cách chế biến: Tôm đồng làm sạch, xay hoặc giã rồi lọc lấy nước.
Mồng tơi nhặt ngọn non, rửa sạch, cắt khúc. Mướp gọt vỏ, thái miếng vừa ăn.
Đun sôi nước tôm, nêm gia vị vừa miệng rồi cho mướp vào trước khoảng 1-2 phút. Khi mướp vừa chín tới, cho rau mồng tơi vào, đun thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp để rau vẫn giữ được màu xanh. Múc canh ra bát và dùng khi còn nóng cùng với cà pháo.
Chả tôm đồng
Chả tôm đồng có vị ngọt tự nhiên, thơm mùi thì là và hành, phù hợp với trẻ nhỏ. Món ăn này ăn cùng cơm, bún hoặc làm món mặn trong bữa cơm gia đình đều phù hợp.
Nguyên liệu chuẩn bị khoảng 300gr tôm đem rửa sạch, lột vỏ cho vào máy xay nhuyễn cùng 200g thịt.
Trộn với hành lá, thì là thái nhỏ, nêm gia vị và để khoảng 15 phút cho ngấm.
Trước khi chiên, cho lòng đỏ trứng vào trộn đều rồi viên thành từng miếng vừa ăn. Tiếp đó đem chiên đều vàng hai mặt là được. Món này ngon hơn khi ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt vô cùng thú vị.
Chả tôm đồng
Tôm đồng rim mặn ngọt, giòn tan
Nếu muốn có một món mặn hao cơm mà chế biến nhanh, tôm đồng rim mặn ngọt là món nên thử, phù hợp với những ngày bận rộn.
Cách làm đơn giản: Tôm đồng làm sạch, để ráo nước rồi rang tôm trên lửa lớn tới khi vỏ tôm chuyển màu đỏ và khô. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ đem phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều, nêm gia vị vừa miệng.
Theo kinh nghiệm dân gian, có thể cho thêm một ít nước muối cà, vài giọt giấm hoặc nước cốt chanh khi rang để vỏ tôm đỏ đẹp và giòn hơn. Cuối cùng cho hành lá, ớt thái lát vào đảo nhanh rồi tắt bếp.
Tôm muốn giòn tan, mọi người cũng nên lưu ý là rang tôm 2 lần. Thành phẩm thu được có màu đỏ au, vỏ giòn, vị mặn ngọt hài hòa. Món ăn này ăn cùng cơm nóng rất thích hợp, bổ sung canxi tốt.
Lưu ý khi chế biến
Dùng tôm đồng chế biến món ăn cần lưu ý chọn tôm còn sống, thân trong, vỏ cứng, râu và càng nguyên vẹn. Tôm mua về nhặt sạch, cắt bỏ râu, rửa sạch nhiều lần để loại bỏ tạp chất trước khi chế biến. Không ăn tôm sống hoặc tái, cần nấu chín hoàn toàn để bảo đảm an toàn thực phẩm.
Nếu dùng tôm để nấu canh, nên lọc kỹ phần vỏ để nước canh trong và hạn chế cặn.
Ăn cá mặt quỷ có tác dụng gì? Tuyệt chiêu chế biến an toàn, không lo nhiễm độcĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi được xử lý và chế biến đúng cách, cá mặt quỷ không chỉ là một món hải sản cao cấp mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.
10 mâm cơm gia đình 3 món – nơi giữ gìn hạnh phúc suốt 13 nămĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Đặng Thanh Nhàn có lẽ là cái tên gây ấn tượng nhiều trong cộng đồng chị em Yêu bếp. Bởi những mâm cơm mà chị chia sẻ luôn gây ấn tượng bởi chỉ có 3 món chính.
Người đàn ông 30 tuổi đột ngột tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ cảnh báo 2 món nhiều người Việt vẫn ăn sáng mỗi ngàyĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng nếu lựa chọn thực phẩm không phù hợp trong thời gian dài, đây cũng có thể trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có đái tháo đường type 2.
Đại kỵ khi ăn ổi: Tránh xa những thực phẩm này nếu không muốn hại dạ dàyĂn - 11 giờ trước
GĐXH - Bài viết này sẽ giúp chúng ta biết được những thực phẩm đại kỵ khi ăn cùng ổi và cách ăn ổi chuẩn khoa học giúp tối ưu hấp thu dinh dưỡng và tốt cho dạ dày.
Đừng nấu đậu bắp theo cách cũ rồi chê nhớt không ngon, tôi thử biến tấu khác chút mà như nhà hàng 5 saoĂn - 13 giờ trước
Chỉ cần thay đổi cách làm, đậu bắp vẫn giữ được độ giòn, không nhớt, bên ngoài xém cạnh thơm lừng...
Nên ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô để tốt cho sức khỏe?Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn băn khoăn ăn hạt sen tươi hay hạt sen khô có lợi hơn và đâu là lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trên thực tế, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng về thành phần dinh dưỡng, hương vị cũng như cách chế biến.
Đừng bỏ qua tôm đồng vào mùa ngon nhất, cách ăn vừa bổ dưỡng vừa an toàn cho người dễ bị dị ứngẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH – Tôm đồng dù nhỏ hơn tôm biển nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng không hề kém. Theo chuyên gia, mùa hè ăn tôm đồng để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe nên tham khảo điều dưới đây.
5 loại rau được 100 bác sĩ Nhật bình chọn nên ăn vào mùa hèMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè với nền nhiệt cao kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi, chán ăn và chịu nhiều tác động từ tia cực tím. Chính vì vậy, lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp giải nhiệt mà còn góp phần bổ sung vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa cần thiết.
Những ai nên bổ sung tôm lớt vào chế độ ăn và lưu ý cần biết?Ẩm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe khác nhau. Vì vậy, việc ăn tôm lớt nên được điều chỉnh phù hợp với thể trạng và chế độ ăn tổng thể.
Cách làm chân giò nhồi thịt thơm ngon, lạ miệng cho bữa cơm gia đìnhẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH – Làm món chân giò theo cách này khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ dai dai của phần da chân giò và độ mềm của thịt hoà quyện vô cùng lạ miệng. Màu sắc của món ăn cũng rất bắt mắt, nhìn thôi cũng muốn ăn.
Những vị trí cấm kỵ tuyệt đối không nên trồng cây khếỞ
GĐXH - Việc trồng cây sai vị trí không những không mang lại may mắn mà còn có thể gây ra những tác động tiêu cực. Cần tuyệt đối tránh các vị trí sau.