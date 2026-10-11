Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh: Giải nghệ cưới tỷ phú, U60 là doanh nhân quyền lực

Diễn viên Lê Tư đảm nhận vai Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ thiên đồ long ký do TVB sản xuất năm 2000. Vai diễn giúp tên tuổi minh tinh được khán giả châu Á biết đến rộng rãi.

Mỹ nhân hàng đầu TVB

Sinh năm 1971, Lê Tư trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Để giúp mẹ đỡ vất vả, cô đã lao động từ sớm. Năm 14 tuổi, nữ diễn viên tham gia một vai phụ trong phim Ô long đại gia đình. Sau đó, cô ký hợp đồng với TVB và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được nhà đài ưu ái.

Vai Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký giúp tên tuổi Lê Tư nổi tiếng.

Thập niên 1990, Lê Tư được xem là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài thành công của Ỷ thiên đồ long ký, Lê Tư còn tiếp tục gây dấu ấn qua loạt phim như Thâm cung nội chiến, Lục Tiểu Phụng, Bàn tay nhân ái, Lấy chồng giàu sang...

Không chỉ tài năng, nhan sắc của Lê Tư cũng được sánh ngang với nhiều mỹ nhân đình đám thời đó. Nụ cười tươi tắn cùng gương mặt thanh tú của cô từng được nhiều đồng nghiệp ca ngợi. Thậm chí, Xa Thi Mạn từng nhận xét vẻ đẹp của Lê Tư “như đóa hoa hồng, vừa thơm vừa đẹp”.

Giải nghệ cưới chồng tỷ phú

Sự nghiệp thuận lợi giúp Lê Tư trở thành ngôi sao hàng đầu. Nhưng đường tình duyên của cô lại trải qua không ít sóng gió. Nữ diễn viên từng có mối quan hệ gây nhiều tranh luận với “ông trùm truyện tranh” Hoàng Ngọc Lang - hơn cô 21 tuổi. Mối quan hệ vấp phải nhiều lời dị nghị bởi khoảng cách tuổi tác.

Tiếp đó, cô lần lượt được cho là có quan hệ tình cảm với một số doanh nhân giàu có khác, trong đó có Hứa Tấn Hanh, Bàng Duy Tân và Thái Chí Minh. Tuy nhiên, những mối quan hệ này đều không có cái kết đẹp.

Lê Tư bên ông xã tỷ phú Mã Đình Cường.

Khi đang ở giai đoạn sự nghiệp chín muồi nhất, Lê Tư bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào năm 2008. Quyết định khi đó khiến không ít khán giả tiếc nuối. Sau đó, cô bất ngờ kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường - doanh nhân xuất thân từ gia đình giàu có với khối tài sản ước tính 1 tỷ HKD (hơn 3.300 tỷ đồng). Ông bị khuyết tật vận động sau một tai nạn thời trẻ và phải sử dụng xe lăn.

Sau khi kết hôn, Lê Tư hoàn toàn rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm. Cô và ông xã sinh được 3 người con gái. Gia đình nữ diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ về đời tư trước truyền thông.

Trở thành nữ doanh nhân quyền lực

Kể từ khi chia tay làng giải trí, Lê Tư tập trung điều hành hệ thống kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp do mình gây dựng. Nhiều năm qua, cô giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Minh tinh được nhiều khán giả ngưỡng mộ khi vừa chăm sóc chu toàn cho tổ ấm, vừa điều hành công việc kinh doanh.

Bên cạnh đó, Lê Tư vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện doanh nghiệp và hoạt động thiện nguyện. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh bên chồng và ba con gái, cho thấy cuộc sống gia đình yên ấm.

Nhan sắc trẻ đẹp của Lê Tư ở tuổi U60.

Ở tuổi ngoài 50, Lê Tư vẫn được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và thần thái sang trọng. Cô duy trì thói quen tập thể dục và chạy bộ, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 55 vào đầu tháng 10 vừa qua, Lê Tư đăng ảnh hạnh phúc bên gia đình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên tâm sự, nhiều người hỏi cô muốn nhận món quà gì trong sinh nhật. Với cô, điều quan trọng nhất chính là những người yêu thương, quan tâm và luôn ở bên.

“Đối với tôi, sinh nhật không chỉ là dành cho bản thân mà còn là một ngày để biết ơn. Biết ơn gia đình, bởi chính vào ngày này, bố mẹ đã sinh ra tôi. Biết ơn vì tôi có một nhóm bạn rất tốt, có những đồng nghiệp luôn ủng hộ và đồng hành”, cô viết.