Sau 20 năm, 3 thành viên BIGBANG giàu cỡ nào?

Từ những thần tượng trẻ ra mắt năm 2006, 3 thành viên BIGBANG G-Dragon, Taeyang và Daesung đã xây dựng sự nghiệp riêng trong âm nhạc, đồng thời tích lũy khối tài sản đáng kể.

G-Dragon sở hữu tài sản hàng chục triệu USD

G-Dragon, tên thật Kwon Ji-yong, được xem là một trong những thành viên có ảnh hưởng lớn của BIGBANG. Bên cạnh vai trò trưởng nhóm BIGBANG, anh còn được biết đến với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và phong cách thời trang khác biệt.

G-Dragon được cho là sở hữu nhiều bất động sản cao cấp tại Seoul, dàn siêu xe, đồ nội thất đắt đỏ bên cạnh nguồn thu từ âm nhạc và các hợp đồng thời trang.

Theo ChosunBiz, tài sản của G-Dragon được truyền thông Hàn Quốc ước tính vào khoảng 70 triệu USD. Một phần đáng kể tài sản được cho là đến từ bất động sản tại Seoul. G-Dragon từng mua căn hộ cao cấp Nine One Hannam với giá 16,4 tỷ won, tương đương hơn 318 tỷ đồng, bằng tiền mặt. Anh còn được cho là sở hữu bất động sản tại Galleria Forest ở Seongsu-dong và các tòa nhà tại Cheongdam-dong.

Âm nhạc cũng là nguồn thu quan trọng của nam nghệ sĩ. G-Dragon tham gia sáng tác nhiều ca khúc gắn liền với BIGBANG như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Các sản phẩm solo như Heartbreaker hay Crooked tiếp tục củng cố vị thế của anh trên thị trường âm nhạc.

Lợi thế của G-Dragon là khả năng tạo ra nguồn thu từ nhiều lĩnh vực, gồm biểu diễn, bản quyền âm nhạc, quảng cáo và hợp tác thương hiệu. Anh không chỉ là người biểu diễn mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo, qua đó có cơ hội hưởng lợi từ giá trị lâu dài của các sản phẩm âm nhạc.

Tháng 4/2026, Seoul Newspaper dẫn phân tích từ báo cáo kiểm toán của công ty quản lý Galaxy Corporation, cho rằng khoản thanh toán cho G-Dragon trong năm trước có thể vượt 65 tỷ won, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng.

Taeyang sở hữu tài sản 20 triệu USD

Taeyang, tên thật Dong Young-bae, sinh năm 1988, xây dựng tên tuổi nhờ chất giọng giàu cảm xúc và phong cách R&B. Bên cạnh những hoạt động cùng BIGBANG, anh có sự nghiệp solo với các ca khúc như Wedding Dress, Ringa Linga và Eyes, Nose, Lips.

Theo Celebrity Net Worth, tài sản của Taeyang được ước tính khoảng 20 triệu USD. Con số này chưa được nam ca sĩ xác nhận và chỉ nên xem là mức tham khảo. Thu nhập của anh đến từ hoạt động nhóm, các sản phẩm solo, biểu diễn, bản quyền âm nhạc và hợp đồng quảng cáo.

Taeyang tích lũy tài sản từ sự nghiệp âm nhạc và các khoản đầu tư bất động sản, song khá kín tiếng về đời tư.

Bất động sản cũng là một phần trong danh mục tài sản của giọng ca Eyes, Nose, Lips. Truyền thông từng đưa tin Taeyang mua một tòa nhà thương mại tại Hannam-dong, Seoul, vào năm 2016 với giá khoảng 7,75 tỷ won, tương đương hơn 150 tỷ đồng thời điểm đó. Giao dịch này cho thấy nam ca sĩ đã quan tâm đến việc tích lũy tài sản bên ngoài hoạt động biểu diễn.

So với G-Dragon, Taeyang có hình ảnh đời tư kín đáo hơn. Anh kết hôn với nữ diễn viên Min Hyo Rin vào tháng 2/2018. Cặp đôi đón con trai đầu lòng năm 2021 và hiếm khi chia sẻ chi tiết về cuộc sống gia đình.

Daesung sở hữu bất động sản hơn 100 tỷ won

Daesung, tên thật Kang Dae-sung, là thành viên được yêu mến nhờ giọng hát khỏe, tính cách hài hước và khả năng khuấy động sân khấu. Ngoài BIGBANG, anh phát triển hoạt động solo, đặc biệt tại Nhật Bản, đồng thời tham gia các chương trình giải trí.

Daesung gây chú ý với danh mục bất động sản tại Seoul được truyền thông Hàn Quốc ước tính có giá trị hơn 100 tỷ won.

Tháng 9/2026, bất động sản của Daesung thu hút sự chú ý sau loạt bài viết trên truyền thông Hàn Quốc. Theo Sports Chosun, nam ca sĩ được cho là mua căn hộ tại khu Heukseok Mark Hills, Seoul, vào năm 2015 với giá khoảng 1,45 tỷ won, tương đương hơn 28 tỷ đồng. Căn hộ có diện tích khoảng 275m², được cho là hiện có giá trị gần 10 tỷ won, tương đương khoảng 195 tỷ đồng.

Bất động sản này không phải khoản đầu tư duy nhất của Daesung. Năm 2017, anh được cho là đã mua một tòa nhà tại khu Cheongdam-dong với giá khoảng 31 tỷ won, tương đương hơn 600 tỷ đồng. Theo ước tính của truyền thông Hàn Quốc, giá trị hiện tại của tòa nhà đã vượt 90 tỷ won.

Nếu cộng giá trị ước tính của căn hộ và tòa nhà nói trên, danh mục bất động sản được biết đến của Daesung có tổng giá trị hơn 100 tỷ won, tương đương trên 1.900 tỷ đồng.

So 2 thành viên G-Dragon và Taeyang, Daesung ít phô trương hơn về hình ảnh cá nhân. Tuy vậy, danh mục địa ốc được truyền thông nhắc đến cho thấy anh đã tích lũy những tài sản có giá trị lớn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.