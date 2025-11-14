Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Thay đổi mức lương tối thiểu làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1/1/2026

Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:

Vùng 1: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng).

Vùng 2: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).

Vùng 3: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng).

Vùng 4: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Theo BHXH Việt Nam, căn cứ các quy định của pháp luật về BHXH liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Đóng bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng nhiều chính sách có lợi. Ảnh minh họa: TL

Do đó, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc như sau:

- Vùng I: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 5.310.000 đồng.

- Vùng II: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.730.000 đồng.

- Vùng III: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.140.000 đồng.

- Vùng IV: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 3.700.000 đồng.

Về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, từ mức lương được xác định làm căn cứ đóng: Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng, thì từ ngày 1/1/2026, số tiền hằng tháng mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc nói trên sẽ tăng.

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, các chế độ bảo hiểm xã hội gồm:

- Trợ cấp hưu trí xã hội có các chế độ sau đây:

+ Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng;

+ Hỗ trợ chi phí mai táng;

+ Hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng.

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

+ Ốm đau;

+ Thai sản;

+ Hưu trí;

+ Tử tuất;

+ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

+ Trợ cấp thai sản;

+ Hưu trí;

+ Tử tuất;

+ Bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

- Bảo hiểm hưu trí bổ sung.

