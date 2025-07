Mừng con dâu cũ 30 triệu đồng, người mẹ nói 1 câu khiến ai nấy đều nể phục

Biết vợ có tiền riêng, chồng âm thầm gửi tiền hàng tháng cho mẹ đẻ... giữ hộ GĐXH - Nếu anh nói thẳng ra, tôi sẵn sàng ngồi lại chia sẻ hết. Nhưng cái im lặng này, cái hành động "gửi mẹ giữ hộ", khiến tôi tổn thương hơn bất cứ lời mắng mỏ nào.

Chúng tôi từng yêu nhau 7 năm rồi cưới. Lúc cưới, hai vợ chồng cũng không suy nghĩ gì cho đến khi chúng tôi tính đến chuyện con cái thì… thả cả nửa năm mà vợ cũng không có dấu hiệu gì. Hai vợ chồng đi khám sức khỏe mới biết tỉ lệ vợ tôi mang thai là cực kỳ thấp, thậm chí có thể không mang thai được.



Còn nước còn tát, 3 năm tiếp theo, tôi và vợ dành rất nhiều thời gian, công sức. Thuốc Nam, thuốc Bắc, Đông y, Tây y đều thử hết nhưng rồi đâu lại vào đấy, không có gì tiến triển.

Đến một ngày thì cả hai đều thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì công việc – việc thì vẫn phải đi làm kiếm tiền thôi mà mọi người. Tôi thì mệt mỏi vì tôi là cháu đích tôn, họ hàng, gia đình cũng gây áp lực nhiều lên tôi cũng mệt. Mà cô ấy tôi thấy tôi mệt mỏi, áp lực cũng buồn theo.

Đôi khi tôi là đàn ông, áp lực từ nhiều phía nên có những lời lẽ không đúng mực. Thật ra, sâu trong suy nghĩ tôi thì cũng muốn tốt cho cả hai nhưng kiểu không kiềm chế được cảm xúc với lời nói… Và rồi cô ấy nói: "Anh ơi, em cũng buồn, cũng mệt lắm nhưng em thấy anh còn mệt hơn em, áp lực hơn em. Chúng mình ly hôn đi… Em nghĩ như vậy là tốt nhất cho cả hai".

Và rồi chúng tôi ly hôn. Cách đây 6 năm, đầu năm 2019, chúng tôi ly hôn cũng rất vui vẻ. Sau khi làm thủ tục thì cả hai còn ôm nhau một cái coi như cảm ơn thời gian trước đó đã yêu và bên nhau, cũng cố gắng vì nhau nhưng có lẽ duyên số không cho chúng tôi bước tiếp cùng nhau được.

Chúng tôi sau đó vẫn làm bạn nhưng cũng ít nói chuyện, không gặp nhau để không làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của cả hai, chuyện gia đình đôi bên. Thậm chí bố mẹ tôi và bố mẹ vợ cũ còn hay gọi điện rủ nhau đi ăn uống, hai bố vẫn rủ nhau đi nhậu…

Sau 2 năm thì tôi lấy vợ. Vợ tôi là bạn cấp 3, đợt ấy cũng mới đi du học về. Thời gian đó là năm 2021 đang dịch dã nên cũng chưa đi làm thành ra có thời gian yêu, tìm hiểu, quan tâm nhau nên 2021 cưới, 2022 tôi chính thức có con đầu. Hôm ấy vợ cũ cùng bố mẹ vợ cũ cũng có mặt, cũng chúc phúc cho tôi…

Và rồi hôm nay, sau 6 năm ly hôn thì chính thức vợ cũ tôi cũng lấy chồng. Bạn chồng mới ấy cũng rất tốt, gà trống nuôi con nhưng tôi nghe mọi người nói là do vợ bạn ấy mải chơi, con 4 tuổi là bỏ nhà ra đi với người khác nhiều tiền hơn, chẳng chịu làm ăn… Mà chính vợ bạn ấy đề nghị ly hôn, xong để bạn ấy với con ở lại hai bố con tự chăm nhau. Bạn ấy còn kém vợ cũ tôi 1 tuổi…

Thật sự chỉ cần nghe qua thôi, tôi cũng hình dung đó là tình cảm đến từ hai phía rồi… nên cũng chúc phúc cho hai bạn ấy. Lúc hai bạn đến mâm tôi, mẹ tôi còn nắm tay vợ cũ nói: "Mẹ mong con sẽ hạnh phúc, vì mẹ biết không chỉ bố mẹ mà thằng Q (là tôi) cũng mong con như vậy."

Tôi tâm sự vì tôi nghĩ, đôi khi ly hôn không phải là không tốt. Có thể do nhiều lý do, mà cũng có thể do cả hai không hợp nên ly hôn để ai cũng có thể tìm cho mình một hạnh phúc mới, tìm được một người phù hợp hay một hướng đi phù hợp hơn…