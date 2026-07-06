Ăn cá mặt quỷ có tác dụng gì? Tuyệt chiêu chế biến an toàn, không lo nhiễm độc
GĐXH - Sau khi được xử lý và chế biến đúng cách, cá mặt quỷ không chỉ là một món hải sản cao cấp mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.
Tác dụng ăn cá mặt quỷ với sức khỏe
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Cá mặt quỷ là thực phẩm giàu protein nhưng có hàm lượng chất béo tương đối thấp. Protein giúp kéo dài cảm giác no sau bữa ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ và góp phần duy trì cân nặng hợp lý khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng.
Góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch: Thịt cá mặt quỷ chứa các axit béo omega-3, nhóm dưỡng chất được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Omega-3 có thể góp phần duy trì nồng độ lipid máu khỏe mạnh, hỗ trợ tuần hoàn và giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý tim mạch khi được bổ sung trong chế độ ăn phù hợp.
Hỗ trợ chức năng não bộ và hệ miễn dịch: Omega-3 là thành phần quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh. Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất này có thể góp phần duy trì khả năng ghi nhớ, tập trung và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Bên cạnh đó, các dưỡng chất trong cá cũng tham gia vào quá trình duy trì chức năng miễn dịch bình thường của cơ thể.
Hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh: Các axit béo không bão hòa trong cá mặt quỷ có vai trò hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên của da và bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Nhờ đó, việc bổ sung cá trong chế độ ăn uống có thể góp phần cải thiện sức khỏe làn da và hỗ trợ quá trình lão hóa tự nhiên diễn ra chậm hơn.
Cung cấp nguồn protein chất lượng cao: Protein trong thịt cá mặt quỷ chứa nhiều axit amin thiết yếu cần thiết cho quá trình xây dựng và phục hồi mô cơ. Đây là nguồn dinh dưỡng phù hợp cho người trưởng thành, người luyện tập thể thao hoặc những người cần bổ sung protein trong khẩu phần ăn hằng ngày.
Cách chế biến cá quỷ hết độc tố, không để bị cá mặt quỷ đâm
Đầu tiên, bạn nên dùng kẹp sắt gắp cá mang ra khỏi hồ (không nên dùng tay gắp vì trên lưng cá có độc). Giữ chặt cá và dùng chày đập đầu cá để cá không còn cử động được.
Khi làm cá bạn phải đeo găng tay và tránh tiếp xúc trực tiếp với cá. Tránh để vây cá đâm vào tay (trừ trường hợp là đầu bếp chuyên nghiệp đã thành thục).
Lột da cá: để lọc bỏ lớp da sần sùi, nhẹ nhàng rạch một nhát ngang giữa đầu và thân cá. Lách mũi dao giữa da cá và thịt cá để giữ nguyên khối thịt cá bên trong.
Dùng kéo cắt lớp da dọc sống lưng, rồi tiếp tục tiến hành lột lớp da cá ra, và đồng thời tách bỏ các túi nọc độc. Loại bỏ phần ruột, nhớ cắt lại phần sống lưng cá lần nữa sau khi lột da xong. Loại bỏ phần đầu cá, giữ lại phần thịt. Rửa sạch và tiến hành chế biến.
Cá mặt quỷ làm món gì ngon?
Cá quỷ nướng muối ớt
Với món cá nướng, các bạn sẽ tha hồ sáng tạo với các loại nước chấm để tìm ra hương vị ăn mà mình yêu thích nhất. Nướng xong, trang trí đĩa cá với các loại rau mà bạn có trông cho hấp dẫn là được.
Cá quỷ hấp xì dầu
Khác với các loài cá khác, cá quỷ thường phải hấp trong thời gian dài hơn, bởi vì thịt cá chắc nịch.
Làm sạch cá, ướp cá với xì dầu, tương ớt, dầu hào, các loại gia vị : tiêu, bột ngọt, hành khô trong 20 phút. Cho cá lên hấp trong vòng 40 phút.
Sau khi được hấp xong, bày cá ra đĩa, những thớ thịt trắng tinh khiết, lồ lộ, đặt thêm một chút hành chẻ, mấy nhánh mùi ta. Trông món ăn này thực sự hấp dẫn, ăn nóng.
Cá mặt quỷ nấu canh chua
Lẩu cá mặt quỷ được chế biến khá đơn giản, với những nguyên liệu đi kèm dễ tìm như sườn heo, cà chua, gia vị…
Món này khi ăn, bạn sẽ thưởng thức được vị chua cay của nước dùng hòa quyện vào vị béo ngọt của cá. Ăn kèm với bún và nước mắm ớt.
Lưu ý khi sơ chế cá mặt quỷ để đảm bảo an toàn
Trang bị bảo hộ phù hợp: Nên đeo găng tay và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các gai trên vây lưng để giảm nguy cơ bị đâm phải.
Sử dụng dụng cụ sắc bén: Dao và kéo chuyên dụng giúp thao tác chính xác hơn, đồng thời hạn chế các tai nạn trong quá trình xử lý cá.
Loại bỏ phần chứa độc tố đúng cách: Các gai độc và bộ phận liên quan cần được xử lý cẩn thận trước khi chế biến thực phẩm.
Không tự ý sơ chế khi thiếu kinh nghiệm: Nếu chưa có kiến thức hoặc kỹ năng xử lý cá mặt quỷ, nên nhờ người có chuyên môn hoặc mua sản phẩm đã được sơ chế an toàn.
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