Cách sử dụng nấm linh chi đúng và an toàn
GĐXH - Để phát huy tối đa lợi ích và hạn chế tác dụng không mong muốn, bạn cần biết uống nấm linh chi đúng cách và phù hợp với thể trạng của mình.
Nên uống nấm linh chi trong bao lâu?
Việc sử dụng nấm linh chi thường được khuyến nghị theo từng liệu trình thay vì dùng liên tục không gián đoạn. Thời gian sử dụng nấm linh chi chưa có khuyến cáo thống nhất.
Tùy mục đích sử dụng, loại sản phẩm và tình trạng sức khỏe, người dùng nên tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Ở giai đoạn ngắn hạn, nấm linh chi thường được dùng để hỗ trợ phục hồi sức khỏe, giúp cơ thể tăng cường đề kháng và cải thiện tình trạng mệt mỏi. Nếu sử dụng dài hạn, người dùng cần đặc biệt chú ý đến liều lượng cũng như theo dõi phản ứng của cơ thể để đảm bảo an toàn.
Việc sử dụng nấm linh chi trong thời gian dài nên được theo dõi, đặc biệt ở người có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc, vì có thể làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn hoặc tương tác thuốc ở một số trường hợp.
Thời gian sử dụng nấm linh chi không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết là tình trạng sức khỏe của từng người, bởi mỗi cơ thể sẽ có khả năng hấp thu và đáp ứng khác nhau đối với dược liệu này.
Ngoài ra, độ tuổi và khả năng chuyển hóa của cơ thể cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian và liều lượng sử dụng.
Cách sử dụng nấm linh chi đúng và an toàn
Dạng sắc nước uống truyền thống
Một trong những cách sử dụng nấm linh chi phổ biến nhất là sắc nước uống. Người dùng thường cắt lát nấm rồi đun sôi trong thời gian dài để các hoạt chất trong nấm được chiết xuất tối đa vào nước.
Phần nước sắc có thể được chia thành nhiều lần trong ngày để sử dụng dần, nhưng không dùng thay thế hoàn toàn nước lọc.
Dạng bột hoặc chiết xuất nấm linh chi
Ngoài dạng sắc truyền thống, nấm linh chi còn được sử dụng dưới dạng bột hoặc chiết xuất, mang lại sự tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng.
Người dùng có thể dùng bột nấm linh chi pha nước uống. Người dùng có thể pha cùng một lượng nhỏ mật ong (nếu không có chống chỉ định) để giảm vị đắng. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay cũng có các sản phẩm nấm linh chi dạng viên nén, dễ bảo quản, dễ mang theo và đặc biệt giúp kiểm soát liều lượng chính xác hơn. Loại này phù hợp với những người bận rộn hoặc không có thời gian sắc nước thường xuyên.
Những sai lầm thường gặp khi uống nấm linh chi
Uống liên tục không nghỉ
Phần lớn các nghiên cứu lâm sàng về nấm linh chi chỉ kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Hiện chưa có đủ dữ liệu để khẳng định việc sử dụng liên tục trong nhiều tháng hoặc nhiều năm là an toàn cho mọi đối tượng.
Dùng kéo dài có thể làm tăng khả năng gặp các tác dụng không mong muốn ở một số người như: Khô miệng, khô họng, đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy, phát ban hoặc phản ứng dị ứng.
Hiếm gặp hơn là tăng men gan hoặc tổn thương gan khi sử dụng một số chế phẩm nấm linh chi dạng bột trong thời gian dài.
Lạm dụng với liều cao
Nhiều người cho rằng uống nấm linh chi với liều cao sẽ giúp cải thiện sức khỏe nhanh hơn, tuy nhiên đây là quan niệm sai lầm.
Việc sử dụng quá liều không những không làm tăng hiệu quả mà còn có thể gây ra những phản ứng không mong muốn như khó chịu đường tiêu hóa, đầy bụng hoặc cảm giác mệt mỏi. Do đó, việc tuân thủ liều lượng hợp lý luôn quan trọng hơn việc tăng liều tùy ý.
Dùng sản phẩm kém chất lượng
Một sai lầm nghiêm trọng khác là sử dụng nấm linh chi không rõ nguồn gốc hoặc sản phẩm kém chất lượng. Những sản phẩm này có thể bị pha tạp, không đảm bảo hàm lượng hoạt chất cần thiết, dẫn đến việc hiệu quả sử dụng không đạt được như mong muốn.
Nghiêm trọng hơn, chúng còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nếu chứa tạp chất hoặc được bảo quản không đúng cách. Vì vậy, khi mua hàng, bạn nên tìm hiểu trước cách nhận biết nấm linh chi thật.
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