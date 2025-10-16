Mới nhất
Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước

Thứ năm, 17:30 16/10/2025 | Đời sống
Hiện, trên địa bàn xã Phú Lộc có khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học từ sáng ngày 16/10. Đối với những học sinh đã đến trường, chính quyền xã yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ tối 15 đến trưa 16/10, trên địa bàn xã Phú Lộc cũng như một số xã ở TP Huế xuất hiện nhiều điểm ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Lộc, TP Huế.

Theo ghi nhận của PV, tình trạng ngập tập trung tại các thôn Hòa Mậu, thôn 5, thôn 6, thôn 8, thôn Khe Su, thôn Trung Phước Tượng, thôn Cao Đôi Xã và thôn Đông Lưu (xã Phú Lộc). Một số đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân di chuyển qua lại.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Trong sáng 16/10, nước nguồn đổ về xã Phú Lộc ngày càng mạnh.

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Lộc có nhiều nơi ngập sâu, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ và hạn chế phương tiện xe máy đi qua khu vực này. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền xã Phú Lộc khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các khu vực ngập sâu, cầu tràn và suối; chủ động di chuyển người, vật nuôi và tài sản đến nơi cao ráo an toàn nếu mưa lớn tiếp diễn…

Bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, trong ngày 16/10, có khoảng 3.700 học sinh trên địa bàn được cho nghỉ học từ sáng cùng ngày. Đối với những học sinh đã đến trường, chính quyền xã yêu cầu các trường chỉ cho học sinh ra về khi có phụ huynh đến đón, trường hợp chưa có người đón sẽ được giữ lại tại trường để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo những khu vực ngập sâu ở xã Phú Lộc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế vừa yêu cầu các chủ hồ, đập thủy điện, thủy lợi xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo, đặc biệt đối với tình huống mưa lớn xảy ra trong thời gian dự báo từ ngày 20-25/10 và các ngày cuối tháng 10, nhằm chủ động kế hoạch vận hành hợp lý, vừa bảo đảm an toàn hồ chứa, vừa góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát hiện các vị trí có nguy cơ sạt lở ven hồ, khu vực thượng lưu và hạ lưu các công trình đầu mối, chủ động phòng ngừa hiện tượng sạt lở sườn đồi, bờ sông phía hạ lưu đập dâng, đập tràn, làm hạn chế khả năng thoát lũ và đe dọa đến an toàn vận hành công trình trong mọi tình huống.

Mưa lớn, nhiều nơi ở TP Huế chìm trong biển nước - Ảnh 4.

Học sinh ở xã Phú Lộc được cho nghỉ học ngày 16/10 nhăm đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lũ.

Tăng cường công tác phối hợp trong việc thông báo, cảnh báo về vận hành hồ chứa với chính quyền và nhân dân khu vực hạ du, rà soát phương án ứng phó thiên tai, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, mưa lũ kéo dài hoặc chia cắt.

