Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này

Thứ hai, 16:01 23/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong phong thủy, thu hút thịnh vượng không đơn thuần là mong cầu tiền bạc, mà là quá trình tạo dựng một môi trường sống hài hòa để tài lộc, sức khỏe và cơ hội tốt có thể tự nhiên tìm đến gia chủ.

Bố trí lại cung Tài Lộc

Với việc kích hoạt cung Tài lộc đúng cách sẽ giúp vận thế chủ nhân được nâng cao qua các khía cạnh cụ thể như sau: Giúp gia chủ, nhất là với người làm kinh doanh buôn bán thêm hanh thông thuận lợi, nguồn tài phú thêm dồi dào, hưng vượng. 

Tiền tài, của cải trong nhà luôn luôn dư dả, sung túc. Giúp gia chủ thêm thuận lợi, vận sự nghiệp thăng tiến, vạn sự hanh thông.

Giữ phương vị Tài Lộc luôn sạch sẽ

Thói quen thường xuyên dọn dẹp nhà cửa không chỉ giúp cho không gian sống luôn được đảm bảo an toàn cho sức khỏe, thông thoáng dễ chịu, mà còn tạo điều kiện cho sự lưu thông của các luồng khí tốt, đồng thời nâng cao sức khỏe tinh thần cho các thành viên sinh sống trong ngôi nhà.

Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này - Ảnh 1.

Thường xuyên dọn dẹp nhà cửa giúp cho không gian sống luôn được đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Đối với riêng cung Tài Lộc, nếu giữ cho không gian gọn gàng, ngăn nắp sẽ gia tăng khả năng thu hút các năng lượng tích cực, đem lại may mắn cho cả gia đình.

Trồng nhiều cây xanh

Cây xanh sở hữu nguồn sinh khí dồi dào, có khả năng hóa giải sát khí, đồng thời thu hút các năng lượng tốt, đại diện cho quá trình sinh trưởng, phát triển mạnh mẽ. Vì vậy, trồng cây xanh phong thủy cũng chính là một trong cách đơn giản để gia chủ kích hoạt cung Tài Lộc trong nhà, mang đến nhiều may mắn về tài chính cho gia đình.

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng thích hợp đặt ở vị trí này. Một số cây mà bạn có thể lựa chọn như cây kim tiền, cây Trúc phú quý... và phải luôn đảm bảo cây được chăm sóc, tươi tốt. Nếu để cây chết hay bị héo úa, vận may của cả gia đình sẽ bị giảm sút.

Đảm bảo cung Tài Lộc luôn đầy đủ ánh sáng

Ánh sáng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong phong thủy. Ánh sáng chủ về dương khí mạnh mẽ, đặc biệt là ánh sáng tự nhiên, hàm chứa nguồn năng lượng tích cực, thịnh vượng.

Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này - Ảnh 2.

Ánh sáng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong phong thủy.

Do vậy tại khu vực cung Tài Lộc, gia chủ có thể mở thêm cửa sổ hoặc lắp bóng đèn nhằm tăng cường ánh sáng cho khu vực này.

Sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp, đúng cách

Sử dụng vật phẩm phong thủy cũng là một trong các cách đơn giản nhất để kích hoạt cung Tài Lộc. Việc đặt những vật phẩm phong thủy tại vị trí cung Tài Lộc sẽ giúp vượng khí dồi dào, tài lộc được kích hoạt mạnh mẽ.

Những vật phẩm chiêu tài lộc gia chủ có thể tham khảo gồm: Thiềm Thừ Đồng ôm vàng, Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long, Bát Tụ Bảo, Tỳ Hưu… Tuy nhiên, gia chủ cần lưu ý một số điểm khi lựa chọn vật phẩm.

Vật phẩm cần được làm bằng chất liệu tự nhiên, tinh khiết, có giá trị như đồng, vàng, ngọc, đá quý… Tuyệt đối không được sử dụng các vật phẩm bằng nhựa, chất lượng không đảm bảo.

Vật phẩm cần được tiến hành khai quang, điểm nhãn, trì chú trước khi an vị nhằm kích hoạt tính linh.

Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này - Ảnh 3.

Vật phẩm cần được an vị vào đúng ngày giờ đẹp, phù hợp với gia chủ. Sau khoảng 2-3 tháng, cần tiến hành tẩy uế để vật phẩm luôn giữ được sự thanh khiết, công năng tối ưu.

Vật phẩm cần được an vị vào đúng ngày giờ đẹp, phù hợp với gia chủ. Sau khoảng 2-3 tháng, cần tiến hành tẩy uế để vật phẩm luôn giữ được sự thanh khiết, công năng tối ưu.

Bố trí cửa chính hợp phong thủy

Trang trí nhà bằng màu sắc phù hợp

Mỗi màu sắc mang một tần số năng lượng riêng. Khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng màu sắc ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc, hành vi và khả năng ra quyết định của con người. Trong phong thủy, khi màu sắc trong không gian sống tương sinh với bản mệnh hoặc Dụng Thần của gia chủ, dòng khí sẽ vận hành trơn tru, hỗ trợ thu hút tiền bạc thịnh vượng và sự giàu có. Gia chủ có thể trang trí nhà cửa, sử dụng nội thất theo các tông màu tương sinh, tương hợp sau:

Màu sắc theo mệnh Ngũ Hành

Gia chủ mệnh Kim: Trắng, xám, ghi, ánh kim, vàng nhạt. Tránh dùng quá nhiều: đỏ, hồng (Hỏa khắc Kim).

Gia chủ mệnh Mộc: xanh lá, xanh lục, nâu gỗ, hạn chế trắng, ánh kim.

Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này - Ảnh 4.

Gia chủ có thể trang trí nhà cửa, sử dụng nội thất theo các tông màu tương sinh, tương hợp.

Gia chủ mệnh Thủy: Xanh dương, xanh đen, đen, tránh lạm dụng: vàng, nâu đất.

Gia chủ mệnh Hỏa: Đỏ, hồng, cam, tím, không nên dùng quá nhiều: đen, xanh đậm.

Gia chủ mệnh Thổ: Vàng, nâu đất, be, hạn chế màu xanh lá cây.

Lưu ý: Gia chủ nên dùng màu hợp mệnh làm màu chủ đạo hoặc màu nhấn, tránh phủ kín toàn bộ không gian gây mất cân bằng âm dương.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Tại sao không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ?

GĐXH - Cúc vạn thọ là một loài hoa đẹp và phổ biến trong các dịp Tết. Tuy nhiên, không nên để cúc vạn thọ trên bàn thờ vì một số lý do sau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

- 3 giờ trước

GĐXH - Trong dân gian, gừng không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn được xem là một "bảo vật" trừ tà, xua đuổi năng lượng xấu và mang lại may mắn cho gia chủ.

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

- 6 giờ trước

GĐXH - Dù mục đích chính của cô là khoe những nhành hoa thiên điểu rực rỡ được cắt từ vườn nhà, nhưng chính không gian bể bơi tựa resort lại chiếm trọn "spotlight".

Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

- 9 giờ trước

GĐXH - Nhà bếp giữ vai trò quan trọng trong phong thủy dương trạch, bởi đây là không gian chi phối trực tiếp đến trường khí của ngôi nhà.

Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế

- 1 ngày trước

GĐXH - Gạo nếp trừ tà là một trong những quan niệm dân gian quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Á Đông. Đây không chỉ là tập tục truyền thống mà còn phản ánh niềm tin vào sự cân bằng âm - dương và năng lượng tích cực trong gia trạch.

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy Á Đông, hồ lô thu hút tài lộc không chỉ là một vật phẩm trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu trưng về sức khỏe, bình an và sự đủ đầy.

Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy nhà ở, việc sử dụng cây trừ tà, đuổi ma được xem là một phương pháp tự nhiên giúp thanh lọc không gian, tăng cường dương khí và tạo cảm giác an tâm cho gia chủ.

Đây mới là cách thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành, tràn đầy sinh khí

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành không chỉ giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà, mà còn đem lại nhiều lợi ích phong thủy và sức khỏe cho gia đình.

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt gừng và muối trong nhà có tác dụng hút âm khí, xua đuổi vận xui, cân bằng năng lượng và thu hút tài lộc. Đặt gừng muối trong nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ? Bài viết dưới đây chia sẻ thông tin bạn đọc có thể tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026 để gia chủ tiến hành động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 23/3 - 29/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mọi người nên lưu ý những điều dưới đây để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành mang tới tài lộc.

Loại đá trừ tà đuổi ma kèm công dụng, cách dùng hiệu quả, chuẩn phong thuỷ

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy và quan niệm dân gian, đá trừ tà được xem là vật phẩm mang năng lượng tự nhiên có khả năng hấp thụ, chuyển hóa hoặc xua đuổi những nguồn khí tiêu cực xung quanh gia chủ.

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top