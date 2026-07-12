Mưa lớn cuốn trôi hai vợ chồng đi qua đập tràn, người chồng tử vong

Theo Công an tỉnh Lai Châu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 12/7. Thời điểm trên, trong cơn mưa lớn, anh Vàng A Lừ (SN 2007) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Vàng Thị Chang (cùng trú tại bản Giang Ma Thèn Chải, xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu) di chuyển từ bản San Thàng (phường Tân Phong) về xã Tả Lèng.

Khi đi qua đập tràn tại khu vực bản Chin Chu Chải (phường Tân Phong), do nước suối dâng cao và chảy xiết, anh Lừ không làm chủ được tay lái khiến xe bị ngã. Cả hai vợ chồng cùng phương tiện lập tức bị dòng nước lũ cuốn trôi . Chị Chang may mắn tự bơi được vào bờ an toàn và hô hoán người trợ giúp, còn anh Lừ và chiếc xe máy bị dòng nước xiết cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân cùng xe máy bị nước cuốn. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng công an, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy mang BKS 25-AA 229.44 nằm sâu dưới lòng suối, ngay chân đập tràn.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước suối dâng cao, đục ngầu gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã phải huy động máy xúc để đắp đập ngăn dòng, nắn thay đổi dòng chảy. Đến 10h54 cùng ngày, thi thể anh Lừ được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1 km.

Hiện thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.