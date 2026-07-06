Tôm đồng nấu với gì ngon? Gợi ý 4 món ngon với tôm đồng dân dã vừa bổ dưỡng vừa đưa cơm ngày hè

Đừng bỏ qua tôm đồng vào mùa ngon nhất, cách ăn vừa bổ dưỡng vừa an toàn cho người dễ bị dị ứng GĐXH – Tôm đồng dù nhỏ hơn tôm biển nhưng giá trị dinh dưỡng của chúng không hề kém. Theo chuyên gia, mùa hè ăn tôm đồng để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe nên tham khảo điều dưới đây.

Tôm đồng nấu canh bầu thanh mát, giàu dinh dưỡng ngày hè

Chuẩn bị 1 lượng tôm đồng. Nếu chọn được tôm trứng sẽ càng ngon hơn. Làm sạch tôm, giã nhỏ rồi lọc lấy nước vừa đủ ăn. Bầu gọt vỏ, băm dọc lấy phần thịt và bỏ phần ruột.

Nước tôm đem đun sôi, làm sao để phần gạch (thịt tôm) nổi lên thành miếng thì vớt ra hoặc để nguyên tùy sở thích. Tiếp đó cho bầu, hành, rau mùi vào và nêm lại gia vị vừa miệng là được nồi canh ngon.

Video: Gợi ý và cách làm món ngon với tôm đồng. (Hà My)

Nước canh trong, vị ngọt thanh của bầu hòa cùng vị đậm đà của tôm đồng giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng. Món ăn này ăn cùng với cà pháo muối hoặc dưa muối đều đưa cơm.

Tôm nấu bầu thanh mát ngày hè.

Canh tôm đồng nấu mồng tơi, mướp

Mướp hương mềm thơm kết hợp với rau mồng tơi và vị ngọt đậm đà của tôm đồng tạo nên món canh dễ ăn, đưa cơm mà không hề ngấy.

Nguyên liệu: 1 mớ rau mồng tơi, 2 quả mướp hương, 300gr tôm đồng. Gia vị: Muối, hạt nêm, bột canh.

Cách chế biến: Tôm đồng làm sạch, xay hoặc giã rồi lọc lấy nước.

Mồng tơi nhặt ngọn non, rửa sạch, cắt khúc. Mướp gọt vỏ, thái miếng vừa ăn.

Đun sôi nước tôm, nêm gia vị vừa miệng rồi cho mướp vào trước khoảng 1-2 phút. Khi mướp vừa chín tới, cho rau mồng tơi vào, đun thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp để rau vẫn giữ được màu xanh. Múc canh ra bát và dùng khi còn nóng cùng với cà pháo.

Chả tôm đồng

Chả tôm đồng có vị ngọt tự nhiên, thơm mùi thì là và hành, phù hợp với trẻ nhỏ. Món ăn này ăn cùng cơm, bún hoặc làm món mặn trong bữa cơm gia đình đều phù hợp.

Nguyên liệu chuẩn bị khoảng 300gr tôm đem rửa sạch, lột vỏ cho vào máy xay nhuyễn cùng 200g thịt.

Trộn với hành lá, thì là thái nhỏ, nêm gia vị và để khoảng 15 phút cho ngấm.

Trước khi chiên, cho lòng đỏ trứng vào trộn đều rồi viên thành từng miếng vừa ăn. Tiếp đó đem chiên đều vàng hai mặt là được. Món này ngon hơn khi ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt vô cùng thú vị.

Chả tôm đồng

Tôm đồng rim mặn ngọt, giòn tan

Nếu muốn có một món mặn hao cơm mà chế biến nhanh, tôm đồng rim mặn ngọt là món nên thử, phù hợp với những ngày bận rộn.

Cách làm đơn giản: Tôm đồng làm sạch, để ráo nước rồi rang tôm trên lửa lớn tới khi vỏ tôm chuyển màu đỏ và khô. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ đem phi thơm rồi cho tôm vào đảo đều, nêm gia vị vừa miệng.

Theo kinh nghiệm dân gian, có thể cho thêm một ít nước muối cà, vài giọt giấm hoặc nước cốt chanh khi rang để vỏ tôm đỏ đẹp và giòn hơn. Cuối cùng cho hành lá, ớt thái lát vào đảo nhanh rồi tắt bếp.

Tôm muốn giòn tan, mọi người cũng nên lưu ý là rang tôm 2 lần. Thành phẩm thu được có màu đỏ au, vỏ giòn, vị mặn ngọt hài hòa. Món ăn này ăn cùng cơm nóng rất thích hợp, bổ sung canxi tốt.

Lưu ý khi chế biến Dùng tôm đồng chế biến món ăn cần lưu ý chọn tôm còn sống, thân trong, vỏ cứng, râu và càng nguyên vẹn. Tôm mua về nhặt sạch, cắt bỏ râu, rửa sạch nhiều lần để loại bỏ tạp chất trước khi chế biến. Không ăn tôm sống hoặc tái, cần nấu chín hoàn toàn để bảo đảm an toàn thực phẩm. Nếu dùng tôm để nấu canh, nên lọc kỹ phần vỏ để nước canh trong và hạn chế cặn.

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