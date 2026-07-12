Tin sáng 12/7: Người dân kiểm tra VNeID trước 20/8 để tránh gián đoạn dịch vụ; Toàn quốc sắp xếp trường học trước 30/8

Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8 để tránh gián đoạn dịch vụ Theo báo cáo mới nhất từ các doanh nghiệp viễn thông, sau hơn hai tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về chuẩn hóa thông tin thuê bao, công tác đối soát dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đến nay, trong hơn 114 triệu thuê bao di động đang hoạt động được chuyển sang đối soát, hơn 96 triệu thuê bao đã được xác nhận trùng khớp thông tin chính chủ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất việc chuẩn hóa và hiện đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Thuê bao di động chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi từ ngày 20/8 nếu chủ thuê bao không xác thực theo quy định. Bộ Khoa học và Công nghệ khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin số điện thoại trên VNeID để tránh bị gián đoạn dịch vụ.

Theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, các thuê bao chưa cập nhật, xác thực thông tin sẽ bị khóa dịch vụ hai chiều từ ngày 15/8. Đến ngày 20/8, những thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa sẽ bị thu hồi số theo quy định. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đưa tin.

Toàn quốc sắp xếp trường học theo hai mô hình trước 30/8

Thủ tướng giao các tỉnh thành sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập theo hai mô hình, hoàn thành trước 30/8. VnExpress đưa tin.

Văn bản của Thủ tướng ngày 10/7 nhấn mạnh, cùng với hoàn thành sắp xếp trường công lập trên toàn quốc trước 30/8, các địa phương cần chuẩn bị tốt điều kiện cho năm học 2026-2027 và sáp nhập trường dạy nghề trong quý III năm nay. Kết quả trên cả nước được báo cáo Thủ tướng trước 6/9.

Mốc thời gian Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sắp xếp trường công trên toàn quốc được rút ngắn 8 tháng so với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tháng 7.

Trường tiểu học Dịch Vọng B, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Tại văn bản, Thủ tướng yêu cầu đảm bảo giảm 30% đầu mối trường học công lập so với thời điểm 1/7/2025. Việc sắp xếp trường học cần phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô dân số, không gian phát triển từng địa phương, với tinh thần "giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy".

Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp trường học phải đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi và 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông.

Với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, Thủ tướng yêu cầu sắp xếp theo hai mô hình. Mô hình thứ nhất là trường một cấp học quy mô lớn, có các phân hiệu, điểm trường. Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, được thực hiện tại một địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau.

Cơ cấu nhân sự trường lớn sau sắp xếp gồm một hiệu trưởng, các hiệu phó; một bộ phận hành chính nhân sự như kế toán, thủ quỹ, văn thư dùng chung; nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; tổ chuyên môn phù hợp với phân hiệu, điểm trường. Tùy theo quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý, mỗi phân hiệu sẽ có một phó hiệu trưởng phụ trách.

Các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ được giải thể để hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại điểm trường chính. Nơi nào chưa chuẩn bị được cơ sở vật chất thì sớm hoàn thiện, đảm bảo sắp xếp cho năm học sau.

Thủ tướng lưu ý, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. "Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau", văn bản nêu, sau sắp xếp đảm bảo mỗi xã, phường, đặc khu có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở hoặc một trường phổ thông nhiều cấp học.

Các trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên được sáp nhập để mỗi tỉnh thành có 3 trường. Trong đó, các trường trung cấp nghề đảm bảo chi thường xuyên, sẽ được duy trì; trường còn lại giải thể nếu không hiệu quả hoặc sáp nhập với cao đẳng hoặc tổ chức lại để lập trường trung học nghề.

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giáo dục thường xuyên, sẽ sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Công an lưu ý người dân không kết bạn Zalo, Facebook, không gọi điện hay nhắn tin khi nhận được thông báo sau

Nhịp sống Thị trường dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông tin cảnh báo. Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới với hình thức giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, gửi hình ảnh giấy mời, đường link đăng ký trực tuyến hoặc yêu cầu cập nhật thông tin đất đai, căn cước, hồ sơ hành chính nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Các đối tượng gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook… tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước, thông báo người dân có hồ sơ cần bổ sung, cập nhật hoặc xác minh thông tin.

Hình ảnh do người dân cung cấp

Đối tượng gửi đường link giả mạo trang dịch vụ công, yêu cầu người dân nhập các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản…



Sau khi có được thông tin, đối tượng tiếp tục gọi điện, giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hoặc ngân hàng, yêu cầu người dân đọc mã OTP, mã xác thực hoặc làm theo hướng dẫn trên điện thoại. Khi có mã OTP, các đối tượng sẽ thực hiện giao dịch và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Xử phạt người đăng tải thông tin sai sự thật về quy hoạch khu Trung tâm chính trị Ba Đình

Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hà Nội phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội vừa xác minh, làm rõ và xử lý một trường hợp đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật về quy hoạch mới của Thủ đô liên quan đến khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Cơ quan chức năng làm việc với T.Q.T

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là T.Q.T (SN 1982, trú tại Hà Nội). Tại cơ quan Công an, T.Q.T khai nhận đã thu thập thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng nguồn gốc, tính chính xác trước khi đăng tải, chia sẻ lên trang Facebook cá nhân. Bài viết sau đó được nhiều người tiếp cận, bình luận, đưa ra những nhận định mang tính suy diễn, tiêu cực, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 30/6/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Q.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Miền Bắc liên tục mưa lớn cả tuần qua, thiệt hại vẫn còn tiếp diễn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 5 ngày qua, Bắc Bộ liên tục có mưa, nhiều nơi tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai ghi nhận lượng mưa 100-200 mm, trong khi một số điểm có mưa đặc biệt lớn trên 300 mm như Hua Trai (Sơn La) 511 mm, Mường Trai (Sơn La) 479 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 469 mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 453 mm và Bình Thành (Thái Nguyên) 394 mm. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/7 đến ngày 21/7 cụ thể như sau:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm ở khu vực vùng núi và trung du); riêng thời kì khoảng ngày 15-18/7 mưa có xu hướng giảm. Từ khoảng đêm 18/7-21/7 có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị: ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 13-14/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 18/7-21/7 có mưa, mưa rào và rải rác có dông.

Tp. Huế và Khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.