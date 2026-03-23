Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này
GĐXH - Trong phong thủy, thu hút thịnh vượng không đơn thuần là mong cầu tiền bạc, mà là quá trình tạo dựng một môi trường sống hài hòa để tài lộc, sức khỏe và cơ hội tốt có thể tự nhiên tìm đến gia chủ.
Bố trí lại cung Tài Lộc
Với việc kích hoạt cung Tài lộc đúng cách sẽ giúp vận thế chủ nhân được nâng cao qua các khía cạnh cụ thể như sau: Giúp gia chủ, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán thêm hanh thông thuận lợi, nguồn tài phú thêm dồi dào, hưng vượng.
Tiền tài, của cải trong nhà luôn luôn dư dả, sung túc. Giúp gia chủ thêm thuận lợi, vận sự nghiệp thăng tiến, vạn sự hanh thông.
Giữ phương vị Tài Lộc luôn sạch sẽ
Thói quen thường xuyên dọn dẹp nhà cửa không chỉ giúp cho không gian sống luôn được đảm bảo an toàn cho sức khỏe, thông thoáng dễ chịu, mà còn tạo điều kiện cho sự lưu thông của các luồng khí tốt, đồng thời nâng cao sức khỏe tinh thần cho các thành viên sinh sống trong ngôi nhà.
Đối với riêng cung Tài Lộc, nếu giữ cho không gian gọn gàng, ngăn nắp sẽ gia tăng khả năng thu hút các năng lượng tích cực, đem lại may mắn cho cả gia đình.
Trồng nhiều cây xanh
Cây xanh sở hữu nguồn sinh khí dồi dào, có khả năng hóa giải sát khí, đồng thời thu hút các năng lượng tốt, đại diện cho quá trình sinh trưởng, phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, trồng cây xanh phong thủy cũng chính là một trong cách đơn giản để gia chủ kích hoạt cung Tài Lộc trong nhà, mang đến nhiều may mắn về tài chính cho gia đình.
Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng thích hợp đặt ở vị trí này. Một số cây mà bạn có thể lựa chọn như cây kim tiền, cây Trúc phú quý... và phải luôn đảm bảo cây được chăm sóc, tươi tốt. Nếu để cây chết hay bị héo úa, vận may của cả gia đình sẽ bị giảm sút.
Đảm bảo cung Tài Lộc luôn đầy đủ ánh sáng
Ánh sáng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong phong thủy. Ánh sáng chủ về dương khí mạnh mẽ, đặc biệt là ánh sáng tự nhiên, hàm chứa nguồn năng lượng tích cực, thịnh vượng.
Do vậy tại khu vực cung Tài Lộc, gia chủ có thể mở thêm cửa sổ hoặc lắp bóng đèn nhằm tăng cường ánh sáng cho khu vực này.
Sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp, đúng cách
Sử dụng vật phẩm phong thủy cũng là một trong các cách đơn giản nhất để kích hoạt cung Tài Lộc. Việc đặt những vật phẩm phong thủy tại vị trí cung Tài Lộc sẽ giúp vượng khí dồi dào, tài lộc được kích hoạt mạnh mẽ.
Những vật phẩm chiêu tài lộc gia chủ có thể tham khảo gồm: Thiềm Thừ Đồng ôm vàng, Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long, Bát Tụ Bảo, Tỳ Hưu… Tuy nhiên, gia chủ cần lưu ý một số điểm khi lựa chọn vật phẩm.
Vật phẩm cần được làm bằng chất liệu tự nhiên, tinh khiết, có giá trị như đồng, vàng, ngọc, đá quý… Tuyệt đối không được sử dụng các vật phẩm bằng nhựa, chất lượng không đảm bảo.
Vật phẩm cần được tiến hành khai quang, điểm nhãn, trì chú trước khi an vị nhằm kích hoạt tính linh.
Vật phẩm cần được an vị vào đúng ngày giờ đẹp, phù hợp với gia chủ. Sau khoảng 2-3 tháng, cần tiến hành tẩy uế để vật phẩm luôn giữ được sự thanh khiết, công năng tối ưu.
Bố trí cửa chính hợp phong thủy
Trang trí nhà bằng màu sắc phù hợp
Mỗi màu sắc mang một tần số năng lượng riêng. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng màu sắc ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc, hành vi và khả năng ra quyết định của con người. Trong phong thủy, khi màu sắc trong không gian sống tương sinh với bản mệnh hoặc Dụng Thần của gia chủ, dòng khí sẽ vận hành trơn tru, hỗ trợ thu hút tiền bạc thịnh vượng và sự giàu có. Gia chủ có thể trang trí nhà cửa, sử dụng nội thất theo các tông màu tương sinh, tương hợp sau:
Màu sắc theo mệnh Ngũ Hành
Gia chủ mệnh Kim: Trắng, xám, ghi, ánh kim, vàng nhạt. Tránh dùng quá nhiều: đỏ, hồng (Hỏa khắc Kim).
Gia chủ mệnh Mộc: xanh lá, xanh lục, nâu gỗ, hạn chế trắng, ánh kim.
Gia chủ mệnh Thủy: Xanh dương, xanh đen, đen, tránh lạm dụng: vàng, nâu đất.
Gia chủ mệnh Hỏa: Đỏ, hồng, cam, tím, không nên dùng quá nhiều: đen, xanh đậm.
Gia chủ mệnh Thổ: Vàng, nâu đất, be, hạn chế màu xanh lá cây.
Lưu ý: Gia chủ nên dùng màu hợp mệnh làm màu chủ đạo hoặc màu nhấn, tránh phủ kín toàn bộ không gian gây mất cân bằng âm dương.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
