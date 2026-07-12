Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm qua Telegram quy mô lớn

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Đường dây môi giới mại dâm hoạt động trên ứng dụng Telegram với quy mô lớn, giá dịch vụ từ 5 triệu đến 150 triệu đồng, trong đó có nhiều người được giới thiệu là hoa hậu, á hậu và idol TikTok.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên "Rachel Premium Edition" cùng một số nhóm khác có dấu hiệu môi giới mại dâm tại nhiều tỉnh, thành, chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM nên tiến hành điều tra.

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Công an bắt quả tang các cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo công an, các đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán bằng USDT và tài khoản ngân hàng, không có địa điểm hoạt động cố định nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Sau thời gian theo dõi, công an bắt quả tang hai cặp nam, nữ đang mua bán dâm tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hà Tĩnh. Các đối tượng khai nhận giao dịch thông qua nhóm "Rachel Premium Edition", do người dùng có biệt danh "Rachel" điều hành, với hình thức chủ yếu là "đi tour" từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, giá khoảng 18 triệu đồng/ngày.

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Vi Thị Nụ (bên trái) và Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo (SN 2000, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) tại Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Thảo là quản trị nhiều nhóm Telegram, đăng tải thông tin quảng cáo khoảng 50 gái bán dâm. Người muốn tham gia phải đóng phí thành viên từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng để xem thông tin. Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần đến 150 triệu đồng cho tour kéo dài 2-5 ngày. Vi Thị Nụ (SN 2005, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) được xác định là đối tượng môi giới tích cực.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo và Vi Thị Nụ về tội "Môi giới mại dâm".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm qua Telegram quy mô lớn - Ảnh 3.Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng

GĐXH - Đối tượng Lý Thị Phương Thảo (SN 2006, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) bị Công an phường Giảng Võ bắt về hành vi môi giới mại dâm.

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