Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Thực hiện đợt cao điểm ra quân theo chỉ đạo của Bộ Công an về việc tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ và hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, Công an tỉnh Lào Cai đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đưa vào tầm ngắm một nhóm đối tượng công nghệ cao.

Nhóm này có hành vi tinh vi khi vừa sử dụng hệ thống trang web lậu để phát trực tiếp các trận thi đấu bóng đá trên thế giới (xâm phạm bản quyền truyền hình), vừa tích hợp công cụ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Sau thời gian dài mật phục và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đến ngày 26/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) huy động lực lượng đồng loạt triển khai mũi nhọn phá án.

Các mũi trinh sát đã tiến hành đột kích, vây bắt tại hàng loạt tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Thọ... Cơ quan chức năng đã triệu tập và làm việc trực tiếp với 20 đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Tại hiện trường và nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ tại chỗ tang vật gồm: 25 điện thoại di động, 20 máy tính và màn hình các loại phục vụ hành vi điều hành trang web, cùng 30 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 28 tài khoản ngân hàng của các đối tượng với tổng số tiền đang đóng băng là 7,5 tỷ đồng.

9 đối tượng bị khởi tố tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận đã thiết lập hệ thống và bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2025 cho đến khi bị triệt phá. Tính toán sơ bộ của cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền dòng tiền giao dịch chuyển khoản phục vụ mục đích đánh bạc và tổ chức đánh bạc của đường dây này lên tới 850 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về 3 tội danh: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng quy mô kiểm tra để xử lý nghiêm triệt để các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".



