Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

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Theo nội dung trưng bày Quy hoạch chung Thủ đô tại Bảo tàng Hà Nội, do Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội giới thiệu, hệ thống quảng trường được phân bố từ khu vực trung tâm lịch sử đến các đô thị mới, các đầu mối giao thông và đô thị vệ tinh.

Trong đó, 7 quảng trường mới nổi bật gồm:

Quảng trường ga Hà Nội được quy hoạch gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Đây sẽ là cửa ngõ giao thông quan trọng của Thủ đô, kết hợp không gian công cộng với trung tâm trung chuyển đường sắt và các loại hình vận tải khối lượng lớn, tạo điểm nhấn cho khu vực nội đô.

Quảng trường ga Gia Lâm được định hướng trở thành trung tâm kết nối phía Đông sông Hồng. Không gian này vừa phục vụ nhu cầu giao thông, vừa thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới và các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quảng trường ga Hà Đông sẽ hình thành tại khu vực cửa ngõ phía Tây Nam, gắn với trung tâm hành chính, thương mại và hệ thống giao thông công cộng, góp phần tăng khả năng kết nối giữa khu vực nội đô với các đô thị mở rộng.

Quảng trường ga Phú Xuyên được quy hoạch tại cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, đóng vai trò là đầu mối giao thương quan trọng, hỗ trợ phát triển vùng công nghiệp, logistics và các hoạt động kinh tế liên vùng.

Quảng trường Trung tâm khu đô thị Gia Lâm sẽ là điểm nhấn của khu đô thị mới phía Đông Hà Nội. Không gian này được định hướng phục vụ các hoạt động cộng đồng, văn hóa, thương mại, góp phần hình thành một trung tâm đô thị hiện đại.

Quảng trường Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xác định là hạt nhân của đô thị khoa học - công nghệ. Đây sẽ là không gian mở dành cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, kết nối cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và các chuyên gia trong nước, quốc tế.

Quảng trường Đại học Công nghệ - Hòa Lạc được quy hoạch trở thành trung tâm của đô thị đại học thông minh, phục vụ học tập, nghiên cứu, giao lưu học thuật và các hoạt động cộng đồng của khu vực giáo dục chất lượng cao.

Theo định hướng quy hoạch, các quảng trường mới không chỉ là không gian công cộng mà còn đóng vai trò là hạt nhân phát triển đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc, thúc đẩy du lịch, thương mại và hình thành bản sắc cho từng khu vực.

Bên cạnh các quảng trường được quy hoạch mới, Hà Nội hiện đã có một số quảng trường lớn đang hoạt động như Ba Đình, Đông Kinh Nghĩa Thục, Cách mạng Tháng Tám, tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường 1/5 và Quảng trường Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Những không gian này sẽ tiếp tục được kết nối với mạng lưới quảng trường mới, tạo nên hệ thống không gian công cộng quy mô lớn trong tầm nhìn phát triển Thủ đô đến 100 năm.

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