Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?
GĐXH - Theo BHXH Việt Nam, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Từ 2026, lương tối thiểu vùng tăng theo đó làm căn cứ tính đóng bắt buộc được điều chỉnh.
Thay đổi mức lương tối thiểu làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1/1/2026
Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:
Vùng 1: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng).
Vùng 2: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).
Vùng 3: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng).
Vùng 4: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).
Theo BHXH Việt Nam, căn cứ các quy định của pháp luật về BHXH liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Do đó, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc như sau:
- Vùng I: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 5.310.000 đồng.
- Vùng II: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.730.000 đồng.
- Vùng III: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.140.000 đồng.
- Vùng IV: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 3.700.000 đồng.
Về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, từ mức lương được xác định làm căn cứ đóng: Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng, thì từ ngày 1/1/2026, số tiền hằng tháng mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc nói trên sẽ tăng.
Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội
Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, các chế độ bảo hiểm xã hội gồm:
- Trợ cấp hưu trí xã hội có các chế độ sau đây:
+ Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng;
+ Hỗ trợ chi phí mai táng;
+ Hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng.
- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:
+ Ốm đau;
+ Thai sản;
+ Hưu trí;
+ Tử tuất;
+ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
+ Trợ cấp thai sản;
+ Hưu trí;
+ Tử tuất;
+ Bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.
- Bảo hiểm hưu trí bổ sung.
4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàuĐời sống - 8 phút trước
GĐXH - Thành công của 4 con giáp này không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ, kiên định và khả năng nắm bắt thời điểm vàng trong cuộc đời.
Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây dù sinh ra trong nghịch cảnh vẫn luôn giữ được tinh thần vững vàng, càng trải qua khó khăn càng trở nên mạnh mẽ, kiên định và thành công hơn.
Hà Nội: Xe máy va chạm với xe tải cẩu khiến 2 người thương vongĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Chiều 13/11, tại nút giao Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (TP Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ô tô tải cẩu khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.
Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tayĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Trong khi nhiều người than thở vì kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, thì vẫn có những con giáp khéo léo "biến nguy thành cơ", nắm bắt cơ hội giữa thách thức để tiền bạc chảy đều về túi.
5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, 5 chữ số cuối ngày sinh Âm lịch này được xem là may mắn nhất, mang đến phú quý, hạnh phúc và bình an trọn đời.
Hành trình đến trường lắm nỗi gian truân của những đứa trẻ có HĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Việc học tập của các em là một trong những vấn đề được Trung tâm Bảo trợ Xã hội 1 (Hà Nội) đặc biệt quan tâm và cũng là trăn trở lớn nhất. Dù không khiếm khuyết về thể chất hay trí tuệ, nhưng những đứa trẻ nhiễm HIV ấy vẫn không được được học tập như bao bạn bè khác mà phải học trong "ngôi trường đặc biệt" của riêng mình vì những điều mà không cần nói xã hội đều hiểu.
Điểm mới trên VNeID, hàng loạt tính năng được cập nhật người dân cần biết ngay kẻo mất quyền lợiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với nhiều điểm mới. Theo đó, VNeID phiên bản mới có thêm các tích hợp mới.
Clip cảnh 8 thuyền viên tàu cá bị chìm bám dây bơi vào bờĐời sống - 1 ngày trước
Trong lúc vào cửa Nhật Lệ, tàu cá cùng 8 thuyền viên bị sóng đánh chìm. Các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, buộc dây cố định tàu vào bờ, giúp các thuyền viên bám dây bơi vào bờ an toàn.
Hà Nội: Hiện trạng khu chợ xây xong rồi bỏ hoang dự kiến được chuyển đổi thành nhà ở xã hộiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù được hoàn thành từ năm 2014, công trình chợ Mai Lĩnh (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang suốt 11 năm. Trong khi người dân phải họp chợ tạm nhếch nhác, chủ đầu tư lại đang đề xuất chuyển đổi công năng thành khu nhà ở xã hội.
Hà Nội: Nữ sinh khống chế người đàn ông bị tố động chạm cơ thể tại bến xe Mỹ ĐìnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/11, thông tin từ Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm rõ vụ việc nữ sinh viên khống chế người đàn ông vì bị cho là có hành vi sàm sỡ tại bến xe Mỹ Đình, gây xôn xao mạng xã hội vừa qua.
5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúcĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, 5 chữ số cuối ngày sinh Âm lịch này được xem là may mắn nhất, mang đến phú quý, hạnh phúc và bình an trọn đời.